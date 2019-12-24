«المال» ترصد حركة الفائدة على قروض السيارات فى 26 بنكاً

تتنافس البنوك المصرية على تقديم برامج متنوعة لتمويل السيارات، رغم الخصومات التى بدأت الشركات فى الترويج لها، تزامنًا مع تراجع سعر الدولار.
عدلت مجموعة من البنوك أسعار الفائدة على برامجها لتمويل السيارات الجديدة، فى إطار التفاعل مع سياسة التيسير النقدى التى يتبناها البنك المركزى المصرى خلال الفترة الحالية، بعد تقليصه معدل الفائدة الأساسى %3.5 منذ نهاية فبراير الماضى.وحسب حصر لـ «المال» اعتمادا على مراكز الخدمة الهاتفية والمواقع الإلكترونية للبنوك، يوجد 26 بنكاً يقدمون قروضاً للسيارات الجديدة: «بنك مصر، والأهلى، والإسكندرية، والعربى الإفريقى، والشركة المصرفية SAIB، وبنك المؤسسة المصرفية ABC، والتعمير والإسكان، والاتحاد الوطنى مصر، وبنك أبوظبى الأول، وبنك عوده مصر، وبنك إتش إس بى سى، والبركة مصر، والعربى، وقطر الوطنى الأهلى، التجارى الدولي CIB، الكويت الوطنى، والمصرى الخليجى، والمشرق، والإمارات دبى، وبنك البركة مصر، وفيصل الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى، والاستثمار العربى، وكريدى أجريكول، وبنك القاهرة».
يقدم بنكا الأهلى الكويتى والكويت الوطنى، أعلى قيمة تمويل تصل إلى 1.5 مليون جنيه، يليه العربى بقيمة 1.1 مليون جنيه للموظفين.
وفى المرتبة الثالثة جاء بنك الإسكندرية، والتجارى الدولى، والأهلى المصرى، والبنك المصرى الخليجى، والبركة مصر، وبنك كريدى أجريكول بقيمة مليون جنيه. تشترط البنوك حداً أدنى للمرتب يبلغ 1000 جنيه لعملاء تحويل المرتبات ببنك مصر، ونفس القيمة ببنك الإسكندرية، و1500 جنيه فى البنك الأهلى، ونفس القيمة ببنك الشركة المصرفية SAIB، و3000 جنيه ببنك البركة مصر، و4000 جنيه بالبنك العربى، والاستثمار العربى، وتتراوح معدلات الفائدة بين 18.5 وحتى %30.
خريطة قروض السيارات والفائدة عليها بالبنوك المصرية
|البنك
|الحد الأقصى للقرض
|معدل الفائدة
|نسبة التمويل من قيمة السيارة
|الحد الأدنى للمرتب
|مصر
|775 ألف جنيه
|19.75 ٪ (متناقصة) بضمان المرتب
|80 %
|1000 جنيه
|10.75 % (ثابتة)
|العربى الافريقي
|750 ألف جنيه
|21 % فئة A
|80 %
|3000
|21.5 % فئة B
|500 ألف جنيه
|21 % فئة C
|الإسكندرية
|مليون جنيه
|13.5 % فئة AAA
|80 %
|1000
|15 % فئة AA
|15 فئة A
|15 % فئة B+
|16 % بضمان تحويل المرتب
|التجارى الدولى
|مليون جنيه
|من 16.5 حتى 25 %
|100 %
|من خلال الفرع
|بلوم مصر
|لا يوجد
|من 11 % الى 13.5 %
|حتى 50 %
|5000
|الشركه المصرفية SAIB
|700 ألف
|من خلال الفرع
|من خلال الفرع
|1500
|المؤسسة العربية ABC
|400 ألف
|18 %
|60 %
|1500
|الكويت الوطني
|1.5 مليون جنيه
|18.5 % لعملاء البنك
|75 %
|3000 جنيه لعملاء البنك
|20.5 % لغير العملاء
|5000 جنيه لغير العملاء
|البنك الأهلى
|مليون جنيه
|من خلال الفرع
|100 %
|1500
|50 % للسيارات الصيني
|الاسكان والتعمير
|من خلال الفرع
|17.5 % فى حاله دفع مقدم 35 % من قيمة الفرض
|65 %
|من خلال الفرع
|16.5 % فى حاله دفع مقدم 45 % من قيمة القرض
|55 %
|25 % فى دفع مقدم 25 % للاعمال الحرة
|75 %
|الاهلى اليوناني
|500 ألف جنيه
|19 % فى حالة تحويل المرتب
|80 %
|1600
|20 % فى حالة عدم التحويل
|الاتحاد الوطني
|750 ألف جنيه
|فى حالة تحويل المرتب 19.25 % لـ 19.5
|من خلال الفرع
|800 حكومي
|21.5لـ 22 % اعمال حره
|2000 خاص
|10 الف اعمال حره
|أبو ظبى الأول
|250 الف جنيه
|20 للموظفين
|60
|5000
|21 % للاعمال الحرة
|15 الف جنيه
|المصرى الخليجي
|مليون جنيه
|17.50 %
|80 %
|2000
|500 الف جنيه
|18.5 % (متناقصة) أعمال حرة
|15 الف جنيه
|المشرق
|من خلال الفرع
|الامارات دبي
|من خلال الفرع
|ابوظبى الاسلامي
|500 ألف جنيه
|9 % ثابتة للعاملين فى شركات انترناشيونال
|80 %
|1500
|9.2 % (ثابتة) لموظفى الشركات الكبرى
|9.3 % (ثاتبة) لموظفى الشركات المتوسطة
|400 ألف جنيه
|9.4 % فى حالة عدم تحويل الراتب
|75 %
|عوده
|من خلال الفرع
|HSBC
|من خلال الفرع
|%18.5 لـ 21.5 %
|65 %
|3000
|البركه
|مليون
|من خلال الفرع
|80 %
|3000
|العربي
|1.1 مليون جنيه
|من خلال الفرع
|80 %
|4000
|الاهلى الكويتي
|1.5 مليون جنيه
|يبدأ من 18 % عائد متناقص
|حتى 100 %
|يبدأ من 1800 جنيه
|الاستثمار العربي
|75 الف جنيه
|16 % فى حالة تحويل المرتب
|60 %
|2500
|600 ألف جنيه
|فى حاله ان الشركه مقيده بالبنك16.5 % متناقصه
|4000
|500 ألف جنيه
|16.5 % للشركات غير المقيدة بالبنك
|كريدى اجريكول
|مليون جنيه
|من خلال الفرع
|80 %
|من خلال الفرع
|QNB
|من خلال الفرع
|19 % متناقصة
|80 %
|1650
|القاهرة
|500الف جنيه
|من 18.5 الى 30 % متناقصة
|من خلال الفرع
|1500