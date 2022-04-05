سجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» فى مصر – ارتفاعًا- بنسبة %17 لتصل إلى 36.5 ألف مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقارنة مع نحو 31.2 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، صعدت مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر بنسبة بلغت %14.3 إلى 8 آلاف و979 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 7 آلاف و853 وحدة فى فترة المقارنة.

وارتفعت مبيعات السيارات الكورية بنسبة %39.4 لتسجل 7 آلاف و124 مركبة، مقابل 5 آلاف و111 وحدة – كما تمكنت العلامات اليابانية من زيادة مبيعاتها بنسبة %35.6 لتصل إلى 12 ألفًا و40 مركبة، مقارنة مع نحو 8 آلاف و876 سيارة.

فى المقابل، تراجعت مبيعات الطرازات الصينية المنشأ بنسبة %4.4 لتسجل 6 آلاف و935 سيارة مقابل 7 آلاف و251 وحدة، كما هبطت مبيعات المركبات الأمريكية بنسبة %49.9 إلى 1073 مركبة، مقارنة مع نحو 2142 سيارة.

«سوزوكى» تتصدر «الملاكى».. و«كيا» تقتنص المركز الرابع

اعتلت العلامة اليابانية «سوزوكي» صدارة مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» فى مصر بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من نتائج أعمال القطاع بنسبة بلغت %13.1 بإجمالى بيع 4787 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» جاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %11.8 بنحو 4329 سيارة، فيما صعدت «شيري» للمركز الثالث بحصة قدرها %10.8 بواقع 3945 مركبة.

واقتنصت العلامة الكورية «كيا» المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة %10.3 بإجمالى بيع 3786 سيارة، تلتها «فيات» فى المركز الخامس بحصة قدرها %9.7 بإجمالى بيع 3566 مركبة.

فيما تراجعت «هيونداي» للمرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» مسجلة حصة %9.1 بنحو 3338 مركبة، تلتها «تويوتا» فى المركز السابع بحصة قدرها %8.2 بواقع 3005 وحدة.

وحلت «بيجو» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية %3.7 بعدما حققت بيع 1341 سيارة، تلتها «إم جي» فى المركز التاسع بحصة بلغت %3.6 مسجلة نحو 1299 مركبة.

وظهرت «رينو» فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية %3.5 بإجمالى بيع 1270 وحدة، أعقبتها «أوبل» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %2.7 بواقع 984 سيارة.

واحتلت العلامة الصينية «بى واى دي» المرتبة الثانية عشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الملاكي» فى مصر مسجلة حصة %2.3 بعدما تمكنت من تسويق وبيع 845 مركبة، أعقبتها «ستروين» فى المركز الثالث عشر بحصة بلغت %2.1 مسجلة نحو 767 مركبة خلال تلك الفترة.

فيما استحوذت العلامات التجارية الأخرى على حصة %9.1 مسجلة بيع 3327 سيارة داخل السوق المحلية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

«كيا سبورتاج» تتربع على عرش الرياضية «SUV»

تصدرت «كيا سبورتاج» مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C» فى مصر – للشهر الثاني- بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %31.4 بإجمالى نحو 2796 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» جاءت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %14.8 بعدما تمكنت من بيع 1331 سيارة، فيما تراجعت «هيونداى توسان» للمركز الثالث بحصة بلغت %10.9 مسجلة نحو 979 وحدة.

وحلت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة قدرها %10.5 مسجلة بيع 948 سيارة، تلتها «نيسان قاشقاي» فى المركز الخامس بحصة بلغت %6.8 بواقع 614 وحدة.

وحصدت «بيجو 3008» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «SUV-C» فى مصر بعدما اقتنصت حصة %4.9 بإجمالى نحو 440 مركبة، تلتها «شيرى تيجو 7 برو» فى المركز السابع بحصة بلغت %4.7 بنحو 420 سيارة.

وحلت «أوبل جراند لاند» المرتبة الثامنة بحصة سوقية %2.9 بإجمالى نحو 261 سيارة، أعقبتها «ستروين C5 إير كروس» فى المركز التاسع بحصة قدرها %2.6 مسجلة نحو 230 مركبة.

فى حين حافظت «ميتسوبيشى إكليبس كروس» على تمركزها فى المرتبة العاشرة بحصة %2.4 بإجمالى بيع 214 مركبة، أعقبتها «هافال جولايون» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %1.7 مسجلة نحو 150 مركبة.

