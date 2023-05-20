«المال» ترصد تطور مبيعات هواتف المحمول في مصر مارس الماضي

أظهر التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تراجع مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال شهر مارس الماضى، بنسبة 52% لتصل إلى 602 ألف جهاز، مقابل مليون و249 ألف في الفترة المقابلة من العام السابق.

واستحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة فى السوق المحلية خلال مارس الماضى، بنسبة بلغت 45.5% من إجمالى مبيعات القطاع، وتبعتها «أوبو» في المركز الثاني بنسبة 14.7%.

وحلت «ريدمي» في المرتبة الثالثة بعدما اقتنصت حصة سوقية 12.7% أعقبتها «ريلمي» في المركز الرابع بنسبة 10.2%.

وجاءت «إنفينيكس» في المرتبة الخامسة بقائمة ماركات الهواتف الأكثر مبيعات في مصر، مسجلة قيمة سوقية 5.6% من إجمالى مبيعات القطاع.

واقتنصت «فيفو» المرتبة السادسة بحصة سوقية 4.4%، من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة فى مصر خلال مارس الماضى.

بينما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة نحو 6.9% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية.

ورصدت “المال” تطور خريطة مبيعات سوق الهواتف المحمولة في مصر خلال مارس الماضى، وذلك استنادًا إلى مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

«سامسونج» تسوق 47% من مبيعاتها في القاهرة

تصدرت “القاهرة” قائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول للعلامة الكورية «سامسونج» مستحوذة على حصة سوقية 48%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 277 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «سامسونج» مسجلة حصة سوقية 21%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 16%.

وحلّت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 9%، من إجمالى مبيعات هواتف «سامسونج» في السوق المحلية خلال شهر مارس الماضى.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «سامسونج» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 6% من إجمالى مبيعاتها خلال الشهر الماضى.

«أوبو» تعتمد على محافظات «القاهرة و«الدلتا» فى بيع هواتفها المحمولة

سيطرت “القاهرة” على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات هواتف «أوبو» في مصر، بنسبة بلغت 39% من إجمالى مبيعاتها البالغة 93 ألف جهاز خلال مارس الماضى، تلتها «الدلتا» في المركز الثاني بحصة 38%.

وجاءت “مدن الصعيد” فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية 12%، تلتها أعقبتها “الإسكندرية” فى المركز الرابع بحصة قدرها 6%.

وحلت «مدن القناة» فى المرتبة الخامسة بقئمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «أوبو» مستحوذة على حصة سوقية 5% من إجمالى المبيعات خلال مارس الماضى.

بنسبة 53%.. «القاهرة» تهيمن على مبيعات هواتف «ريدمي»

واعتلت “القاهرة” صدارة مبيعات هواتف «ريدمي» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 53% من إجمالى مبيعاتها البالغة 66 الف جهاز خلال مارس الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريدمي» مسجلة حصة سوقية 18%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 15%.

وتركزت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 8%، من إجمالى مبيعات هواتف «ريدمي» فى السوق المحلية.

واحتلت “مدن القناة” المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «ريدمي» في مصر، مسجلة حصة سوقية 5% من إجمالى مبيعاتها خلال الشهر ذاته.

«ريلمي» تبيع 48% من مبيعاتها من الهواتف المحمولة في الدلتا

هيمنت “الدلتا” على الحصة السوقية الأكبر من الهواتف المحمولة للعلامة الصينية «ريلمي» فى مصر، بنسبة بلغت 48%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 63 ألف جهاز خلال مارس الماضى.

وجاءت “القاهرة” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريلمي» مسجلة حصة سوقية 31%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 12%.

وتمركزت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 5%، أعقبتها “مدن الصعيد” فى المركز الخامسة بنسبة 4%، من إجمالى مبيعات العلامة الصينية «ريلمي».

«إنفينيكس» تركز خططها التسويقية على القاهرة فى مبيعات الهواتف

هيمنت “القاهرة” على مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 46%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 31 ألف جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «إنفينيكس» مسجلة حصة سوقية 21% ، تلتها “الصعيد” فى المركز الثالث بنسبة 20% من إجمالى مبيعات “إنفينكس”.

وحلّت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة مسجلة حصة سوقية 8%، من إجمالى مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر.

وتركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «إنفينيكس» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 5% من إجمالى مبيعاتها خلال الشهر الماضى.

«فيفو» تبيع أكثر من نصف مبيعاتها في القاهرة

استحوذت “القاهرة” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف «فيفو» بنسبة بلغت 55%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 32 ألف جهاز خلال مارس الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية مستحوذة على حصة سوقية 17%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة قدرها 13%.

وحلّت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «فيفو» بعدما اقتنصت حصة سوقية 11%، تلتها «مدن القناة» فى المركز الخامس بحصة قدرها 4%.

القاهرة تستحوذ على 48% من مبيعات هواتف «شاومي»

استحوذت “القاهرة” على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الهواتف المحمولة للعلامة الصينية «شاومي» بنسبة بلغت 48%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 1000 جهاز خلال شهر مارس الماضى.

وحلّت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «شاومي» مسجلة حصة سوقية 38%.

وحلّت “الإسكندرية” في المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية 8%، تبعتها “مدن الصعيد” فى المركز الرابع بحصة قدرها 4% من إجمالى مبيعات هواتف «شاومي» في مصر.

وجاءت “مدن القناة” في المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «شاومي» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 2% من إجمالى مبيعاتها خلال مارس الماضى.