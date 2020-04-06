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«المال » ترصد حدود الشراء الجديدة عبر بطاقات الخصم والائتمان والمدفوعة مقدماً

مع تشجيع «المركزى» على تفعيلها وإلغاء العمولة للتجار
المال - خاص 6:58 ص, الأثنين, 6 أبريل 20 6:58 ص, الأثنين, 6 أبريل 20

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إعداد: قسم البنوك

أجرت البنوك المحلية تحديثات على حدود الشراء عبر بطاقاتها الإلكترونية للخصم المباشر والائتمان وكذلك المدفوعة مقدماً، فى إطار التوافق مع توجيهات البنك المركزى المصرى بتشجيع العملاء على استخدام القنوات المصرفية الرقمية وتقليص تداول الكاش.

وتتنوع حدود الشراء اليومية والشهرية التى تتيجها البنوك وفقا لنوع البطاقة والأرصدة القائمة، ويقدم البنك التجارى الدولى أعلى حد شراء يومى يصل إلى 1.125 مليون جنيه عبر بطاقة الخصم «برايفت»، وذلك حسب حصر أجرته «المال» استناداً على المواقع الإلكترونية وخدمات الكول سنتر لنحو 30 بنكاً محلياً.

وتقدم بنوك بينها مصر والأهلى بلوم حدوداً مفتوحة، حسب الأرصدة والحدود الائتمانية للبطاقة.

كان البنك المركزى قد أصدر الأسبوع قبل الماضى، توجيهات للبنوك بإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر، على أن تكون «لاتلامسية» فى حال كان البنك قد بدأ بالفعل فى إصدار هذا النوع من البطاقات. كما وافق على تعديل الحدود القصوى لتصبح 30 ألف جنيه يومياً و100 ألف جنيه شهرياً للأفراد، و40 آلف جنيه يومياً للأشخاص الاعتبارية و200 ألف شهرياً.

وبالنسبة لأدوات الدفع ووسائل القبول اللاتلامسية، يتم رفع الحد الأقصى للعملية الواحدة من 300 إلى 600 جنيه.

وقرر البنك المركزى المصرى إعفاء تجار القطاع الخاص من الرسوم والعمولات التى يتم تطبيقها على العمليات التى يجرى تنفيذها باستخدام كافة البطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة من البنوك العاملة فى مصر.

وقال «المركزى» إن البنك المصدر لأداة الدفع سيقوم برد قيمة العمولة التبادلية Interchange Fee للبنك القابل طوال فترة إلغاء الرسوم، والتى تصل إلى 6 أشهر.

وفيما يخص معاملات الصراف الآلى للبطاقات المصرفية، يتحمل البنك المصدر للبطاقة كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدى طوال فترة إلغاء الرسوم، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية. وأكد مصدر بأحد البنوك زيادة الإقبال على استخدام البطاقات فى عمليات الشراء عقب الإجراءات التشجيعية، والتى تبعها تعليمات بتقليص حدود الإيداع والسحب النقدى لفترة مؤقتة، لتصل إلى 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألفًا للشركات (باستثناء سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها عبر الفروع) وحد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى بواقع 5 آلاف جنيه لكليهما.

فيما أقر “المركزى” بعض الاستثناءات التى شملت إيداعات ومسحوبات القوات المسلحة وشركاتها، والإيداعات الحكومية (كهرباء – غاز – مياه – بترول) مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى لها.

كما نص على قبول إيداعات الشركات (قطاع عام/ خاص) ودون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف، وقبول الشيكات المقدمة للمقاصة دون أى حدود قصوى.

وأشارت ضوابط المركزى إلى أنه حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه، يتم صرف فقط 10 آلاف نقداً والباقى إما أن يفتح به حساب للعميل، أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر دون عمولة، أو يتم تجزئة الشيك على عدة أيام.

يذكر أن «المركزى» سمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان وأى التزامات (اعتمادات – خطابات ضمان – قروض – إلخ) دون أى حدود قصوى.

حدود الشراء عبر بطاقات البنوك المصرية

البنك البطاقة حد المشترياتبالألف جنيه
التجارى الدولى بطاقات الخصم  
برايم يومى : 45
prime Me
بلس تاتينيوم يومى : 75
wealth platinum يومى : 200
private يومى : 1125
كارت الشباب يومى : 45
loan debit card
فيزا بيزنس بلاتينيوم يومى : 225
بطاقات الائتمان  
جولد الحد الإئتمانى: حتى 20 ألف جنيه
تاتينيوم الحد الإئتمانى : حتى 150 ألف جنيه
هى (السيدات)
بلاتينيوم الحد الإئتمانى: حتى 500 ألف جنيه
أميال السفر تاتينيوم الحد الإئتمانى: حتى 150 ألف جنيه
أميال السفر بلاتينيوم الحد الإئتمانى: حتى 500 ألف جنيه
وورلد ايليت (للعملاء المميزين) الحد الإئتمانى: 250 ألف جنيه حد أدنى
بلوم مصر الخصم بالألف جنيه  
ماستر كارد/ فيزا 100
بطاقة (ميزة)
ماستر كارد/ فيزا elite))
الإئتمان بالألف جنيه  
ائتمان ماستر كارد كلاسكيه الحد الإئتمانى: من ألف حتى 14.99 ألف جنيه عدد عمليات يومي: 20
ائتمان فيزا  كلاسكيه
ائتمان ماستر كارد ذهبية الحد الإئتمانى: من 15 ألف حتى 49.999 ألف جنيه عدد عمليات يومي:مفتوح
ائتمان فيزا ذهبية
ائتمان ماستر كارد/ فيزا بلاتينية من 35 ألف وحتى 100 ألف جنيه عدد عمليات يومى : مفتوح
ائتمان ماستر كارد تايتنيوم تبدأ من 25 ألف وحتى 100 ألف جنيه عدد عمليات يومى: مفتوح
بنك مصر فيزا وماستركارد الخصم عبر الإنترنت: 400 ألف جنيه شهري بحد أقصى 8 مرات يوميا
بدون حد أقصى يوميًا
البطاقات الائتمانية الكلاسيك عبر الإنترنت: في حدود الحد الائتماني وبحد أٌقصى 400000 جم شهرياً بحد أقصى 8 مرات شهرياً
يوميًا في حدود الحد الاتئماني للبطاقة
البطاقات الائتمانية الذهبية عبر الإنترنت: في حدود الحد الائتماني وبحد أٌقصى 400000 جم شهرياً بحد أقصى 8 مرات شهرياً
يوميًا في حدود الحد الاتئماني للبطاقة
البطاقة الائتمانية التيتانيوم عبر الإنترنت: في حدود الحد الائتماني وبحد أٌقصى 400000 جم شهرياً بحد أقصى 8 مرات شهرياً
يوميًا في حدود الحد الاتئماني للبطاقة
بطاقة فيزا & ماستركارد البلاتينية عبر الإنترنت: في حدود الحد الائتماني وبحد أٌقصى 400000 جم شهرياً بحد أقصى 8 مرات شهرياً
يوميًا في حدود الحد الاتئماني للبطاقة
بطاقة وورلد & ورلد ايليت الائتمانية عبر الإنترنت: في حدود الحد الائتماني وبحد أٌقصى 400000 جم شهرياً بحد أقصى 8 مرات شهرياً
يوميًا في حدود الحد الاتئماني للبطاقة
بطاقة قسطها في حدود الحد الائتماني للبطاقة 1000 – 150 ألف جنيه
بطاقات البريد الائتمانية الذهبية عبر الإنترنت: في حدود الحد الائتماني وبحد أٌقصى 400000 جم شهرياً بحد أقصى 8 مرات شهرياً
يوميًا في حدود الحد الاتئماني للبطاقة
بطاقات البريد الائتمانية  البلاتينية عبر الإنترنت: في حدود الحد الائتماني وبحد أٌقصى 400000 جم شهرياً بحد أقصى 8 مرات شهرياً
يوميًا في حدود الحد الاتئماني للبطاقة
المصرف المتحد البطاقة المدينة يومي: 50 ألف جنيه بحد أقصى 10 معاملات شهري: حسب المبلغ المتاح
بطاقة فيزا الائتمانية حسب الحد الائتماني
بطافة فيزا البلاتينية الائتمانية الحد الأقصى الائتماني (60 ألف جنيه)
بطاقة فيزا الإنترنت ماستركارد يومي في حالة ليس عميل لبنك: 10 آلاف جنيه شهري: حسب مبلغ الإيداع يومي في حالة عميل البنك: 50 ألف جنيه
بطاقة ماستركارد المدفوعة مقدمًا شهري كلاسيك: 20 ألف جنيه بلاتينيوم: 60 ألف جنيه تيتانيوم: 40 ألف جنيه
بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا
بطاقة ماستركارد الائتمانية كلاسيك شهري: 20 ألف جنيه جولد شهري: 30 ألف جنيه
كريدي أجريكول الائتمانية  
بطاقة نادي الصيد من خلال الفرع
بطاقة إنفنيت
البطاقة الذهبية
البطاقة البلاتينية
الخصم  
الكلاسيكية يومي: 100 ألف جنيه
الذهبية
البلاتينية
البطاقة المدفوعة مقدمًا شهري: 30 ألف جنيه
الإمارات دبي الوطني بطاقة الخصم ماستركارد تيتانيوم يومي: 250 ألف جنيه
