«المال » ترصد حدود الشراء الجديدة عبر بطاقات الخصم والائتمان والمدفوعة مقدماً

إعداد: قسم البنوك

أجرت البنوك المحلية تحديثات على حدود الشراء عبر بطاقاتها الإلكترونية للخصم المباشر والائتمان وكذلك المدفوعة مقدماً، فى إطار التوافق مع توجيهات البنك المركزى المصرى بتشجيع العملاء على استخدام القنوات المصرفية الرقمية وتقليص تداول الكاش.

وتتنوع حدود الشراء اليومية والشهرية التى تتيجها البنوك وفقا لنوع البطاقة والأرصدة القائمة، ويقدم البنك التجارى الدولى أعلى حد شراء يومى يصل إلى 1.125 مليون جنيه عبر بطاقة الخصم «برايفت»، وذلك حسب حصر أجرته «المال» استناداً على المواقع الإلكترونية وخدمات الكول سنتر لنحو 30 بنكاً محلياً.

وتقدم بنوك بينها مصر والأهلى بلوم حدوداً مفتوحة، حسب الأرصدة والحدود الائتمانية للبطاقة.

كان البنك المركزى قد أصدر الأسبوع قبل الماضى، توجيهات للبنوك بإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر، على أن تكون «لاتلامسية» فى حال كان البنك قد بدأ بالفعل فى إصدار هذا النوع من البطاقات. كما وافق على تعديل الحدود القصوى لتصبح 30 ألف جنيه يومياً و100 ألف جنيه شهرياً للأفراد، و40 آلف جنيه يومياً للأشخاص الاعتبارية و200 ألف شهرياً.

وبالنسبة لأدوات الدفع ووسائل القبول اللاتلامسية، يتم رفع الحد الأقصى للعملية الواحدة من 300 إلى 600 جنيه.

وقرر البنك المركزى المصرى إعفاء تجار القطاع الخاص من الرسوم والعمولات التى يتم تطبيقها على العمليات التى يجرى تنفيذها باستخدام كافة البطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة من البنوك العاملة فى مصر.

وقال «المركزى» إن البنك المصدر لأداة الدفع سيقوم برد قيمة العمولة التبادلية Interchange Fee للبنك القابل طوال فترة إلغاء الرسوم، والتى تصل إلى 6 أشهر.

وفيما يخص معاملات الصراف الآلى للبطاقات المصرفية، يتحمل البنك المصدر للبطاقة كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدى طوال فترة إلغاء الرسوم، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية. وأكد مصدر بأحد البنوك زيادة الإقبال على استخدام البطاقات فى عمليات الشراء عقب الإجراءات التشجيعية، والتى تبعها تعليمات بتقليص حدود الإيداع والسحب النقدى لفترة مؤقتة، لتصل إلى 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألفًا للشركات (باستثناء سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها عبر الفروع) وحد يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى بواقع 5 آلاف جنيه لكليهما.

فيما أقر “المركزى” بعض الاستثناءات التى شملت إيداعات ومسحوبات القوات المسلحة وشركاتها، والإيداعات الحكومية (كهرباء – غاز – مياه – بترول) مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى لها.

كما نص على قبول إيداعات الشركات (قطاع عام/ خاص) ودون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف، وقبول الشيكات المقدمة للمقاصة دون أى حدود قصوى.

وأشارت ضوابط المركزى إلى أنه حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه، يتم صرف فقط 10 آلاف نقداً والباقى إما أن يفتح به حساب للعميل، أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر دون عمولة، أو يتم تجزئة الشيك على عدة أيام.

يذكر أن «المركزى» سمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان وأى التزامات (اعتمادات – خطابات ضمان – قروض – إلخ) دون أى حدود قصوى.

حدود الشراء عبر بطاقات البنوك المصرية

البنك البطاقة حد المشترياتبالألف جنيه التجارى الدولى بطاقات الخصم برايم يومى : 45 prime Me بلس تاتينيوم يومى : 75 wealth platinum يومى : 200 private يومى : 1125 كارت الشباب يومى : 45 loan debit card فيزا بيزنس بلاتينيوم يومى : 225 بطاقات الائتمان جولد الحد الإئتمانى: حتى 20 ألف جنيه تاتينيوم الحد الإئتمانى : حتى 150 ألف جنيه هى (السيدات) بلاتينيوم الحد الإئتمانى: حتى 500 ألف جنيه أميال السفر تاتينيوم الحد الإئتمانى: حتى 150 ألف جنيه أميال السفر بلاتينيوم الحد الإئتمانى: حتى 500 ألف جنيه وورلد ايليت (للعملاء المميزين) الحد الإئتمانى: 250 ألف جنيه حد أدنى بلوم مصر الخصم بالألف جنيه ماستر كارد/ فيزا 100 بطاقة (ميزة) ماستر كارد/ فيزا elite)) الإئتمان بالألف جنيه ائتمان ماستر كارد كلاسكيه الحد الإئتمانى: من ألف حتى 14.99 ألف جنيه عدد عمليات يومي: 20 ائتمان فيزا كلاسكيه ائتمان ماستر كارد ذهبية الحد الإئتمانى: من 15 ألف حتى 49.999 ألف جنيه عدد عمليات يومي:مفتوح ائتمان فيزا ذهبية ائتمان ماستر كارد/ فيزا بلاتينية من 35 ألف وحتى 100 ألف جنيه عدد عمليات يومى : مفتوح ائتمان ماستر كارد تايتنيوم تبدأ من 25 ألف وحتى 100 ألف جنيه عدد عمليات يومى: مفتوح بنك مصر فيزا وماستركارد الخصم عبر الإنترنت: 400 ألف جنيه شهري بحد أقصى 8 مرات يوميا بدون حد أقصى يوميًا البطاقات الائتمانية الكلاسيك عبر الإنترنت: في حدود الحد الائتماني وبحد أٌقصى 400000 جم شهرياً بحد أقصى 8 مرات شهرياً يوميًا في حدود الحد الاتئماني للبطاقة البطاقات الائتمانية الذهبية عبر الإنترنت: في حدود الحد الائتماني وبحد أٌقصى 400000 جم شهرياً بحد أقصى 8 مرات شهرياً يوميًا في حدود الحد الاتئماني للبطاقة البطاقة الائتمانية التيتانيوم عبر الإنترنت: في حدود الحد الائتماني وبحد أٌقصى 400000 جم شهرياً بحد أقصى 8 مرات شهرياً يوميًا في حدود الحد الاتئماني للبطاقة بطاقة فيزا & ماستركارد البلاتينية عبر الإنترنت: في حدود الحد الائتماني وبحد أٌقصى 400000 جم شهرياً بحد أقصى 8 مرات شهرياً يوميًا في حدود الحد الاتئماني للبطاقة بطاقة وورلد & ورلد ايليت الائتمانية عبر الإنترنت: في حدود الحد الائتماني وبحد أٌقصى 400000 جم شهرياً بحد أقصى 8 مرات شهرياً يوميًا في حدود الحد الاتئماني للبطاقة بطاقة قسطها في حدود الحد الائتماني للبطاقة 1000 – 150 ألف جنيه بطاقات البريد الائتمانية الذهبية عبر الإنترنت: في حدود الحد الائتماني وبحد أٌقصى 400000 جم شهرياً بحد أقصى 8 مرات شهرياً يوميًا في حدود الحد الاتئماني للبطاقة بطاقات البريد الائتمانية البلاتينية عبر الإنترنت: في حدود الحد الائتماني وبحد أٌقصى 400000 جم شهرياً بحد أقصى 8 مرات شهرياً يوميًا في حدود الحد الاتئماني للبطاقة المصرف المتحد البطاقة المدينة يومي: 50 ألف جنيه بحد أقصى 10 معاملات شهري: حسب المبلغ المتاح بطاقة فيزا الائتمانية حسب الحد الائتماني بطافة فيزا البلاتينية الائتمانية الحد الأقصى الائتماني (60 ألف جنيه) بطاقة فيزا الإنترنت ماستركارد يومي في حالة ليس عميل لبنك: 10 آلاف جنيه شهري: حسب مبلغ الإيداع يومي في حالة عميل البنك: 50 ألف جنيه بطاقة ماستركارد المدفوعة مقدمًا شهري كلاسيك: 20 ألف جنيه بلاتينيوم: 60 ألف جنيه تيتانيوم: 40 ألف جنيه بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا بطاقة ماستركارد الائتمانية كلاسيك شهري: 20 ألف جنيه جولد شهري: 30 ألف جنيه كريدي أجريكول الائتمانية بطاقة نادي الصيد من خلال الفرع بطاقة إنفنيت البطاقة الذهبية البطاقة البلاتينية الخصم الكلاسيكية يومي: 100 ألف جنيه الذهبية البلاتينية البطاقة المدفوعة مقدمًا شهري: 30 ألف جنيه الإمارات دبي الوطني بطاقة الخصم ماستركارد تيتانيوم يومي: 250 ألف جنيه الائتمانية الكلاسيكية الحد الائتماني (2000 – 10000) جنيه تيتانيوم الائتمانية الحد الائتماني (10000 – 50000) جنيه بلاتينيوم الائتمانية الحد الائتماني (50000 – 700000) جنيه بطاقة نادي برشلونة الائتمانية الحد الائتماني (2000 – 49999) جنيه عوده مصر بطاقة الخصم ماستركارد الكلاسيكية يومي : 50 ألف جنيه عبر الإنترنت شهري : 2000 جنيه ماستركارد تيتانيوم يومي : 90 ألف جنيه عبر الإنترنت شهري: 4 آلاف جنيه ماستركارد بلاتينيوم يومي : 135 ألف جنيه عبر الإنترنت شهري : 6000 جنيه الائتمانية الفضية 100% من الحد ائتماني (4999 جنيه) تيتانيوم 100% من الحد ائتماني (199 ألف جنيه) شاين 100% من الحد ائتماني (200 ألف جنيه) وورلد 100% من الحد ائتماني (750 ألف جنيه) HSBC بطاقات الإئتمان بريمير ماستر كارد يومى: 8 Advance MasterCard يومى: 7 Visa Platinum يومى: 7 Visa Gold يومى: 6 بطاقات الخصم بطاقة الخصم من HSBC 30 HSBC Advance 50 ابوظبي الاول بطاقات الإئتمان الائتمان البلاتينية 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HDBank card وفقا للرصيد القائم فلوسى ماستركارد مرتبى بطاقة الحكومة ميد بنك الائتمان من خلال الفرع ذهبية كلاسيكية البنك الأهلى بطاقات الإئتمان فيزا كلاسيك/ ماستركارد ستاندرد ماستركارد مصر للطيران يومى : 20 فيزا الذهبية/ ماستركارد تيتانيوم يومى: 50 فيزا بلاتينوم / ماستركارد بلاتينوم ماستركارد مانشستر يونايتد يومى: 250 بطاقات الخصم الخصم المباشر الكلاسيكية يومى: 50 الذهبية يومى: 100 البلاتينية يومى: 250 البطاقات المدفوعة ميزة يومى: 50 الدفع من البنك الأهلى يومى: 15 مانشستر يونايتد المدفوعة

المصدر: مراكز الخدمة الهاتفية والمواقع الالكترونية للبنوك

اعداد- المال