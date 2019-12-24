«المال» ترصد حركة الفائدة على قروض السيارات فى 26 بنكاً

تتنافس البنوك المصرية على تقديم برامج متنوعة لتمويل السيارات، رغم الخصومات التى بدأت الشركات فى الترويج لها، تزامنًا مع تراجع سعر الدولار.

عدلت مجموعة من البنوك أسعار الفائدة على برامجها لتمويل السيارات الجديدة، فى إطار التفاعل مع سياسة التيسير النقدى التى يتبناها البنك المركزى المصرى خلال الفترة الحالية، بعد تقليصه معدل الفائدة الأساسى %3.5 منذ نهاية فبراير الماضى.وحسب حصر لـ «المال» اعتمادا على مراكز الخدمة الهاتفية والمواقع الإلكترونية للبنوك، يوجد 26 بنكاً يقدمون قروضاً للسيارات الجديدة: «بنك مصر، والأهلى، والإسكندرية، والعربى الإفريقى، والشركة المصرفية SAIB، وبنك المؤسسة المصرفية ABC، والتعمير والإسكان، والاتحاد الوطنى مصر، وبنك أبوظبى الأول، وبنك عوده مصر، وبنك إتش إس بى سى، والبركة مصر، والعربى، وقطر الوطنى الأهلى، التجارى الدولي CIB، الكويت الوطنى، والمصرى الخليجى، والمشرق، والإمارات دبى، وبنك البركة مصر، وفيصل الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى، والاستثمار العربى، وكريدى أجريكول، وبنك القاهرة».

يقدم بنكا الأهلى الكويتى والكويت الوطنى، أعلى قيمة تمويل تصل إلى 1.5 مليون جنيه، يليه العربى بقيمة 1.1 مليون جنيه للموظفين.

وفى المرتبة الثالثة جاء بنك الإسكندرية، والتجارى الدولى، والأهلى المصرى، والبنك المصرى الخليجى، والبركة مصر، وبنك كريدى أجريكول بقيمة مليون جنيه. تشترط البنوك حداً أدنى للمرتب يبلغ 1000 جنيه لعملاء تحويل المرتبات ببنك مصر، ونفس القيمة ببنك الإسكندرية، و1500 جنيه فى البنك الأهلى، ونفس القيمة ببنك الشركة المصرفية SAIB، و3000 جنيه ببنك البركة مصر، و4000 جنيه بالبنك العربى، والاستثمار العربى، وتتراوح معدلات الفائدة بين 18.5 وحتى %30.

خريطة قروض السيارات والفائدة عليها بالبنوك المصرية