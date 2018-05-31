المال ترصد تطور مبيعات سيارات الركوب خلال 4 شهور

سجلت مبيعات سيارات الركوب الخاصة “الملاكي” ارتفاعا بنسبة 33.8% مسجلة بيع 34 ألفا و843 وحدة خلال الشهور اﻷربعة اﻷولي من العام الحالي، مقابل 26 ألفا و35 مركبة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وقفزت مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليا بنسبة 41.3% مسجلة 16 ألفا و81 وحدة، مقارنة بـ 11 ألفا و384 مركبة، كما صعدت مبيعات سيارات الركوب المستوردة بنسبة 28.1% لتصل إلى 18 ألفا و 762 وحدة، مقابل 14 ألفا و651 مركبة.

وبحسب “أميك”؛ استحوذت “هيونداي” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات سيارات الركوب “الملاكي” بنسبة 28% مسجلة بيع 8 آلاف و305 وحدات، وتبعتها “نيسان” 28.1% بإجمالي 7 آلاف و 453 سيارة، و “رينو” 13.3% بواقع 3 آلاف و523 مركبة.

واحتلت “شيفروليه” المرتبة الرابعة بحصة سوقية 12.8% بعد تمكنها من بيع 3 آلاف و390 وحدة، و”تويوتا” بـ 9.4% مسجلة 2506 وحدة، و”كيا” بحصة 7.9% بواقع 2097 مركبة.

وجاءت “أوبل” في المرتبة السابعة بحصة 5.9% مسجلة بيع 1560 سيارة، و “ميتسوبيشي” بحصة 5.3% بإجمالي 1411 وحدة، و “شيري” بـ 4.6% بواقع 1233 مركبة.

وحلت “فيات” في المرتبة العاشرة بحصة 3.4% محققة بيع 915 وحدة، وتبعتها “فورد” بحصة 3.1% بواقع 818 سيارة، و “جيب” بحصة 1.6% بنحو 539 مركبة، و “سوبارو” بإجمالي 421 وحدة، فيما استحوذت العلامات التجارية الأخري حصة سوقية 2.5% بواقع 672 وحدة.

وفيما يخص تطور مبيعات السيارات داخل مختلف الفئات؛ استحوذت “سوزوكي ألتو” على الحصة السوقية اﻷكبر من مبيعات السيارات الصغيرة بنسبة 57.1% مسجلة بيع 40 وحدة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات التي بلغت 70 وحدة خلال الأربع أشهر الأولى من العام الحالي؛ وفقًا لـ “أميك”.

وجاءت “هيونداي جراند i10” في المرتبة الثانية بحصة سوقية 20% بعد تمكنها من بيع 14 وحدة، وتلتها “كيا بيكانتو” بحصة 17.1% مسجلة 12 سيارة، وتبعتها فيات 500″ بحصة 5.7% بإجمالي بيع 4 سيارات.



**أداء مبيعات السيارات فئة ” Car-B”

تصدرت “هيونداي فيرنا” قائمة مبيعات السيارات فئة “Car-B” بحصة سوقية 59.2%، وتبعتها “رينو لوجان” بحصة 17%، وتلتها “شيفروليه لانوس” بحصة 8.4%، ثم “أفيو” بحصة 6.2%، وتبعتها “هيونداي اكسنت” بحصة 5.7%.

واحتلت “أوبل كورسا” المرتبة السادسة بحصة سوقية 1.2%، وتلتها “تويوتا ياريس” HB” بحصة 1%، وتبعتها “فيات بانتو” بحصة 0.7%، ثم “تويوتا ياريس” بحصة 0.3%، وتبعتها “سوزوكي سياز” بحصة 0.2%، وتلتها “سوزوكي سويفت ديزاير” بحصة 0.1%.



** مبيعات السيارات فئة “Car-C”

استحوذت “نيسان صيني” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات بنسبة “Car-C” بنسبة 23.6%، وتبعتها “Chevrolet – GP52 CKD” بحصة 12.8%، وتلتها “نيسان سنترا ” بحصة 12.2%، ثم “تويوتا “كورولا” بحصة 9.6%.

واحتلت “هيونداي النترا “AD المرتبة الخامسة بحصة سوقية 7%، وتبعتها “كيا سيراتو” بحصة 6.5%، وتلتها “ميتسوبيشي لانسر” بحصة 6.3%، ثم “هيونداي النترا HD” بحصة 5.3%.

وجاءت “أوبل استرا” في المرتبة التاسعة بحصة 4.8%، وتبعتها “رينو ستيب واي” بحصة 4.6%، وتلتها “فورد فوكاس” بحصة 2.3% ، ثم “شيري انفي” بحصة 1.3%.



** مبيعات السيارات فئة “Car-D”

تصدرت “أوبل انسيجنيا face lift” قائمة مبيعات فئة “Car-D” بحصة سوقية 82%، وتبعتها “فورد فيوجن” بحصة 14.3%، وتلتها “أوبل كاسكادا” بـ 1.8%، ثم “هيونداي سوناتا” بحصة 1%، وتبعتها “تويوتا “كامري” بحصة 0.7%، ثم “أوبل انسيجنيا” بحصة 1%، وتلتها “ألفا روميو جوليا” بحصة 0.1%.



** مبيعات السيارات فئة “MPV-B”





استحوذت “كيا سول” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الأغراض فئة “MPV-B” بحصة سوقية 65.9%، وتبعتها “تويوتا افانزا” بحصة 20.5%، وتلتها “سوزوكي ارتيجا” بحصة 11.4%.



** مبيعات السيارات فئة “SUV-B”

اقتنصت جيب رينيجيد 46.1% من مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات “SUV-B” ، وتبعتها “رينو كابتشر” بحصة 32.1%، وتلتها “هيونداي كريتا” بحصة 15.9%، ثم “نيسان جوك” بحصة 5.6%، وتبعتها “أوبل موكا” بحصة ” 0.2%.



** مبيعات السيارات فئة “SUV-C”

جاءت “هيونداي توسان” في المرتبة الأولي بحصة سوقية 28.1%، وتبعتها “رينو كادجار” بحصة 17%، وتلتها “شيري تيجو” بـ 13.3%، و “نيسان قشقاي ” بحصة 10.9%، ثم “كيا سبورتاج” بحصة 10.5%.

واحتلت “سوبارو xv” ” المرتبة السادسة بعد استحواذها على حصة سوقية 5%، وتلتها “فورد كوجا ” بحصة 3.9%، وتبعتها “ميتسوبيشي إكليبس كروس” بـ 3.4%، ثم “بريليانس v3 “ بحصة 2.6%، وتبعتها “شيفروليه إيكونكس” بحصة 2.4%، وتلتها “تويوتا “c-hr بحصة 0.9%، ثم “جيب رانجلر” بـ 0.9% ، و”نيسان باترول” بحصة 0.5%.

** مبيعات السيارات فئة ” SUV-D”

استحوذت “جيب جراند شيروكي” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات فئة ” SUV-D” بنسبة 40.5 %، وتبعتها “تويوتا برادو” بحصة 30.8%، وتلتها “تويوتا فورتشنر” 28.7%.

