شركات البورصة تنجح في اختبارات العملة والتكلفة والاضطرابات الجيوسياسية

حققت الشركات المقيدة فى البورصة المصرية خلال التسعة شهور الأولى من عام 2022 أداء معاكسا للرياح والضغوطات الاقتصادية المحلية والعالمية التى ضربت بقوة وتمثلت فى نقص المواد الخام والعملات الأجنبية وضعف الجنيه وارتفاع أسعار السلع والتضخم والفائدة، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية، وتبعات جائحة كورونا أيضا.

جاء ذلك فى مسح موسع أجرته «المال» على نتائج أعمال أكبر 60 شركة مقيدة فى البورصة، تتضمن صافى الأرباح والإيرادات، وتمثل 12 قطاعا متنوعا فى المؤشر الرئيسى للسوق «egx30» والسبعينى «egx70».

وشملت القطاعات التى جرى عليها المسح: «البنوك والاتصالات والعقارات والصحة والتعليم والبتروكيماويات والأغذية والخدمات المالية غير المصرفية والاستثمار المباشر والصناعة والسيارات والمقاولات.

وكشف المسح عن تماسك قوى فى الأداء التشغيلى خلال الفترة المذكورة سواء على صعيد الأرباح أو الإيرادات المحققة، إذ قفز إجمالى صافى أرباح الشركات الـ 60 بنحو %33 لتصل إلى 96 مليار جنيه خلال الـ 9 شهور الأولى من 2022، مقابل 72 مليارا خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.

وصعد إجمالى الإيرادات المجمعة لـ 60 شركة مقيدة فى البورصة المصرية بنسبة %21 لتسجل 608 مليارات جنيه خلال التسعة شهور مقابل 504 مليارات لفترة المقارنة من عام 2021.

وقال متعاملون ومحللون فى بنوك استثمار إن قطاعات البنوك والعقارات والبتروكيماويات والأسمدة كانت الحصان الرابح خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى بدعم ارتفاع أسعار منتجات اليوريا والبترول والفائدة، كما نجح القطاع الصناعى والإنشاءات فى التعامل مع الأزمة بشكل مرن عبر إدارة جيدة للتكاليف.

وحددوا عدة محاور يدور حولها أداء الشركات المقيدة فى البورصة خلال عام 2023 – التى رجحوا أن تكون إيجابية – أهمها آلية التعامل مع استمرار التكلفة المرتفعة فى الخامات وأسعار الفائدة وقدرة تلك الشركات على تمريرها للعملاء دون التأثير على حصصها السوقية.

وتوقع المحللون اتجاه الشركات الصناعية إلى البحث عن التمويل المنخفض بعيدا عن البنوك خاصة فى ظل تجميد المبادرات الصناعية، موضحين أن هذا الأمر قد يرفع شهية عمليات زيادات رءوس الأموال عبر البورصة.

البتروكيماويات.. أسعار المنتجات تغير المشهد بالكامل

«أبو قير» تتربع على عرش «الأسمدة» بأرباح تصل إلى 8.6 مليار جنيه

لعبت أسعار بيع المنتجات دورا محوريا فى الأداء المميز لشركات قطاع البتروكيماويات والبترول والأسمدة خلال 9 شهور حيث استفادت بشكل كبير من أسعار النفط واليوريا فى أسواق التصدير بشكل خاص.

وحقق القطاع 106% نموا فى معدلات الربحية لتصل إلى 14.4 مليار جنيه مقابل 7 مليارات فقط لفترة المقارنة، بينما صعد إجمالى الإيرادات بنسبة 62% لتصل إلى 34 مليار جنيه مقابل 21 مليارا لفترة المقارنة.

وتصدرت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية المشهد بقوة، فوفقا لحسابات «المال» حققت الشركة نموا بنسبة %161 فى الربحية لتسجل 8.6 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من 2022 مقابل 3.3 مليار، كما قفزت الإيرادات %100 لتسجل 15 مليار جنيه مقابل 7.5 مليار للفترة المماثلة.