الائتمانية الكلاسيكية الحد الائتماني (2000 – 10000) جنيه
تيتانيوم الائتمانية الحد الائتماني (10000 – 50000) جنيه
بلاتينيوم الائتمانية الحد الائتماني (50000 – 700000) جنيه
بطاقة نادي برشلونة الائتمانية الحد الائتماني (2000 – 49999) جنيه
عوده مصر بطاقة الخصم  
ماستركارد الكلاسيكية يومي : 50 ألف جنيه عبر الإنترنت شهري : 2000 جنيه
ماستركارد تيتانيوم يومي : 90 ألف جنيه عبر الإنترنت شهري: 4 آلاف جنيه
ماستركارد بلاتينيوم يومي : 135 ألف جنيه عبر الإنترنت شهري : 6000 جنيه
الائتمانية  
الفضية 100% من الحد ائتماني (4999 جنيه)
تيتانيوم 100% من الحد ائتماني (199 ألف جنيه)
شاين 100% من الحد ائتماني (200 ألف جنيه)
وورلد 100% من الحد ائتماني (750 ألف جنيه)
HSBC بطاقات الإئتمان  
بريمير ماستر كارد يومى: 8
Advance MasterCard يومى: 7
Visa Platinum يومى: 7
Visa Gold يومى: 6
بطاقات الخصم  
بطاقة الخصم من HSBC 30
HSBC Advance 50
ابوظبي الاول بطاقات الإئتمان  
الائتمان البلاتينية تبدأ من 50 ألف وبدون حد أقصى
الائتمان الذهبية حتى 49.999 ألف جنيه
الائتمان الكلاسيكية حتى 9.999 ألف جنيه
بطاقات الخصم  
الخصم الكلاسيكية 20
الخصم البلاتينية 80
ابوظبي الاسلامي بطاقات الكاش باك الائتمانية  
الكلاسيكية يومى: 15
جولد يومى: 25
بلاتنيوم يومى: 100
بطاقات الخصم  
بطاقة الخصم البلاتينية 100
بطاقة الخصم التيتانيوم
بطاقة الخصم الكلاسيكية
World Debit MasterCard من خلال الفرع
القاهرة بطاقات الخصم  
ماستر كارد (خصم مباشر) يومي: 15 شهري: 300
ميزا (خصم مباشر) يومي: 20 شهري: 100
إيزي كارد يومي: 20 شهري: 50
بطاقات الإئتمان  
بطاقة سيلفر الائنمانية 50
بطاقة جولد الائتمانية 150
بطاقة بلاتنيوم الائتمانية 200
ABC بطاقات الإئتمان  
بطاقة الانترنت وفقا للحد الائتمانى
البطاقة الكلاسيكية 12
البطاقة الذهبية 25
البطاقة البلاتينية 500
بطاقات الخصم  
بطاقة الخصم من بنك ABC 25
بطاقة vib 150
المشرق بطاقات الإئتمان  
بطاقة Dining الائتمانية 10
بطاقة المشرق البلاتينية الائتمانية
بطاقة التيتانيوم
البطاقة الكلاسيكية
المصري الخليجي بطاقات الخصم  
الكلاسيك يومى : 25
التيتانيوم يومى: 50
بلاتنيوم يومى : 100
وورلد يومى : 200
بطاقات الإئتمان  
الكلاسيك (ماستركارد/فيزا) الحد الإئتمانى: حتى 9.99 ألف جنيه
التايتينيوم الحد الإئتمانى: حتى 49.99 ألف جنيه
البلاتينية الحد الإئتمانى: حتى 200 ألف جنيه
الوورلد الحد الإئتمانى : حتى 750 ألف جنيه
التجارى وفا بطاقات الخصم  
البلاتينية 60
البرستيج 40
الجولد وفقا للحد الائتماني
بطاقات الإئتمان  
البلاتنيية وفقا للحد الائتماني
البرستيج
الجولد
saib بطاقات الإئتمان  
الكلاسيكية حتى 10 آلاف جنيه
تيتانيوم حتى 49.99 ألف جنيه
بلاتنيوم يبدأ من 50 ألف جنيه بدون حد أقصى
بطاقات الخصم  
الكلاسيك الحد الأقصى للبطاقة
التيتانيوم
بلاتنيوم
بطاقات المدفوعة مقدماً  
المدفوعة مقدماً 30
ميزا المدفوعة مقدماً
العربي الافريقي بطاقات الإئتمان  
بطاقة الائتمان وفقاً للحد الائتماني
بطاقات المدفوعة مقدماً  
4u وفقا للرصيد
تنمية الصادرات بطاقات الإئتمان  
الكلاسيك 10
بلاتنيوم 50
الجولد 100
بطاقات الخصم  
بطاقة الخصم من بنك تنمية الصادرات 25
الاسثتمار العربي بطاقات الإئتمان  
الكلاسيك 10
الجولد 20
التنانيوم 30
بلاتنيوم 60
بطاقات الخصم  
الكلاسيكية 60
البلاتنية 100
الاهلي الكويتي بطاقات الإئتمان  
كلاسيك وفقاً للحد الائتماني
بلاتينيوم
بطاقات الخصم  
كلاسيكية 40
بلاتنية 100
البركة بطاقات الإئتمان  
بطاقة الائتمانية 200
بطاقات الخصم  
بطاقة الخصم المباشر 200
العقاري بطاقات الإئتمان  
بطاقة فضية حسب الحد الائتمانى
بطاقة تيتانيوم
ورولد
بنك قناة السويس بطاقات الإئتمان  
فيزا كلاسيك وفقا للفرع
فيزا الذهبية
ماسترد كارد كلاسيك
ماستر كارد تايتنيم
ماستر كارد للشركات
 
