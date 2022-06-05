«المال» ترصد خريطة مبيعات سوق المحمول في مصر (جراف)

رصدت «المال» خريطة مبيعات سوق هواتف المحمول في مصر خلال شهر مارس الماضى؛ وذلك استنادًا إلى التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

القاهرة تهيمن على مبيعات هواتف المحمول

هيمنت القاهرة على مبيعات هواتف المحمول في مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 46% من إجمالى مبيعات القطاع التى بلغت نحو مليون و248 ألف جهاز خلال مارس الماضى.

وحلت “الدلتا” في المرتبة الثانية بحصة سوقية 25%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة قدرها 15%.

وحصدت “الإسكندرية” المرتبة الرابعة بحصة سوقية 8%، أعقبتها “مدن القناه” في المركز الخامس بحصة قدرها 6%.

«سامسونج» تبيع 47% من مبيعاتها في القاهرة

تصدرت “القاهرة” المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول للعلامة الكورية «سامسونج» مستحوذة على حصة سوقية 47%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 429 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «سامسونج» مسجلة حصة سوقية 21%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 18%.

وحلت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 9%، من إجمالى مبيعات هواتف «سامسونج» في السوق المحلية خلال شهر مارس الماضى.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الكورية «سامسونج» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 5%، من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

يذكر أن العلامة الكورية «سامسونج» تصدرت قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى عدد الوحدات لأجهزة هواتف المحمول بعدما استحوذت على حصة سوقية 34.3% من إجمالي مبيعات القطاع التى بلغت نحو مليون و248 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

«القاهرة» تهيمن على مبيعات هواتف «أوبو» في مصر

هيمنت “القاهرة” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف «أوبو» في مصر، بنسبة بلغت 47%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 307 آلاف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «أوبو» مسجلة حصة سوقية 28%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 12%.

وتمركزت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية قدرها 8% من إجمالى مبيعات الصانع الصيني «أوبو» في مصر خلال مارس الماضى.

وحلت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف «أوبو» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 5%، من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

يذكر أن العلامة الصينية «أوبو» تمركزت في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لأجهزة هواتف المحمول بعدما اقتنصت حصة سوقية 24.6% من إجمالي نتائج أعمال القطاع التى بلغت مليون و248 ألف جهاز خلال شهر مارس من العام الماضى.

بنسبة 44%.. القاهرة تتصدر مبيعات هواتف «ريدمي» في مصر

اعتلت “القاهرة” صدارة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف «ريدمي» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 44%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 145 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «DFK»، حلت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريدمي» مسجلة حصة سوقية 28%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 16%.

وجاءت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 8%، من إجمالى مبيعات هواتف «ريدمي» فى السوق المحلية خلال شهر مارس الماضى.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «ريدمي» في مصر، مسجلة حصة سوقية 4%، من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

يذكر أن العلامة الصينية «ريدمي» حصدت المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 11.6% من إجمالي مبيعات القطاع التى بلغت مليون و248 ألف جهاز خلال مارس الماضى.

«ريلمي» تسوق 46% من مبيعاتها في «القاهرة»

تصدرت “القاهرة” قائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف «ريلمي» فى مصر مستحوذة على حصة سوقية 46%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 129 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وحلت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريلمي» مسجلة حصة سوقية 34%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 13%.

وجاءت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 4%، من إجمالى مبيعات هواتف «ريلمي» خلال شهر مارس الماضى.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الكورية «ريلمي» في مصر، مسحوذة على حصة سوقية 3%، من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «DFK»، جاءت العلامة التجارية «ريلمي» في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بعدما استحوذت على حصة سوقية 10.4% من إجمالي مبيعات القطاع التى بلغت مليون و248 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

بنسبة 38%.. القاهرة تتصدر مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر

جاءت “القاهرة” في مقدمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «إنفينيكس» في مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 38%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 75 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «DFK»، حلت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «إنفينيكس» مسجلة حصة سوقية 25%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 21%.

وجاءت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة مسجلة حصة سوقية 10% من إجمالى مبيعات هواتف «إنفينيكس» خلال شهر مارس الماضى.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «إنفينيكس» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 6% من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

يذكر أن العلامة التجارية «إنفينيكس» حصدت المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى عدد الوحدات لأجهزة هواتف المحمول بعدما استحوذت على حصة سوقية 6% من إجمالي نتائج أعمال القطاع التى بلغت نحو مليون و248 ألف جهاز التى بلغت مليون و196 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

«القاهرة» تقتنص 43% من مبيعات هواتف «فيفو» في مصر

أظهر التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تصدر “القاهرة” قائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف «فيفو» في مصر مستحوذة على حصة سوقية 43%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 55 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «فيفو» مسجلة حصة سوقية 27%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 17%.

وحلت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 10%، من إجمالى مبيعات هواتف «فيفو» في مصر خلال شهر مارس الماضى.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «فيفو» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 3%، من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

يذكر أن العلامة الصينية «فيفو» احتلت المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى عدد الوحدات لأجهزة هواتف المحمول بعدما استحوذت على حصة سوقية 4.4% من إجمالي مبيعات القطاع التى مليون و248 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

القاهرة تستحوذ على 56% من مبيعات هواتف «شاومي» في مصر

استحوذت “القاهرة” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف «شاومي» بنسبة بلغت 56%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 12 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وحلت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «شاومي» مسجلة حصة سوقية 19%.

وحلت “الإسكندرية” في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 11%، تلتها «مدن الصعيد» في المركز الرابع بحصة قدرها 7%.

وحصدت «مدن القناه» المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «شاومي» مستحوذة على حصة سوقية 7%، من إجمالى المبيعات خلال مارس الماضى.