المال ترصد تكاليف الاستهلاك لـ5 طرازات بعد ارتفاع البنزين

أحمد شوقيتتدخل تكاليف التشغيل في حسم القرارات الشرائية للسيارات، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالسعر ونظم الشراء، سواء الكاش أو التقسيط، فضلًا عن مستوى خدمات ما بعد البيع والصيانة، وتوفر قطع الغيار، والمواصفات الفنية للسيارة.وبعد ارتفاع أسعار الوقود زاد القلق بشأن زيادة تكاليف التشغيل، لذا تق

أحمد شوقي

تتدخل تكاليف التشغيل في حسم القرارات الشرائية للسيارات، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالسعر ونظم الشراء، سواء الكاش أو التقسيط، فضلًا عن مستوى خدمات ما بعد البيع والصيانة، وتوفر قطع الغيار، والمواصفات الفنية للسيارة.





وبعد ارتفاع أسعار الوقود زاد القلق بشأن زيادة تكاليف التشغيل، لذا تقدم “المال” قائمة بتكاليف الوقود لـ5 سيارات، بافتراض أنها تقطع يوميًّا مسافة 50 كم فقط، حيث جاءت هيونداي I10 في المرتبة الأولى بين السيارات الخمس من حيث مستوى التكلفة التي تصل إلى 420 جنيهًا شهريًّا، تمثل قيمة 84 لتر بنزين 92، حيث يصل متوسط استهلاك الوقود لكل 50 كم إلى 2,8 لتر.

وجاءت أوبل إنسيجنيا في المرتبة الثانية بواقع 495 جنيهًا، مقابل 99 لتر بنزين 92، حيث يصل معدل الاستهلاك لكل 50 كم إلى 33 لترًا، فيما جاءت مازدا 3 بالمرتبة الثالثة بواقع 525 جنيهًا مقابل 105 لترات شهريًّا، حيث يصل معدل الاستهلاك لكل 50 كم إلى 3,5 لتر.

وكانت شيفروليه كروز ولادا جرانتا الأغلى بين السيارات الخمس، بواقع 540 جنيهًا شهريًّا، مقابل استهلاك 108 لترات، إذ تستهلك السيارتان نحو 3,6 لتر لقطع الـ50 كم يوميًّا، مع العلم بأن هذه التكاليف تخص استهلاك الوقود فقط، يضاف إليها تكاليف الصيانة الدورية والصيانات الطارئة، كما أن معدل استهلاك الوقود قد يتأثر بظروف القيادة.

السيارة متوسط استهلاك الوقود لتر/100 كم متوسط استهلاك الوقود لكل 50 كم إجمالي الاستهلاك الشهري التكلفة الإجمالية الشهرية هيوندايI10 5,7 2,8 84 420 أوبل إنسيجنيا 6,6 3,3 99 495 مازدا 3 6,9 3,5 105 525 شيفروليه كروز 7,3 3,6 108 540 لادا جرانتا 7,2 3,6 108 540



ويرى خبراء أن العبء الأكبر الناتج عن زيادات أسعار الوقود تتحمله شريحة عملاء السيارات الاقتصادية ذات الأسعار المنخفضة حيث ينتمي عملاؤها للشرائح المجتمعية ذات الدخول المنخفضة، بخلاف السيارات الفاخرة التي ينتمي عملاؤها بشكل رئيسي إلى الشرائح المجتمعية ذات الدخول المرتفعة.