وفى المرتبة الثانية جاءت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بعد أن ارتفعت أرباحها %43 لتسجل 5 مليارات جنيه مقابل 3.5 مليار.

وقفزت مبيعات «موبكو» من 7 إلى 12.2 مليار جنيه، لكنها لم تتمكن من السيطرة على التكاليف التى زادت من 3.2 إلى 5.8 مليار جنيه خلال الـ 9 شهور الأولى من 2022.

وارتفعت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية لصناعة الأسمدة بنسبة %261.13 لتسجل 610.64 مليون جنيه مقابل 169.09 مليون، بعد أن قفزت إيراداتها بشكل ملحوظ من 1.85 إلى 2.77 مليار.

وقفزت أرباح شركة سيدى كرير للبتروكيماويات – عملاق البولى إيثلين فى مصر – بنسبة %100 لتصل إلى 744 مليون جنيه مقابل 358 مليونا، بعد نمو الإيرادات من 3.7 إلى 5.8 مليار.

كما صعدت أرباح شركة غاز مصر بمعدل %261.95 إلى 152.49 مليون جنيه مقابل 42.13 مليون، للفترة المماثلة من العام الماضى، كما زادت إيرادات النشاط من 3.62 إلى 5.09 مليار جنيه.

الأغذية والمشروبات.. صمود فى وجه التضخم والتكلفة

«الشرقية للدخان» فى المقدمة.. والمأكولات تمرر زيادات الأسعار

تماسكت أرباح شركات الأغذية والمشروبات فى مصر خلال فترة التسعة شهور الأولى من 2022 إذ تمكنت من تمرير الزيادة فى التكلفة إلى المستهلكين بشكل تدريجى، كما اتبعت بعض الكيانات المقيدة بعض السياسات المرنة فى إدارة المخزون من الخامات.

وحققت 7 شركات مقيدة فى القطاع معدلات ربحية بقيمة 5.1 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من 2022 وهى تقريبا نفس معدلات العام المقارن، بعد أن تمكنت من تمرير بعض الزيادات فى أسعار المنتجات إلى المستهلك.

بينما تراجعت إيرادات الشركات المذكورة بنسبة %15 لتصل إلى 34 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من 2022 مقابل 40 مليارا لفترة المقارنة.

وتصدرت شركة الشرقية للدخان – إيسترين كومبانى قائمة الشركات المسجلة فى قطاع الأغذية والمشروبات، فوفقا لحسابات «المال» حقت الشركة أرباحا بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من 2022 مقابل 3.4 مليار لفترة المقارنة، وزادت الإيرادات %11 لتصل إلى 13.3 مليار مقابل 12 مليارا للتسعة أشهر الأولى من 2021.

وفى المرتبة الثانية، جاءت شركة إيديتا للصناعات الغذائية التى قفزت أرباحها %108.77 إلى 673.77 مليون جنيه مقابل 322.73 مليون ، وارتفعت مبيعاتها خلال التسعة أشهر من 3.71 إلى 5.14 مليار.

وحلت شركة شركة جهينه للصناعات الغذائية، فى المركز الثالث رغم تراجع صافى أرباحها بنسبة %3.2 لتسجل 474.08 مليون جنيه مقابل 490.19 مليون خلال الفترة المقابلة من 2021.

وارتفعت مبيعات جهينه خلال 9 شهور من 6.52 إلى 8.16 مليار جنيه مدعومة بالنمو فى حجم مبيعات الألبان والعصائر بالإضافة إلى تأثير زيادات أسعار المنتجات تدريجيا والتى وصلت إلى أكثر من %20.

ثم جاءت شركة الدلتا للسكر المملوكة للحكومة إذ قفزت أرباح التسعة شهور بنسبة %79 لتسجل 735.21 مليون جنيه مقابل 411.6 مليون، مع زيادة الإيرادات من 2.49 إلى 3.08 مليار.

