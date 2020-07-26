«المال» ترصد تطور أسعار الهواتف المحمولة خلال عام (جراف)

رصدت «المال» تطور أسعار الهواتف المحمولة من مختلف العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية على مدار عام؛ وذلك وفقًا للإحصائيات المعلنة عن مؤسسة الابحاث التسويقية «KFK».

وبحسب تقرير -«KFK»- التى حصلت “المال” على نسخه منه، فإن متوسط أسعار الهواتف تأرجحت ما بين الزيادات والتخفيضات من جانب الشركات المحلية خلال تلك الفترة.

على صعيد الزيادات السعرية، قفزت متوسط أسعار هواتف 3 علامات تجارية هم «سامسونج، وآبل، وريلمي»، بنسب تتراوح بين 2.3 و19% لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

ارتفع متوسط أسعار هواتف سامسونج الكورية بنسبة 19%، لتصل إلى 4005 جنيهًا خلال مايو الماضى، مقابل 3361 جنيهًا فى نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت أسعار هواتف العلامة التجارية “آبل” نموًا بنسبة 2.3% لتصل إلى 16 ألفًا و612 جنيهًا خلال تلك الفترة، مقارنة بـ16 ألفَا و237 جنيهًا فى نفس فترة المقارنة.

وصعد متوسط أسعار موبايلات “ريلمي الصينية” بنسبة 14.6% إلى 2967 جنيهًا خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ2587 جنيهًا فى نفس الفترة من 2019.

متوسط أسعار هواتف 7 علامات تجارية تهبط 27%

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الابحاث التسويقية «GFK»، التى حصلت “المال” على نسخه منه، فإن متوسط أسعار هواتف 7 علامات تجارية “أوبو، وهواوي، وهونر، ريدمي، وإنفينيكس، وتكنو، ونوكيا”، سجلت انخفاضًا بنسب تتراوح بين 2.5 و27% لمختلف الفئات خلال عام.

سجلت أسعار هواتف العلامة التجارية “أوبو” -تراجعًا- بنسبة 18.3% لتصل إلى 3346 جنيهًا خلال مايو الماضي، مقابل 4097 جنيهًا فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وإنخفض متوسط أسعار هواتف “هواوي الصينية” بنسبة 9.3% لتصل إلى 2724 جنيهًا خلال تلك الفترة، مقارنة بـ3005 جنيهًا فى نفس الفترة من المقارنة.

وتراجعت أسعار هواتف العلامة التجارية “هونر” بنسبة 16% لتسجل 2730 جنيهًا خلال الفترة المذكورة، مقابل 3253 جنيهًا فى الفترة نفسها من 2019.

ووفقًا لتقرير «GFK»، هوى متوسط أسعار أجهزة الهواتف المحمولة “ريدمي” بنسبة 17%، لتصل إلى 3011 جنيهًا خلال مايو الماضى، مقارنة بـ3650 جنيهًا فى نفس الشهر ذاته من 2019.

كما انخفضت أسعار هواتف “إنفينيكس الصينية” فى السوق المحلية بنسبة 2.5% لتصل إلى 1894 جنيهًا خلال تلك الفترة، مقارنة بـ1944 جنيهًا فى نفس فترة المقارنة.

وسجل متوسط أسعار هواتف العلامة التجارية “تكنو” -تراجعًا- بنسبة 16% لتسجل 1124 جنيهًا فى مايو الماضى، مقارنة بـ1340 جنيهًا فى نفس الفترة المقابلة من العام السابق.

وهبطت أسعار موبايلات “نوكيا” بمختلف فئاتها فى السوق المحلية بنسبة 27% لتصل إلى 1276 جنيهًا خلال الفترة المذكورة، مقابل 1754 جنيهًا فى نفس الفترة من 2019.

ويوضح الجراف التفاعلي؛ تطور متوسط أسعار الهواتف المحمولة للعلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية خلال عام: