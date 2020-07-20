«المال» ترصد خريطة سوق المحمول فى مايو

شهدت مبيعات سوق المحمول فى مصر خلال شهر مايو الماضى نموا بنسبة بلغت 0.4 % لتصل إلى مليون و36 ألف جهاز بقيمة 201.3 مليون جنيه، مقارنة بمليون و32 ألف وحدة بقيمة 177.5 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام 2019

وبحسب أحدث تقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» وتنفرد «المال» بنشره ، هيمنت الشريحة السعرية للهواتف التى تدور بين 2 و3 آلاف جنيه على %39 من مبيعات أجهزة السمارت فون ، تلتها الشريحة التى تتراوح بين 1000 و2000 جنيه والتى استحوذت على حصة سوقية 21% .

بينما حلت الشريحة السعرية للهواتف المحمولة التى تتدور أسعارها بين 3 و4 آلاف جنيه فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %17 من إجمالى المبيعات فى مايو الماضى.

حصدت الهواتف المحمولة التى تتراوح أسعارها بين 4 و5 آلاف جنيه فى المرتبة الرابعة مسجلة حصة سوقية %9 أعقبتها الشريحة السعرية التى تتراوح بين 5 و7 آلاف فى المركز الخامس بحصة بلغت %8 من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة خلال شهر مايو الماضى.

وتمركزت الشريحة السعرية للهواتف التى تتعدى أسعارها 10 آلاف جنيه فى المرتبة السادسة بقائمة الشرائح الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة بعدما أن استحوذت على حصة سوقية %3 فيما تورزعت باقى النسب الأخرى على الشرائح السعرية الأخرى بنسبة %12 من إجمالى مبيعات السوق خلال تلك الفترة.

«إنفينيكس» ترفع حصتها إلى %22.7 من مبيعات «2-1 ألف جنيه»

استطاعت العلامة الصينية «إنفينيكس» رفع حصتها السوقية من مبيعات أجهزة الهواتف المحمولة المنتمية للفئات السعرية التى تتراوح بين 1000 و2000 جنيه، لتصل إلى %22.7 من مبيعات تلك الفئة البالغة 221 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى.

وحصدت «أوبو» الصينية المرتبة الثانية فى نفس الشريحة السعرية السابقة بعدما أن استحوذت على حصة سوقية %22.6 تبعتها «هواوي» فى المركز الثالث بنسبة بلغت %20.3 من إجمالى مبيعات تلك الفئة خلال الشهر ذاته.

وجاءت “سامسونج” الكورية فى المرتبة الرابعة للفئة السعرية بعدما استحوذت على حصة سوقية %9.4 تلتها «ريلمي» فى المركز الخامس بحصة بلغت %6.

وحصدت العلامتان الصينتان «ريدمى» و«تكنو» المركزين السادس والسابع مسجلين حصة سوقية %4 لكل منهما، أعقبتها «هونر» الصينية فى المركز السابع بحصة بلغت %2.8 خلال الشهر نفسه.

فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 8.2 % على باقى العلامات التجارية الأخرى .

«سامسونج» تتصدر مبيعات فئة من «3-2 آلاف جنيه»

تصدرت العلامة الكورية “سامسونج” قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين “2 و3 آلاف جنيه” بعدما أن استحوذت على حصة سوقية %25.6 من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 399 ألف جهاز خلال مايو الماضى.

وجاءت «أوبو» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية مسجلة حصة سوقية %21.2 أعقبتها “ريلمي” فى المركز الثالث بحصة بلغت %18 من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

وحصدت «هواوي» المرتبة الرابعة بحصة سوقية %13.4 من مبيعات الهواتف السعرية المنتمية للفئة السعرية التى تدور بين “2 و3 آلاف جنيه”.

واقتنصت “ريدمي” المرتبة الخامسة بحصة سوقية بلغت %10.2 تبعتها “إنفينيكس” فى المركز السادس بحصة بلغت %7.5، فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية %4.1 من إجمالى مبيعات الشريحة السعرية ذاتها.

«ريدمي» تزيح «سامسونج» من صدارة «3 – 4 آلاف جنيه»

ازاحت العلامة التجارية «ريدمى» منافستها “سامسونج” من صدارة مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين “3 إلى 4 آلاف جنيه”، بعدما أن استحوذت، على حصة سوقية 21.9% من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 172 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى.

