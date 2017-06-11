المال ترصد خريطة الدفع البنكي عبر المحمول

القاهرة وSAIB يعرضان أعلى حدود لرصيد المحفظة عند 10 آلاف"مصر" ينفرد بأعلى حدود للاستخدامات الشهريةهبة محمد ــ هبة حامد:تعمل الحكومة على تحفيز المواطنين على استخدام آليات الدفع الإلكترونى، وهو ما بدا واضحاً فى القرارات التى اتخذها المجلس القومى للمدفوعات مؤخرا، ومن بينها الحث على استخدام خدمة ا

القاهرة وSAIB يعرضان أعلى حدود لرصيد المحفظة عند 10 آلاف “مصر” ينفرد بأعلى حدود للاستخدامات الشهرية هبة محمد ــ هبة حامد: تعمل الحكومة على تحفيز المواطنين على استخدام آليات الدفع الإلكترونى، وهو ما بدا واضحاً فى القرارات التى اتخذها المجلس القومى للمدفوعات مؤخرا، ومن بينها الحث على استخدام خدمة الدفع عبر الموبايل، رصدت «المــال» مدى إتاحة الخدمة لدى البنوك وشركات الاتصالات الثلاثة. تتيح 7 بنوك الخدمة هى الأهلى، مصر، القاهرة، التجارى الدولى، قطر الوطنى الأهلى، SAIB، وبنك الإسكندرية، كما تقدم شركات الاتصالات الثلاثة المنتج بالتعاون مع بنوك، وذلك توافقاً مع شروط البنك المركزى فى هذا الصدد. ينفرد بنكى القاهرة وSAIB، بعرض أعلى حدود لرصيد المحفظة عند 10 آلاف جنيه، فيما يسمح بنك قطر الوطنى الأهلى QNB بجميع حدود رصيد بطاقة الدفع عبر ربط البطاقة بالتطبيق، لإتمام عملية الشراء من التجار التى يتيحها M-Visa فقط فى الوقت الراهن، بعكس البرامج الأخرى التى تمكن من الشراء ودفع فواتير الخدمات وتحويل الأموال. يعرض بنك مصر تطبيق BM Wallet ويستخدم بدون حد أقصى شهرياً، فيما حددته البنوك الأخرى عند 50 ألف جنيه فقط، وفيما يخص رسوم استخدام الخدمة، فإن جميع البنوك اتفقت على إتاحتها بدون مصروفات فتح حساب للمحفظة، أو مصروفات سنوية، بينما فرضت مصروفات على تحويل الأموال والسحب والإيداع من ماكيناتها، أو المنافذ المشتركة بالخدمة. يقدم تطبيق «فودافون كاش» الذى تتيحه شركة فودافون-مصر بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، أدنى رسوم للتحويل بنحو جنيه واحد فقط، واجتمعت البنوك الأخرى على توحيد مصروفات التحويل بواقع %1 من قيمة الأموال بحد أدنى جنيهان. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد عقد خلال الأسبوع الماضى الاجتماع الأول للمجلس القومى للمدفوعات بكامل عضويته، وتضم رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والتخطيط، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن نائب رئيس البنك المركزى للاستقرار النقدى، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى. وأصدر عدد من القرارات شملت إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه، وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة %50 لمدة 6 أشهر من تاريخه. من جانبه أشار مجدى حسن، مدير ماستركارد مصر وشمال أفريقيا، إلى أهمية منتج الدفع عبر الهاتف المحمول، لاسيما وأنه يساهم فى تطبيق الشمول المالى، ويحفز على استفادة القطاع غير الرسمى من الخدمات المالية والمصرفية بالاقتصاد الرسمى. وقال «حسن» إن بعض البنوك تعكف على