بطاقات الخصم  
ماستر كارد الكلاسيكية وفقا للرصيد القائم
ماستر كارد البلاتينم
بنك الاسكندرية بطاقات الخصم  
ليفربول ورلد يومى 500
ليفربول بلاتينيوم يومى 150
ليفربول للشباب يومى 75
بلاتينوم يومى 150
انسير يومى 100
الشباب يومى75
بيزنيس بلاتينيوم يومى250
مصرى يومى75
بطاقات الائتمان  
ليفربول ورلد يومى 100
ليفربول تيتانيوم يومى150
البلاتينية يومى250
الذهبية يومى20
ائتمان الشركات يومى 250
الاهلى المتحد الخصم  
نورمال يومى10
جولد يومى 50
الائتمان  
كلاسيك يومى 50
بلاتينوم بدون حد اقصى
جولد يومى 50
التعمير والإسكان ماستركارد الذهبية أصلى تعادل 3 شهور من إجمالى الدخل الشهرى
ماستركارد الذهبية أصلى (موظفين)
ماستركارد كلاسيك أصلى
ماستركارد كلاسيك أصلى (موظفين)
الخصم  
بطاقة الخصم المباشر HDBank card وفقا للرصيد القائم
فلوسى
ماستركارد مرتبى
بطاقة الحكومة
ميد بنك الائتمان من خلال الفرع
ذهبية
كلاسيكية
البنك الأهلى بطاقات الإئتمان  
فيزا كلاسيك/ ماستركارد ستاندرد ماستركارد مصر للطيران يومى : 20
فيزا الذهبية/ ماستركارد تيتانيوم يومى: 50
فيزا بلاتينوم / ماستركارد بلاتينوم ماستركارد مانشستر يونايتد يومى: 250
بطاقات الخصم  
الخصم المباشر الكلاسيكية يومى: 50
الذهبية يومى: 100
البلاتينية يومى: 250
البطاقات المدفوعة  
ميزة يومى: 50
الدفع من البنك الأهلى يومى: 15
مانشستر يونايتد المدفوعة

المصدر: مراكز الخدمة الهاتفية والمواقع الالكترونية للبنوك

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