وشمل المسح أيضا كلاً من شركات عبور لاند للصناعات، الصناعات الغذائية العربية – دومتى، والقاهرة للدواجن.

قطاع الاتصالات.. يواكب التطورات والتحول الرقمي

«المصرية» تتماسك بدعم «الكابلات» وتراجع «فورى» و«راية»

واكب قطاع الاتصالات توجه الدولة نحو تطبيق التحول الرقمى وزيادة معدلات استخدام التكنولوجيا التى فرضتها ظروف جائحة كورونا قبل عامين، وتصدرت شركة المصرية للاتصالات الأداء خلال الـ 9 شهور الأولى من 2022 بدعم إيرادات الكابلات والإنترنت المنزلى.

وسجلت 5 شركات اتصالات فى البورصة صافى أرباح بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من 2022، مقابل 7.6 مليار للفترة المقارنة وبمعدل تراجع محدود بلغ %5 تقريبا، وذلك على رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة %17 من 31.2 إلى 36.4 مليار جنيه.

وحققت المصرية للاتصالات نموا فى صافى الأرباح إلى 6.2 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من العام الحالى مقابل 6.1 مليار لفترة المقارنة، وبتحييد أثر بعض البنود الاستثنائية مثل فروق العملة والمخصصات، وغيرها، يرتفع صافى الربح بنسبة 25 % إلى 7.1 مليار جنيه عن الفترة المقارنة.

وقفزت إيرادات المصرية للاتصلات خلال التسعة أشهر الأولى بنسبة 22 % لتصل إلى 32.3 مليار جنيه مقابل 26.37 مليار لفترة المقارنة.

وحلت شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية – التى تم طرحها فى البورصة قبل عام تقريبا – فى المركز الثانى بعدما قفزت أرباحها بنسبة 84.5 % ليسجل 691.57 مليون جنيه مقابل 374.82 مليون خلال الفترة نفسها عام 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى لتسجل 1.93 مليار جنيه مقابل 1.29 مليار خلال الفترة المقابلة من 2021.

فى حين سجلت أرباح شركة «فورى» لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 192.93 مليون جنيه مقابل 193.7 مليون فى الفترة المقارنة، رغم ارتفاع الإيرادات من 1.19 إلى 1.62 مليار.

وضم المسح كلا من الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، و«راية» لخدمات مراكز الاتصالات.

الخدمات غير المصرفية.. نمو كبير فى حجم الأعمال

«هيرميس» تقفز بأرباحها إلى 1.31 مليار

واصل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تفوقه خلال العام الحالى مع زيادة الإقبال على أنشطة التمويل غير المصرفية مثل التمويل المتناهى الصغر والتأجير التمويلى، وغيرها، كما شهدت قطاع بنوك الاستثمار والسمسرة انتعاشة مع ارتفاع شهية الصناديق الخليجية للدخول إلى السوق المحلية.

وسجلت أكبر 4 شركات مقيدة فى القطاع صافى أرباح بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من 2022 مقابل 2.8 مليار بتراجع %18 تقريبا، فى حين زاد إجمالى إيراداتها بنسبة %27 لتصل إلى 10.2 مليار مقابل 8 مليارات إيرادات 9 شهور من 2021.

وتربعت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة على عرش صدارة الشركات الرابحة فى القطاع إذ سجلت صافى أرباح مجمعة بقيمة 1.31 مليار جنيه خلال التسعة أشهر مقابل 1.12 مليار للفترة المناظرة.

ونما إجمالى الإيرادات خلال الفترة المذكورة إلى 6.31 مليار جنيه مقابل 4.02 مليار مدعومة بزيادة صافى إيراد الأتعاب والعمولات خلال الفترة نفسها إلى 2.9 مليار مقابل 1.97 مليار.

وحلت مجموعة «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية فى المرتبة الثانية بصافى ربح قدره 520.01 مليون جنيه مقابل 1.22 مليار بالفترة المناظرة من العام الماضى.