تجربة المنتج فى الوقت الراهن، إذ إن هناك نحو 8 بنوك حالياً تعاقدت بالفعل مع «ماستركارد» وأطقت المنتج بصورة رسمية وهى: الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، التجارى الدولى، العربى الأفريقى الدولى، عودة، SAIB، والإسكندرية، موضحاً أن تدشين الخدمة والإعلان عنها بصورة رسمية يتوقف على رؤية البنك ومدى جاهزيته. وأوضح الرصد الذى أجرته «المال»، أن بنوك الأهلى، مصر، القاهرة، التجارى الدولى، الإسكندرية، وSAIB تتيح المنتج، فى حين أشار موظفو خدمة عملاء بنكى العربى الأفريقى وعودة – مصر، أن الخدمة غير متاحة لديهم. لفت «حسن» إلى أن معظم اللاعبين الرئيسيين بالجهاز المصرفى يقدمون الخدمة لقاعدة عريضة من العملاء، بما يشير إلى رغبة البنوك الكبرى فى نشرها بالسوق بين عدد كبير من المواطنين، خاصةً بعد توجيهات البنك المركزى وتعديل حدود محافظ الهواتف المحمولة، مشيراً إلى أن عدد مستخدمى الخدمة يزيد عن 5 مليون مستفيد، منهم ما يقرب من مليون مستخدم نشط فى استخدام الخدمة. وتوقع أن يقوم المزيد من العملاء بتفعيل الخدمة خلال الفترة المقبلة، خاصةً بعد جهود البنك المركزى والمجلس القومى للمدفوعات، موضحاً أن عدد عمليات الدفع تعتبر مرضية إلى حد كبير، مقارنةً بنظيرتها العالمية التى تسخدم نفس الخدمة، مشيرا إلى أن دولتى الفلبين والبرازيل يجرى بهما العميل النشط فى السوق المحلى نحو 5 عمليات دفع شهريا. كما أشار إلى أن خدمة تحويل الأموال بين الأفراد، تأتى فى مقدمة الخدمات الأكثر استخداماً، ثم الشحن وتحويل الأرصدة من بطاقات الدفع للمحفظة، يليها شحن الهواتف المحمولة ودفع فواتير الخدمات، متوقعاً ارتفاع معدلات الاستخدام بالتزامن مع زيادة عدد الخدمات المتاحة على الخدمة. علاء فاروق، رئيس المنتجات والمبيعات المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، قال إن البنوك تسعى لإتاحة الخدمة بصورة متكاملة بالسوق المحلية، ونجحت فى جذب أكثر من 5 مليون عميل من القطاع المصرفى ونظيره الرمادى من خلال هذا المنتج الذى لا يتطلب الاكتتاب فى حسابات بنكية، لافتاً إلى أن بعض البنوك لم تطلق المنتج فى الفترة الماضية لأنها كانت تترقب آلية تطبيق الخدمة وأفضل الممارسات، لاسيما وأن أى خدمة جديدة تتطلب بعض الوقت للتأكد من معدل أمانها، كما أنها كانت تنتظر التعليمات الجديدة من البنك المركزى، لكنه من المتوقع تدشين عدد آخر من البنوك الخدمة فى المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن البنوك تعى أهمية المنتج لاسيما وأن السوق المحلى يمتلك ما يقرب من 110 مليون جهاز وخط هاتف محمول، بما يعتبر فرصة ذهبية أمام البنوك لجذب الشريحة التى لا تتعامل مع البنوك، خاصةً وأن %50 من فئات المجتمع من الشباب يجيدون استخدام التكنولوجيا، مشيراً إلى أن البنوك تعكف على تدشين حملات إعلامية وتوعوية بالمنتج، على رأسها البنك الأهلى الذى حرص على منح تحفيزات متنوعة على الخدمة.

وأشار إلى أن البنك الأهلى لديه 993 ألف مستخدم منهم %20 مستفيد نشط بالخدمة ويستخدمها بصورة مستمرة، لافتاً إلى أنهم اقتربوا من المعدلات العالمية التى تشير إلى أن العملاء النشيطين يستحوذون على %40 من إجمالى المستخدمين.