وحصدت «إم جى HS» فى المرتبة الثانية عشرة بعدما استحوذت على حصة سوقية %1.6 بإجمالى بيع 141 مركبة، أعقبتها «تويوتا راش» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %1.1 بواقع 102 سيارة.

يذكر أن مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C» فى مصر، سجلت – تراجعًا – بنسبة %1.3 لتصل إلى 9001 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 9 آلاف و115 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

«نيسان صنى» على قمة الطرازات «الاقتصادية»

اعتلت «نيسان صنى» صدارة مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» المنتمية للفئة الاقتصادية «Car-B» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 527.2 مسجلة نحو 2897 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، صعدت «سوزوكى ديزاير» إلى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات السيارات «الاقتصادية» بعدما اقتنصت حصة %20.6 بإجمالى بيع 2196 خلال تلك الفترة.

ويعود نجاح «ديزاير» فى اقتناص شريحة كبيرة من مبيعات سيارات الركوب إلى تزويدها بباقة متعددة من المواصفات والتجهيزات التى تلبى شريحة كبيرة من متطلبات المستهلكين لاسيما العامل السعرى التنافسى للفئات المطروحة منها محليًا.

أما المركز الثالث بقائمة مبيعات السيارات الاقتصادية» فكان من نصيب «سوزوكى سويفت» التى استطاعت أن تستحوذ على حصة قدرها %7.9 مسجلة نحو 837 مركبة.

فى حين، حصدت «سوزوكى سياز» المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة %6.7 محققة بيع 713 سيارة، أعقبتها «لادا جرانتا» فى المركز الخامس مستحوذة على حصة %6.3 بإجمالى بيع 671 وحدة.

وحصدت «إم جى 5» المرتبة السادسة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات الركوب الاقتصادية «Car-B» بعدما استحوذت على حصة قدرها %4.2 مسجلة بيع 442 مركبة، تلتها «هيونداى أكسنت RB» فى المركز السابع بحصة بلغت %3.6 بواقع 382 وحدة.

ووفقًا لـ«أميك» تمكنت «بيجو 301» من اقتناص المرتبة الثامنة بعدما استحوذت على حصة %3.4 بإجمالى بيع 366 مركبة خلال تلك الفترة.

وتمركزت «تويوتا بيلتا» فى المرتبة التاسعة بحصة %3.2 بنحو 336 سيارة، أعقبتها «هيونداى I20» فى المركز العاشر بحصة بلغت %3.1 بواقع 329 مركبة.

وحصدت «أوبل كورسا» المرتبة الحادية عشرة بحصة سوقية %3 محققة بيع 316 سيارة، تلتها «رينو لوجان» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %2.7 بواقع 288 مركبة.

فى حين، ظهرت «سوزوكى بالينو» فى المرتبة الثالثة عشرة بعدما انخفضت حصتها إلى %2.1 بإجمالى بيع 219 سيارة، فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %2.1 بإجمالى نحو 73 مركبة على الطرازات الأخرى المنتمية لشريحة الطرازات الاقتصادية «Car-B» خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

يذكر أن مبيعات سيارات الركوب «الاقتصادية Car-B» فى مصر، سجلت – نموًا – بنسبة %41.3 لتصل إلى 10 آلاف و638 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 7 آلاف و531 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

«هيونداى بايون» تتفوق فى «الكروس أوفر»

قادت «هيونداى بايون» مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر- SUV B» فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات تلك الفئة من المركبات بنسبة بلغت %18.5 بإجمالى بيع 541 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» جاءت «إم جى ZS» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %11.1 بعدما تمكنت من تسويق 324 مركبة، تلتها «كيا أكسيد» فى المركز الثالث بحصة %9.9 بنحو 290 سيارة.

فى حين صعدت «جيب رينيجيتد» للمرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة %9.5 مسجلة بيع 278 سيارة، تلتها «نيسان جوك» فى المركز الخامس بحصة بلغت %9 بإجمالى نحو 262 مركبة.

وتمركزت «أوبل كروس لاند» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية الكروس أوفر «SUV-B» مسجلة حصة %7.3 بإجمالى نحو 212 سيارة، تلتها «جيلى كول رأي» فى المركز السابع بحصة بلغت %6.9 بواقع 202 مركبة.