وتراجعت «سامسونج» للمرتبة الثانية فى تلك الفئة السعرية بعدما أن انخفضت حصتها السوقية إلى %21.2.

وجاءت «أوبو» فى المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية %20.7 من مبيعات تلك الشريحة السعرية، أعقبتها «ريلمى » فى المركز الرابع بحصة بلغت %16.6 خلال تلك الفترة.

وحصدت «هواوي» المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة التى تدور أسعارها بين 3 و4 آلاف جنيه مستحوذة على حصة سوقية %15.3 من إجمالى الفئة، أعقبتها “هونر” فى المركز السادس بحصة بلغت %2.4 من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى المطروحة فى السوق المحلية المنتمية للفئة السعرية – “3 و4 آلاف جنيه”- على حصة سوقية 1.9% من إجمالى المبيعات خلال مارس الماضى.

«سامسونج» تطيح بـ «أوبو» من قمة مبيعات الهواتف «4 – 5 آلاف جنيه»

أطاحت العلامة الكورية «سامسونج» منافستها «أوبو» من قمة مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للشريحة السعرية التى تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه بعدما أن استحوذت على حصة سوقية %38.8 من اجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 98 ألف وحدة خلال مايو الماضى.

وتراجعت «أوبو» للمرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة المنتمية لتلك الفئة السعرية مسجلة حصة سوقية %24.7 من إجمالى مبيعات الفئة.

حصدت «هواوي» المرتبة الثالثة بعد أن استطاعت رفع حصتها السوقية من تلك الشريحة السعرية للهواتف المحمولة إلى 18.8%، أعقبتها «ريلمي» فى المركز الرابع بحصة %9.4 من إجمالى مبيعات تلك الفئة.

اقتتصت “ريدمي” المرتبة الخامسة بعدما أن استحوذت على حصة سوقية %6.4 من إجمالى مبيعات تلك الشريحة السعرية للهواتف المحمولة.

وتوزعت باقى الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى بنسبة %1.9 من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للشريحة السعرية التى تدور بين 4 و5 آلاف جنيه فى السوق المحلية خلال مايو الماضى.

«أوبو» تهيمن على مبيعات الهواتف «5-7 آلاف»

هيمنت العلامة الصينية «أوبو» على النصيب الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتراوح بين “5 و7 آلاف جنيه” بعدما أن استحوذت على حصة سوقية %54.9 من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 83 ألف جهاز خلال مايو الماضى.

وحلت «سامسونج» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف السعرية المنتمية للفئة السعرية التى تدور بين “5 و7 آلاف جنيه” بحصة سوقية %29.4 من إجمالى مبيعات تلك الفئة خلال تلك الفترة.

وحصدت «ريملى» المرتبة الثالثة بعد أن اقتنصت حصة سوقية %9.2 من إجمالى مبيعات الهواتف المحمول المنتمية تلك الفئة، تبعتها «هواوي» فى المركز الرابع بحصة بلغت %3.7. وقدرت حصص العلامات التجارية الأخرى بنسبة %2.8 من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة التى تدور أسعارها بين «5 و7 آلاف جنيه» خلال مايو الماضى.

«سامسونج» تستحوذ على %57.2 من شريحة «7 10- آلاف جنيه»

استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على النصيب الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تدور بين «7 و10 آلاف جنيه» بنسبة %57.2 من إجمالى مبيعات تلك الشريحة السعرية التى بلغت 12 ألف جهاز خلال مايو الماضى.

وحلت “أوبو” فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة المنتمية للشريحة السعرية التى تتراوح بين “7 و10 آلاف جنيه” مسجلة حصة سوقية %31.6 تبعتها «آبل» فى المركز الثالث بحصة بلغت %8.6. فيما استحوذت باقى العلامات الأخرى على حصة بلغت %2.6 خلال الفترة المذكورة.

«آبل» تقتنص %63.8 من مبيعات هواتف «10 آلاف جنيه فأعلى»

اقتنصت العلامة الأمريكية «آبل» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية التى تتعدى حاجز 10 آلاف جنيه بحصة سوقية بلغت %63.8 من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 27 ألف جهاز خلال مايو الماضى.

وجاءت «سامسونج» فى المرتبة الثانية بعدما أن اقتنصت حصة سوقية %33.6 من إجمالى مبيعت تلك الفئة.

وتوزعت باقى الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى بنسبة %2.6 من إجمالى مبيعات تلك الفئة خلال الفترة المذكورة.