وسجلت المجموعة إجمالى إيرادات 2.43 مليار جنيه مقابل 2.73 مليار وارتفعت المصروفات خلال الفترة نفسها إلى 1.81 مليار مقابل 1.37 مليار بالفترة المماثلة من العام الماضى.

وضم المسح أيضا كلا من شركتى «كونتكت» المالية القابضة (ثروة كابيتال القابضة سابقا)، والتوفيق للتأجير التمويلى.

الاستثمار المباشر.. عوائد وإيرادات ضخمة

«الكويتية» تعزز الموارد الدولارية و«بى إنفستمنتس» تتخارج من استثمار كبير

حققت شركات الاستثمار المباشر أداء مرضيا خلال التسعة شهور الأولى من 2022 نظرا لدخولها فى قطاعات دفاعية مكنتها من التماسك أمام الأجواء العالمية ، وتصدرت شركة القابضة المصرية الكويتية – المقيدة فى بورصتى مصر والكويت – المشهد خلال فترة الـ 9 شهور.

وسجلت 5 شركات استثمار فى البورصة نموا بلغ %67 فى صافى الأرباح خلال أول 9 شهور من العام الحالى لتسجل 9 مليارات جنيه مقابل 5.4 مليار للفترة المقارنة، وزادت إيراداتها بنسبة %14 لتصل إلى 34.2 مليار خلال الفترة المذكورة مقابل 30 مليارا لفترة المقارنة.

وسجلت القابضة المصرية الكويتية صافى ربح بقيمة 312.09 مليون دولار – ما يعادل 7.6 مليار جنيه وفقا لسعر الصرف الحالى مقابل 173.09 مليون دولار للفترة المقارنة، بما يعادل 4.2 مليار جنيه تقريبا.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن تسجيل نمو فى الإيرادات بنسبة %44 لتسجل 809.87 مليون دولار – حوالى 20 مليار جنيه – مقابل 544.14 مليون دولار – حوالى 13.3 مليار جنيه.

إلى ذلك، قفزت أرباح شركة «بى إنفستمنتس» القابضة بنحو 13 مرة خلال الـ 9 شهور الأولى من 2022 لتسجل 998.92 مليون جنيه مقابل 72.92 مليون لفترة المقارنة، مدعومة بنمو الإيرادات من 112.1 مليون جنيه إلى 1.32 مليار.

وتفوقت الإيرادات بعد نجاح الشركة فى بيع حصتها فى جيزة للأنظمة (سيستمز) إلى الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سعودية) بقيمة 119 مليون دولار، وتدرس «بى إنفستمنتس» حاليا أوجه إنفاق الحصيلة.

وشمل المسح أيضا كلا من شركات «أرابيا إنفستمنتس هولدنج»، والملتقى العربى للاستثمارات، وراية القابضة للاستثمارات المالية.

قطاع البنوك.. يغرد بعيدا بدعم مكاسب الفائدة

%36 نموا فى أرباح 7 مصارف .. و«التجارى الدولى» فى الصدارة

حقق قطاع البنوك فى البورصة – اخترنا منها 7 فقط تخطت أرباحها المليار جنيه – صافى أرباح بقيمة 29 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022 مقابل 22 مليارا وبمعدل نمو %36.

وعلى صعيد الإيرادات، سجلت البنوك صافى إيرادات مجمعة من الفائدة والاستثمار فى أدوات الدين بقيمة 86 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من العام الجارى، مقابل إيرادات قدرها 71 مليارا لفترة المقارنة من 2021 بمعدل زيادة %21 تقريبا.

وتصدر البنك التجارى الدولى أداء القطاع المصرفى بعدما قفزت أرباحه بنحو %23.5 إلى 12.19 مليار جنيه خلال الـ9 شهور الأولى من 2022 مقابل 9.87 مليار لفترة المقارنة، كما زادت عائدات القروض والإيرادات من 32.65 إلى 38.9 مليار جنيه.

وفى المرتبة الثانية، حل بنك قطر الوطنى الأهلى وقفزت أرباحه إلى 7.33 مليار جنيه مقابل 6.01 مليار مدعوما بنمو صافى الدخل من العائد والأتعاب والعمولات إلى 14.1 مليار، مقابل 11.23 مليار.

كما حقق بنك فيصل الإسلامى صافى ربح بقيمة 2.29 مليار جنيه مقابل 1.68 مليار، بعد أن ارتفعت الإيرادات إلى 10.26 مليار بنهاية سبتمبر مقابل 8.05 مليار.

وارتفعت أرباح بنك التعمير والإسكان الحكومى من 1.58 إلى 1.99 مليار جنيه مدعومة بنمو الإيرادات إلى 7.05 مليار جنيه، مقابل 5.09 مليار بالفترة المقارنة من العام الماضى.

وضم المسح أيضاً كلاً من بنك كريدى أجريكول مصر، ومصرف أبوظبى الإسلامى، وبنك البركة مصر.

الصحة والتعليم.. قطاعات دفاعية للحماية من التقلبات

8 كيانات تسجل 2.7 مليار جنيه أرباحا رغم زيادة التكلفة وتعطل الإمداد

استمرت إيجابية قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والتعليم – أو ما يطلق عليها القطاعات الدفاعية – وذلك رغم انخفاض أحجام الإقبال على العلاجات والمستلزمات الخاصة بكورونا مع هدوء الجائحة، فى حين واجهت تلك الشركات زيادة فى تكلفة التشغيل نتيجة الأوضاع الجيوسياسة التى فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية الأمر الذى عطل سلاسل الإمدادات.

وسجلت 8 شركات تمثل قطاعى الصحة والتعليم زيادة قدرها %12.5 فى صافى الأرباح المجمعة لتصل إلى 2.7 مليار جنيه خلال 9 شهور من 2022 مقابل 2.4 مليار للفترة المقابلة من العام الماضى.

وحققت الكيانات المذكورة تراجعا بنسبة %27.5 فى إجمالى الإيرادات لتصل إلى 26.3 مليار جنيه بأول 9 شهور من العام الحالى مقابل 27.5 مليار خلال الفترة المقابلة من 2021.

وتصدرت شركة «جلاكسو سميثكلاين» للأدوية قطاع الأدوية بعد نمو أرباحها بنسبة %1213 إلى 920.7 مليون جنيه مقابل 70.1 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى، نتيجة ارتفاع المبيعات من 630.7 مليون جنيه إلى 1.16 مليار خلال الفترة المقارنة.

وفى المرتبة الثانية، جاءت شركة «إنتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى إل سى» – التشخيص المتكاملة القابضة – إذ سجلت أرباحا بقيمة 403.4 مليون جنيه مقابل 1.14 مليار فى الفترة المقارنة، وذلك بضغط من تراجع الإيرادات من 3.76 إلى 2.8 مليار خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.

واحتلت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو، المرتبة الثالثة بنسبة نمو فى الأرباح %28.8 إلى 417.79 مليون جنيه مقابل 324.17 مليون، وارتفعت مبيعات الشركة من 2.42 إلى 2.68 مليار.

وتراجعت أرباح مجموعة مستشفيات كليوباترا بنسبة %7 من 288.11 مليون جنيه إلى 267.14 مليون، وسجلت المجموعة إيرادات نشاط متساوى تقريبا خلال الفترتين بقيمة 1.9 مليار.

وشمل مسح قطاع الصحة أيضا كلا من شركات «ابن سينا فارما»، و«ماكرو جروب» للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا.

وفى التعليم، لم تحصل «المال» سوى على النتائج المالية لشركة تعليم لخدمات الإدارة التى ارتفعت أرباحها بنحو %21.3 إلى 277.17 مليون جنيه مقابل 228.39 مليون وسجلت إيرادات تشغيل بقيمة 597.07 مليون، مقابل 584.55 مليون فى الفترة المقارنة.

