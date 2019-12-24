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«المال» ترصد حركة الفائدة على قروض السيارات فى 26 بنكاً

برامج متنوعة بالتزامن مع تراجع سعر الدولار
فاطمه امام 6:33 ص, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19 6:33 ص, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19

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تتنافس البنوك المصرية على تقديم برامج متنوعة لتمويل السيارات، رغم الخصومات التى بدأت الشركات فى الترويج لها، تزامنًا مع تراجع سعر الدولار.

عدلت مجموعة من البنوك أسعار الفائدة على برامجها لتمويل السيارات الجديدة، فى إطار التفاعل مع سياسة التيسير النقدى التى يتبناها البنك المركزى المصرى خلال الفترة الحالية، بعد تقليصه معدل الفائدة الأساسى %3.5 منذ نهاية فبراير الماضى.وحسب حصر لـ «المال» اعتمادا على مراكز الخدمة الهاتفية والمواقع الإلكترونية للبنوك، يوجد 26 بنكاً يقدمون قروضاً للسيارات الجديدة: «بنك مصر، والأهلى، والإسكندرية، والعربى الإفريقى، والشركة المصرفية SAIB، وبنك المؤسسة المصرفية ABC، والتعمير والإسكان، والاتحاد الوطنى مصر، وبنك أبوظبى الأول، وبنك عوده مصر، وبنك إتش إس بى سى، والبركة مصر، والعربى، وقطر الوطنى الأهلى، التجارى الدولي CIB، الكويت الوطنى، والمصرى الخليجى، والمشرق، والإمارات دبى، وبنك البركة مصر، وفيصل الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى، والاستثمار العربى، وكريدى أجريكول، وبنك القاهرة».

يقدم بنكا الأهلى الكويتى والكويت الوطنى، أعلى قيمة تمويل تصل إلى 1.5 مليون جنيه، يليه العربى بقيمة 1.1 مليون جنيه للموظفين.

وفى المرتبة الثالثة جاء بنك الإسكندرية، والتجارى الدولى، والأهلى المصرى، والبنك المصرى الخليجى، والبركة مصر، وبنك كريدى أجريكول بقيمة مليون جنيه. تشترط البنوك حداً أدنى للمرتب يبلغ 1000 جنيه لعملاء تحويل المرتبات ببنك مصر، ونفس القيمة ببنك الإسكندرية، و1500 جنيه فى البنك الأهلى، ونفس القيمة ببنك الشركة المصرفية SAIB، و3000 جنيه ببنك البركة مصر، و4000 جنيه بالبنك العربى، والاستثمار العربى، وتتراوح معدلات الفائدة بين 18.5 وحتى %30.

خريطة قروض السيارات والفائدة عليها بالبنوك المصرية

البنك الحد الأقصى للقرض معدل الفائدة نسبة التمويل من قيمة السيارة الحد الأدنى للمرتب
مصر 775 ألف جنيه 19.75 ٪ (متناقصة) بضمان المرتب 80 % 1000 جنيه
10.75 % (ثابتة)
العربى الافريقي 750 ألف جنيه 21 % فئة A 80 % 3000
21.5 % فئة B
500 ألف جنيه 21 % فئة C
الإسكندرية مليون جنيه 13.5 % فئة AAA 80 % 1000
15 % فئة AA
15 فئة A
15 % فئة B+
16 % بضمان تحويل المرتب
التجارى الدولى مليون جنيه من 16.5 حتى 25 % 100 % من خلال الفرع
بلوم مصر لا يوجد من 11 % الى 13.5 % حتى 50 % 5000
الشركه المصرفية SAIB 700 ألف من خلال الفرع من خلال الفرع 1500
المؤسسة العربية ABC 400 ألف 18 % 60 % 1500
الكويت الوطني 1.5 مليون جنيه 18.5 % لعملاء البنك 75 % 3000 جنيه لعملاء البنك
20.5 % لغير العملاء 5000 جنيه لغير العملاء
البنك الأهلى مليون جنيه من خلال الفرع 100 % 1500
50 % للسيارات الصيني
الاسكان والتعمير من خلال الفرع 17.5 % فى حاله دفع مقدم 35 % من قيمة الفرض 65 % من خلال الفرع
16.5 % فى حاله دفع مقدم 45 % من قيمة القرض 55 %
25 % فى دفع مقدم 25 % للاعمال الحرة 75 %
الاهلى اليوناني 500 ألف جنيه 19 % فى حالة تحويل المرتب 80 % 1600
20 % فى حالة عدم التحويل
الاتحاد الوطني 750 ألف جنيه فى حالة تحويل المرتب 19.25 % لـ 19.5 من خلال الفرع 800 حكومي
21.5لـ 22 % اعمال حره 2000 خاص
10 الف اعمال حره
أبو ظبى الأول 250 الف جنيه 20 للموظفين 60 5000
21 % للاعمال الحرة 15 الف جنيه
المصرى الخليجي مليون جنيه 17.50 % 80 % 2000
500 الف جنيه 18.5 % (متناقصة) أعمال حرة 15 الف جنيه
المشرق من خلال الفرع      
الامارات دبي من خلال الفرع      
ابوظبى الاسلامي 500 ألف جنيه 9 % ثابتة للعاملين فى شركات انترناشيونال 80 % 1500
9.2 % (ثابتة) لموظفى الشركات الكبرى
9.3 % (ثاتبة) لموظفى الشركات المتوسطة
400 ألف جنيه 9.4 % فى حالة عدم تحويل الراتب 75 %
عوده من خلال الفرع      
HSBC من خلال الفرع %18.5 لـ 21.5 % 65 % 3000
البركه مليون من خلال الفرع 80 % 3000
العربي 1.1 مليون جنيه من خلال الفرع 80 % 4000
الاهلى الكويتي 1.5 مليون جنيه يبدأ من 18 % عائد متناقص حتى 100 % يبدأ من 1800 جنيه
الاستثمار العربي 75 الف جنيه 16 % فى حالة تحويل المرتب 60 % 2500
600 ألف جنيه فى حاله ان الشركه مقيده بالبنك16.5 % متناقصه 4000
500 ألف جنيه 16.5 % للشركات غير المقيدة بالبنك
كريدى اجريكول مليون جنيه من خلال الفرع 80 % من خلال الفرع
QNB من خلال الفرع 19 % متناقصة 80 % 1650
القاهرة 500الف جنيه من 18.5 الى 30 % متناقصة من خلال الفرع 1500
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بقلم فاطمه امام

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