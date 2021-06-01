«المال» ترصد تطور مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر خلال 4 شهور (جراف)

رصدت “المال” تطور مبيعات السيارات «الملاكي» في السوق المحلية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

سجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى»- نموًا- بنسبة 56% لتصل إلى 66.7 ألف وحدة خلال الفترة من يناير حتي أبريل الماضي، مقابل 42.8 ألف مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

تصدرت العلامات اليابانية مبيعات قطاع السيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت من زيادة إجمالي مبيعاتها بنسبة 79% لتصل إلى 19 ألفًا و298 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 10 آلاف و782 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وجاءت الماركات الأوروبية في المرتبة الثانية مسجلة بيع 16 ألفًا و344 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقابل 14 ألفًا و55 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق، بنسب نمو 16.3%.

وحلت العلامات الصينية في المرتبة الثالثة بقائمة مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» في مصر، بعدما استطاعت بيع وتسليم 14 ألفًا و353 مركبة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 7 آلاف و656 وحدة، بنسب نمو 87.5%.

وجاءت الماركات الكورية في المرتبة الرابعة بإجمالي بيع 12 ألفًا و693 مركبة، مقابل 7 آلاف و365 سيارة، بنسب نمو 72.3%.

أما عن أداء العلامات الأمريكية التى حصدت المرتبة الخامسة بقائمة مبيعات سيارات الركوب «الملاكي»- فقد شهدت نموًا – بنسبة 35.4%، لتسجل 4069 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 3005 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات «الملاكي» خلال الفترة من يناير حتي أبريل الماضى: