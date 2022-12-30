«المال» ترصد تطور زيادات رءوس الأموال في البورصة المصرية خلال 3 سنوات

شهد تحرك زيادات رءوس الأموال في البورصة المصرية تطورًا كبيرًا خلال الـ3 سنوات المالية الأخيرة، بداية من 2020 وحتى 2022 الحالي، لتُحقق الأخيرة قفزة واحدة.

عام 2020

فبداية على صعيد عام 2020 فقد سجل إجمالي زيادات رءوس الأموال في البورصة المصرية حوالي 8.6 مليار جنيه، توزعت على أساس ربعي بواقع 3.9 مليار جنيه خلال الربع الأول بالعام، وبنحو 2.1 مليار جنيه بالربع الثاني، و1.3 مليار جنيه بالثالث، و1.1 مليار جنيه بالرابع.

عام 2021

وعلى صعيد العام الذي يليه وهو 2021، فقد ارتفعت خلالها عن سابقها وسجلت 18.4 مليار جنيه، توزعت على أساس ربعي بنحو 1.1 مليار جنيه للربع الأول، و1.3 مليار جنيه للثاني، و10 مليارات جنيه في الثالث و5.9 مليار جنيه في الربع الرابع .

عام 2022

أما فيما يخص العام الحالي 2022، فقد حققت زيادات رءوس الأموال في البورصة المصرية قفزة كبيرة، لتصل إلى 30 مليار جنيه، توزعت بواقع 4.2 مليار جنيه للربع الأول، و1.8 مليار جنيه للربع الثاني، و14.4 مليار جنيه للثالث، و9.7 مليار جنيه للرابع والأخير من 2022.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فإن زيادات رءوس الأموال المذكورة تشمل كل الزيادات.

تعاملات الخميس الماضي

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد اختتمت تعاملات أمس الخميس 29-12-2022، في آخِر جلسات العام الحالي على صعود؛ بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي “EGX30” نحو 0.14% بنهاية التعاملات ليغلق عند 14598 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.37% عند مستوى 2801 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنحو 0.35% عند 4145 نقطة.