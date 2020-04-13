«المال» ترصد حصص العلامات التجارية في سوق المحمول خلال فبراير (جراف)

رصدت «المال» تطور الحصص السوقية للعلامات التجارية من مبيعات سوق المحمول خلال شهر فبراير الماضى، استنادا للشرائح السعرية.

وأظهر التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، نمو مبيعات سوق المحمول فى مصر نمواً بنسبة 13% خلال فبراير الماضى، لتصل إلى 1.2 مليون وحدة بقيمة 228.7 مليون جنيه، مقابل 1.1 مليون جهاز بقيمة 177.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها العام السابق.

هيمنت العلامة الصينية «إنفينيكس» على النصيب الأكبر من مبيعات أجهزة الهواتف المنتمية للفئات السعرية التى تتراوح بين 1000 و2000 جنيه، مستحوذة على حصة سوقية %26.5 من مبيعات تلك الفئة البالغة 349 ألف جهاز خلال فبراير الماضى.

حصدت «سامسونج» الكورية المرتبة الثانية فى نفس الشريحة السعرية السابقة بحصة سوقية %21.1 ، تبعتها «أوبو» الصينية فى المركز الثالث بنسبة بلغت %20.2 خلال الشهر ذاته.

جاءت العلامة الصينية هواوى فى المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة سوقية %11.4 تلتها «ريلمى» فى المركز الخامس بحصة بلغت %4.6.

وحصدت العلامة الصينية «تكنوموبايل» المركز السادس بحصة سوقية %4.1 تبعتها «ريدمى» الصينية فى المركز السابع بنسبة بلغت %2.9 خلال الشهر نفسه.

بينما احتلت نوكيا الفنلندية المرتبة الثامنة بحصة سوقية %2.3 من إجمالى المبيعات.

«سامسونج» تستحوذ على 26.6% من الشريحة السعرية للهواتف 2 إلى 3 آلاف

استحوذت «سامسونج» الكورية على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة التى تتراوح أسعارها بين 2 و3 آلاف جنيه بنسبة %26.6 من إجمالى مبيعات تلك الفئة، التى بلغت 450 ألف جهاز خلال فبراير الماضى.

اقتنصت شركة «أوبو» المرتبة الثانية بحصة سوقية %23.7 أعقبها هواوى %13.6 ثم «ريلمى» فى المركز الرابع بنسبة بلغت 12.8 %.

حلت ريدمى فى المركز الخامس بحصة سوقية بلغت %10.1 تبعتها «إنفينيكس» فى المركز السادس بحصة بلغت %8.9 من إجمالى المبيعات.

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية %4.3 من إجمالى مبيعات الشريحة السعرية ذاتها .

184 ألف جهاز مبيعات شريحة الهواتف 3 إلى 4 آلاف جنيه

اعتلت سامسونج صدارة الهواتف الذكية التى تتراوح أسعارها بين 3 إلى 4 آلاف جنيه بحصة سوقية بلغت 29 %، من إجمالى مبيعاتها البالغة 184 ألف جهاز خلال شهر فبراير الماضى.

جاءت «أوبو» فى المركز الثانى بحصة سوقية بلغت %22.7 تبعتها «ريدمى» بحصة %15.3 من إجمالى مبيعات تلك الشريحة السعرية، ثم حلت “هواوي” فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %15 تلتها “ريملي” فى المركز الخامس بنسبة بلغت 12.1 %.

استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى حصة سوقية قدرها %5.9 من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للفئة السعرية.

«أوبو» تهيمن على شريحة أجهزة 4 إلى 5 آلاف

هيمنت «أوبو» على مبيعات الهواتف المحمولة المنتمية للشريحة السعرية التى تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف جنيه، بحصة سوقية %30.6 من إجمالى مبيعات تلك الفئة البالغة 107 آلاف وحدة خلال فبراير الماضى.

تمركزت «سامسونج» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية%27 تبعتها «هواوي» فى المركز الثالث بنسبة بلغت %15.3 خلال تلك الفترة.

حلت ريدمى فى المرتبة الرابعة بعدما استحوذت حصة سوقية %14.1 من إجمالى مبيعات تلك الشريحة السعرية للهواتف المحمولة، تبعها «ريلمى» فى المركز الخامس بنسبة بلغت %9.7.

قدرت الحصة السوقية للماركات التجارية الأخرى بنحو %3.3 من إجمالى مبيعات الهواتف فى تلك الشريحة السعرية خلال فبراير المنصرم.

108 آلاف وحدة إجمالي مبيعات الشريحة السعرية 5 إلى 7 آلاف جنيه

كما تصدرت أوبو مبيعات الشريحة السعرية بين 5 إلى 7 آلاف جنيه، بحصة سوقية 66.6 % من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 108 آلاف جهاز خلال فبراير الماضى.

جاءت العلامة الكورية «سامسونج» فى المركز الثانى محققة حصة سوقية %18.9 من المبيعات الإجمالية لتلك الفئة خلال تلك الفترة.

احتلت «ريملى» المرتبة الثالثة بعد أن اقتنصت حصة سوقية 5.5 % من إجمالى مبيعات الهواتف المحمول، تبعتها «هواوى» فى المركز الرابع بحصة بلغت %3.8.

استحوذت إنفينيكس على %3.5 من المبيعات مقابل %1.7 لباقى العلامات التجارية الأخرى.

«سامسونج» تتصدر مبيعات أجهزة المحمول 7 إلى 10 آلاف جنيه

تربعت “سامسونج” على قمة مبيعات سوق الهواتف المحمولة التى تدور أسعارها بين 7 و10 آلاف جنيه، بحصة سوقية %41.2 من إجمالى مبيعات تلك الشريحة السعرية التى بلغت 11ألف جهاز خلال فبراير الماضى .

حلت أوبو فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 34 % من إجمالى المبيعات، تبعتها «آبل» فى المركز الثالث بحصة بلغت %17.8.

جاءت «هواوى» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %3.5 بينما استحوذت باقى العلامات الأخرى على حصة سوقية 3.5 %.

«آبل» تسيطر على شريحة الهواتف 10 آلاف جنيه فأعلى

سيطرت العلامة الأمريكية «آبل» على النصيب الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة التى تتعدى أسعارها حاجز 10 آلاف جنيه بحصة سوقية 64.6 %، من إجمالى مبيعاتها البالغة 26 ألف جهاز خلال فبراير الماضى.

حصدت سامسونج المركز الثانى بحصة سوقية %32.2 بينما توزعت باقى الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى التى بلغت %3.2 خلال الفترة المذكورة.

بحسب تقرير «GFK» تصدرت العلامة الصينية «أوبو» لأول مرة سوق المحمول بعد إزاحة منافستها «سامسونج» الكورية بعدما استحوذت على حصة سوقية %25.2 خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.