فيما احتدمت المنافسة بين «ستروين C4» و«أوبل موكا» على اقتناص المرتبة الثامنة، لتحسمها – الأولى – بفارق بيع مركبة واحدة فقط بعدما تمكنت من تسويق 188 سيارة لتستحوذ على حصة %6.4.

وحلت «أوبل موكا» فى المرتبة التاسعة مسجلة حصة %6.4 بإجمالى 187 مركبة، تلتها «بيجو 2008» فى المركز العاشر بحصة قدرها %5.5 بواقع 160 مركبة.

وظهرت «ستروين C3 إير كروس» فى المرتبة الحادية عشرة بحصة %3.2 بعدما حققت بيع 93 مركبة، أعقبتها «هيونداى كريتا» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %3 بنحو 88 سيارة.

وجاءت «شانجان CS15» فى المرتبة الثالثة عشرة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية “الكروس أوفر SUV – B” فى مصر مسجلة حصة سوقية %2.2 مسجلة نحو 64 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

يذكر أن مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر- SUV B» فى مصر، سجلت – ارتفاعًا – بنسبة %24.9 لتصل إلى 2918 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 2336 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

«بيجو 508» تستأثر بمبيعات «السيدان متوسطة الحجم»

تربعت «بيجو 508» على عرش مبيعات سيارات الركوب السيدان المتوسطة الحجم «Car-D» واستحوذت على حصة سوقية %88.5 بعدما تمكنت من بيع 278 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت «ألفا روميو جوليا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة %7.3 بإجمالى بيع 23 مركبة، تلتها «فورد فيوجن» فى المركز الثالث بحصة بلغت %3.2 بنحو 10 سيارات.

وحلت «تويوتا كامري» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة %0.6 محققة بيع مركبتين فقط، أعقبتها «شيفروليه ماليبو» فى المركز الخامس بحصة بلغت %0.3 بواقع سيارة واحدة فقط.

ووفقًا لـ«أميك» سجلت مبيعات سيارات الركوب السيدان المتوسطة الحجم «Car-D» فى مصرنموًا بنسبة %3 لتصل إلى 314 سيارة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 305 مركبات فى الفترة المقابلة من العام السابق.

«فيات تيبو» تحتفظ بقيادة «المتوسطة» لثانى شهر

احتفظت «فيات تيبو» بصدارة مبيعات سيارات الركوب المنتمية لفئة الطرازات المتوسطة الحجم «Car-C» فى مصر – للشهر الثاني- بعدما استحوذت على حصة سوقية %30.4 بإجمالى نحو 3566 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» جاءت «تويوتا كورولا» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %18.7 بواقع 2196 سيارة، تلتها «شيرى أريزو 5» فى المركز الثالث بحصة قدرها %9.6 مسجلة بيع 1124 مركبة.

وجاءت «بى واى دى F3» فى المرتبة الرابعة بحصة %7.2 مسجلة بيع 845 مركبة، تلتها «رينو ميجان» فى المركز الخامس بحصة بلغت %6.4 بواقع 746 سيارة.

وحلت «هيونداى إلنترا CN7» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات سيارات الركوب “المتوسطة Car-C” مسجلة حصة سوقية %5.2 بعدما تمكنت من بيع وتسليم 605 مركبات، أعقبتها «نيسان سنترا» فى المركز السابع بحصة بلغت 54.7 بنحو 547 سيارة.

واحتلت «كيا جراند سيراتو» المرتبة الثامنة بحصة سوقية %3.8 محققة بيع 450 سيارة، أعقبتها «شيفروليه أوبترا» فى المركز التاسع بحصة بلغت 53.1 بنحو 369 مركبة.

وظهرت «إم جى 6» فى المرتبة العاشرة بعدما استحوذت على حصة %3 بعدما حققت بيع 346 سيارة، تلتها «هيونداى إلنترا HD» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %2.5 بإجمالى نحو 289 وحدة.

وحصدت «كيا سيراتو الجديدة» المرتبة الثانية عشرة بحصة سوقية %2.1 بإجمالى بيع 250 مركبة، تلتها «فورد فوكاس» فى المركز الثالث عشر بحصة بلغت %1.8 بنحو 211 سيارة.

وجاءت «هيونداى أكسنت HCI» فى المرتبة الرابعة عشرة مسجلة حصة %0.9 محققة بيع 100 مركبة، تلتها «شانجان إيدو» فى المركز الخامس عشر بحصة قدرها %0.6 مسجلة نحو 72 سيارة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.