الصناعة والسيارات.. مرونة فى إدارة التكلفة

«عز» وشقيقتها الدخلية تستحوذان على نصيب الأسد من الأرباح والإيرادات

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية خلال فترة الـ 9 شهور الأولى من 2022 بدعم نمو أسعار بيع المنتجات وقدرتها على السيطرة على التكاليف، وحققت 6 شركات زيادة قدرها %47 فى صافى الأرباح لتسجل 14 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من العام الحالى، مقابل 9.5 مليار لفترة المقارنة.

بينما ارتفعت الإيرادات %19 إلى 150.5 مليار جنيه مقابل 126 مليار فى أول 9 شهور من 2021 وكانت فى المقدمة شركة حديد عز التى ارتفعت أرباحها بنحو %52 مسجلة 5.7 مليار مقابل 3.75 مليار، وارتفعت مبيعاتها من 49 إلى 60.6 مليار.

وقفزت أرباح شركة العز الدخيلة للصلب – الشركة الشقيقة لحديد عز – بنسبة %70.27 لتسجل 5.5 مليار جنيه خلال الـ 9 شهور الأولى من 2022 مقابل 3.23 مليارلفترة المقارنة، كما زادت مبيعاتها من 43.83 إلى 54.2 مليار جنيه خلال فترة التسعة شهورالأولى من 2022.

ونمت أرباح شركة «جى بى أوتو» – العلامة الشهيرة فى قطاع السيارات – بنسبة 40.3 % لتسجل 1.74 مليار جنيه مقابل 1.24 مليار لفترة المقارنة، كما زادت الإيرادات من 22.39 إلى 22.88 مليار جنيه خلال 9 شهور.

وضم المسح أيضا كلا من شركتى النساجون الشرقيون للسجاد، دايس للملابس الجاهز، ومصر الوطنية للصلب – عتاقة.

العقارات والتشييد.. أداء لافت وسط تذبذب الصرف

أرباح طلعت مصطفى تنمو %15 و«أوراسكوم» تسجل أعلى مبيعات

واصل القطاع العقارى أداءه اللافت خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الحالى بدعم التحوط من تلقبات سعر الصرف وتراجع قيمة العملة المحلية إذ بلغت الأرباح المجمعة للقطاع 6.6 مليار جنيه فى أول 9 شهور من العام الحالى مقابل 5 مليارات لفترة المقارنة، وبمعدل نمو %32.

وتصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، القطاع العقارى بعد أن نمت أرباحها بنسبة %15 لتصل إلى 1.96 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار، فى حين قفزت إيرادات المجموعة إلى 13.91 مليار، مقابل 11.31 مليار فى الفترة المقارنة من العام السابق.

وفى المرتبة الثانية، جاءت شركة أوراسكوم للتنمية مصر التى ارتفعت أرباحها بنسبة 26.44 % لتسجل 1.53 مليار جنيه مقابل 1.21 مليار بفضل خطة الشركة فى تنويع مصادر إيراداتها.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 6.68 مليار جنيه مقابل إيرادات قدرها 4.9 مليار جنيه، كما سجلت أعلى مبيعات عقارية فى تاريخها، بقيمة 7.3 مليار جنيه بزيادة %17 على الفترة المقارنة من العام الماضى.

واحتلت شركة «إعمار مصر» المركز الثالث بعدما تضاعف صافى الأرباح إلى 1.1 مليار جنيه مقارنة مع 822.2 مليون خلال العام السابق، كما قفزت الإيرادات من 7.6 إلى 11.7 مليار.

وحققت شركة «بالم هيلز» للتعمير صافى أرباح مجمعة بقيمة 920.44 مليون جنيه مقابل 653.62 مليون، وقفزت إيرادات النشاط %62 إلى 9.55 مليار جنيه خلال الـ 9 شهور الأولى من 2022 مقابل 5.89 مليارلفترة المقارنة.

وارتفعت أرباح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة %113.7 لتسجل 534.34 مليون جنيه مقابل 249.98 مليون ونمت مبيعات خلال فترة الـ 9 شهور من 1.38 إلى 3.08 مليار جنيه، مدعوما بإطلاق مشروعى «تاج فيل» و«إيلكت» ضمن مشروع «تاج سيتى».

وصعدت أرباح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) بنسبة %26.4 لتسجل 438.74 مليون جنيه مقابل 346.95 مليون جنيه، وارتفعت الإيرادات من 2.97 إلى 4.23 مليار جنيه.

وشمل المسح أيضا كلا من شركات القاهرة للإسكان والتعمير، والمطورون العرب القابضة، وعامر القابضة – عامر جروب.

المقاولات والإنشاءات.. نهج استباقى لإدارة المخزون

التكاليف تضغط على «كونستراكشون».. ومساع لتفعيل عوائد طويلة الأمد

حققت شركة أوراسكوم كونستراكشون (بى إل سي) أرباحا بقيمة 70.2 مليون دولار – ما يعادل 1.7 مليار جنيه وفقا لسعر الصرف الحالى مقابل 84.2 مليون دولار- 2.1 مليار جنيه متراجعة %17 نتيجة زيادة تكاليف النشاط من 2.3 إلى 2.7 مليار دولار خلال فترة المسح .

وزادت إيرادات الشركة %20 لتصل إلى 3 مليارات دولار – حوالى 74 مليار جنيه – مقارنة مع إيرادات بلغت 2.5 مليار دولار – تعادل 61 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة.

وقال أسامة بشاى الرئيس التنفيذى للشركة إن «أوراسكوم» تولى أهمية لمجالات الصحة والسلامة والمجالات البيئية والمجتمعية والحوكمة.

وأوضح «بشاى» فى تعليق على نتائج الأعمال، أن شركته تجرى تحديثات على المشروعات لتوفر عوائد طويلة الأمد وتسهم فى لعب دور رئيسى فى البنية التحتية والتنمية الصناعية بطرق مستدامة.

وجاءت مجموعة السويدى إليكتريك – عملاق الكابلات – فى المرتبة الثانية إذ سجلت صافى ربح 3.3 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار، وزادت إيرادات المجموعة بنسبة %53 تقريبًا إلى 62.5 مليار مقارنة مع 40.8 مليار، رغم نمو التكاليف من 35.3 إلى 54.1 مليار.

السياحة والترفيه يخرجان من كبوة كورونا

شهد قطاع السياحة والترفيه فى البورصة تحسنا واضحا خلال التسعة شهور الأولى لعام 2022 بدعم ارتفاع معدلات الإشغال وهدوء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وإطلاق حملات ترويج مختلفة للسوق السياحية فى مصر.

وتابعت «المال» نتائج أعمال شركات السياحة فى البورصة، لكن لم تفصح غالبيتها حتى الآن باستثناء شركتى مصر للفنادق وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية حيث حققتا إجمالى أرباح تجاوزت النصف مليار جنيه بزيادة %100 وإيرادات تخطت المليار بنمو %190.

وسجلت شركة مصر للفنادق، أرباحا قدرها 477.38 مليون جنيه خلال 9 شهور مقابل خسائر بلغت 117.2 مليون، وسجلت إيرادات بقيمة 758.8 مليون، مقابل 215.8 مليون، بنمو 252 %.

كما ارتفعت أرباح شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا، بحوالى 1.14 مرة إلى 65.49 مليون جنيه مقابل 30.55 مليون، وقفزت إيرادات النشاط من 162.65 إلى 360.42 مليون .

و فى قطاع التوزيع، سجلت شركة «إم.إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية صافى ربح بلغ 218.17 مليون جنيه مقابل 334.56 مليون ومبيعات قدرها 5.08 مليار بنهاية سبتمبر مقابل 7.07 مليار خلال الفترة نفسها.

وواجهت شركات التجارة أزمة استيراد كبيرة خلال فترة الـ9 شهور الأولى من 2022 تمثلت فى اضطرابات سلاسل الإمداد وسعر الصرف.

