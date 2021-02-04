المال» ترصد خريطة الشاحنات فى مصرخلال ٢٠٢٠

سجلت مبيعات سوق الشاحنات فى مصر أعلى معدل شهرى خلال ديسمبر الماضى، لتصل إلى 4 آلاف و525 مركبة؛ وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

فى المقابل، تراجعت مبيعات «الشاحنات» فى السوق المصرية لأدنى مستوى لها خلال أبريل الماضى التى بلغت المبيعات الإجمالية نحو 1467 شاحنة.

وبحسب «أميك»، سجلت مبيعات الشاحنات فى السوق المصرية نموًا بنسبة %6 لتصل إلى 37 ألفًا و13 مركبة خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 34 ألفًا و874 شاحنة خلال الفترة المقابلة من 2019.

قفزت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا بنسبة %9.5 إلى 33 ألفًا و109 مركبات خلال الفترة المذكورة، مقابل 30 ألفًا و235 مركبة خلال نفس فترة المقارنة.

فى المقابل، هبطت مبيعات الشاحنات المستوردة بنسبة 15.5% إلى 3904 مركبات خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضى، مقابل 4639 شاحنة خلال الفترة المقابلة من عام 2019.

وفى رصد أجرته «المال» على تطور مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها فى السوق المصرية، شهد نمو الطلب على شراء شاحنات «البيك أب Picku» بنسبة بلغت %7.8 مسجلة بيع 25 ألفًا و724 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 23 ألفًا و855 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وارتفعت مبيعات الشاحنات المتوسطة الخفيفة الحجم «Light Medium» بنسبة %13 لتسجل 7 آلاف و812 وحدة، مقابل 6 آلاف و906 مركبات، كما نمت مبيعات الشاحنات المتوسطة الحجم “Medium Trucks” بنسبة %94.6 إلى 146 مركبة خلال الفترة المذكورة، مقابل 75 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

فى المقابل، تراجعت مبيعات الشاحنات “البيك أب الفان “Mini Pickup” بنسبة %48.5 إلى 1685 مركبة خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 1771 وحدة فى الفترة المقابلة من عام 2019.

كما انخفضت مبيعات الشاحنات الخفيفة «Light Trucks» بنسبة %14.2 إلى 868 وحدة خلال تلك الفترة، مقابل 1012 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

أما عن أداء مبيعات الشاحنات الثقيلة «Heavy Trucks» فى السوق المصرية فقد هبطت بنسبة %38.2 لتصل إلى 778 مركبة خلال 2020، مقارنة بنحو 1259 وحدة فى عام 2019.

شيفروليه تهيمن على السوق

هيمنت العلامة التجارية «شيفروليه» على النصيب الأكبر من مبيعات سوق «الشاحنات» فى السوق المصرية بنسبة بلغت %78.4 بعد تمكنها من بيع 29 ألفًا و25 مركبة خلال العام الماضى.

وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الشاحنات» مسجلة حصة سوقية %9.2 بإجمالى بيع 3399 مركبة، تلتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة بلغت %4.4 بواقع 1632 شاحنة.

واحتلت العلامة الألمانية «مرسيدس MCV» المرتبة الرابعة بعدما استحوذت حصة سوقية %2.5 مسجلة بيع 936 شاحنة، أعقبتها «فيات» فى المركز الخامس بحصة بلغت %1.6 بنحو 591 مركبة.

وصعدت « » للمرتبة السادسة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %1.4 مسجلة بيع 534 شاحنة، تلتها «ميتسوبيشى» فى المركز السابع بحصة بلغت %1.1 بإجمالى بيع 409 وحدات.

وتمركزت «فيكتورى» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع «الشاحنات» بعدما اقتنصت حصة سوقية %0.4 مسجلة بيع 142 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضى.

فى المقابل، تراجعت العلامة الصينية «سوكون» للمرتبة التاسعة بعد انخفاض حصتها السوقية إلى %0.3 مسجلة بيع 112 شاحنة، أعقبتها «هيونداى» فى المركز العاشرة بحصة بلغت %0.2 بإجمالى بيع 85 وحدة.

وحافظت العلامة التجارية «شينراى» على تمركزها فى المرتبة الحادية عشرة بعدما اقتنصت حصة سوقية %0.1 مسجلة بيع 53 شاحنة، أعقبتها «شاكمان» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %0.1 محققة بيع 35 شاحنة.

بحسب «أميك»، بلغت المبيعات الإجمالية للعلامات التجارية الأخرى نحو 60 شاحنة فى السوق المصرية خلال العام الماضى.

«الدبابة» تستحوذ على %81 من «البيك أب»

استحوذت العلامة التجارية «شيفروليه» على النسبة الأكبر من مبيعات الشاحنات المنتمية لشريحة سيارات «البيك أب Pickup» بحصة بلغت 81% بعدما تمكنت من بيع 20 ألفًا و713 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 25 ألفًا و724 وحدة، خلال العام الماضى.

وحلت «نيسان» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات «البيك أب» مسجلة سوقية %13 بعدما حققت بيع 3399 مركبة، خلال تلك الفترة.

وحصدت العلامة اليابانية «تويوتا» المرتبة الثالثة بحصة سوقية 6% بإجمالى بيع 1562 مركبة، تلتها «شنراى» فى المركز الرابع بحصة بلغت %0.1 بنحو 38 شاحنة.

وظهرت العلامة الصينية “دونج فينج DFSK” فى المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع شاحنات «البيك أب» بعدما استحوذت على حصة سوقية مسجلة حصة سوقية %0.04 بعد تمكنها من بيع 12 مركبة، خلال العام الماضى.

«الجامبو» تتصدر الخفيفة والمتوسطة

سيطرت شاحنات شيفروليه الجامبو على النصيب الأكبر من مبيعات قطاع الشاحنات الشاحنات الخفيفة «Light Trucks» بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها %95 بإجمالى بيع 827 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 868 وحدة، فى السوق المصرية خلال العام الماضى.

وحلت «مرسيدس» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية %4 مسجلة بيع 35 شاحنة، تبعتها «ميتسوبيشى» فى المركز الثالث بحصة بلغت %1 بإجمالى بيع 6 شاحنات.

كما استحوذت شيفروليه على النصيب الأكبر من مبيعات الشاحنات المتوسطة الخفيفة الحجم “Light Medium” مستحوذة على حصة سوقية %94 بعدما حققت بيع 7 آلاف و370 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 7 آلاف و812 وحدة، خلال العام الماضى.

وحصدت «ميتسوبيشى اليابانية» المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى ذات الفئة من الشاحنات مسجلة حصة سوقية %5 بإجمالى بيع 386 شاحن، أعقبتها «هيونداى» فى المركز الثالث بحصة بلغت %0.7 محققة بيع 56 شاحنة.