أسعار الفائدة والصرف المحركان للأداء فى 2023

قال متعاملون ومحللون فى بنوك استثمار إن السوق المصرية نجحت فى اختبارات صعبة ضربت الاقتصاد العالمى وأهمها ارتفاع أسعار الفائدة واضطراب سلاسل التوريد خلال فترة التسعة شهور الأولى من 2022.

وأوضح المحللون أن الأداء التشغيلى للشركات خلال الثلاثة أرباع الأخيرة مؤشر نحو إغلاق العام فى المنطقة الإيجابية، فيما توقعوا عاما جيدا خلال 2023 مع هدوء وتيرة أسعار الفائدة المرتفعة للبنوك المركزية العالمية.

وقال عمرو الألفى رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار «برايم» إن نتائج أعمال الـ 9 شهور مؤشر على تحقيق نتائج أعمال إيجابية بنهاية العام وخلال 2023، لكنها ستظل تلعب على إيقاع أسعار الفائدة وسعر الصرف.

وأشار إلى أن أهم العوامل المؤثرة على الشركات فى العام الجديد ستتمثل فى قدرتها على استيعاب التكاليف المرتفعة وتمرير الزيادة فى الأسعار على المستهلك دون تأثر حصصها السوقية، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة للاستفادة من حركة سعر الصرف المحلية الأخيرة.

وتوقع أن تلجأ الشركات إلى البحث عن مصادر تمويل منخفضة التكلفة بعد إيقاف البنك المركزى لمبادرات تمويل القطاع الصناعى ذات الفائدة الجيدة، مشيرا إلى أن الشركات المقيدة قد تلجا إلى زيادات رءوس الأموال فى البورصة والتخفيف من الاقتراض.

ويرى سعيد الفقى العضو المنتدب لشركة «أصول» القابضة أن %90 من إجمالى عدد الشركات التى أعلنت عن نتائجها قد حققت أعمالا إيجابية برغم التحديات التى واجهت الاقتصاد العالمى خلال هذه الفترة وأهمها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأسعار الفائدة العالمية.

وأوضح أن القطاع العقارى والخدمات المالية كانا «فرس الرهان» خلال الفترة الأخيرة نتيجة إقبال المستثمرين وخاصة الخليجيين على تنفيذ بعض صفقات الاستحواذ على عدد من الشركات المصرية فى البورصة.

وأشار إلى أن التحسن ظهر بشكل واضح خلال الربع الثالث مع التعافى التدريجى من تداعيات جائحة كورونا واستقرار الأوضاع العالمية، موضحا أن أداء التسعة شهور الأولى سيكون دافعا لتحقيق مزيد من الإيجابية واستقرار الأوضاع فى عام 2023 خاصة مع الانتهاء من وثيقة ملكية الدولة.

وقال محمود عطا مدير الاستثمار فى شركة «يونيفرسال» لتداول الأوراق المالية إن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار النفط عالميا دفع أسعار منتجات الأسمدة والبتروكيماويات إلى تحقيق مكاسب تاريخية، بخلاف تحرير سعر الصرف الذى ساهم بقوة فى زيادة أحجام الصادرات.

وذكر أن صادرات مصر من البتروكيماويات والأسمدة ارتفعت فى 2021 – 2022 بنسبة %45 لتسجيل حوالى 6.7 مليار دولار وهو الأمر الذى من المتوقع استمراره خلال 2023 مستفيدة من تحرير سعر العملة وأسعار البيع.

وقال إن ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وزيادة حجم الودائع والاستثمار فى أذون الخزانة دعمت أداء القطاع البنكى بقوة خلال أول 9 شهور من 2022 خاصة البنك التجارى الدولى – مصر.

وأشار «عطا» إلى أن تراجع حدة التوترات الجيوسياسية عالميا بين روسيا وأوكرانيا والعودة نحو السياسة التيسيرية وهدوء وتيرة بيئة الفائدة المرتفعة للبنوك المركزية العالمية والعودة تدريجيا نحو السياسة التيسيرية قد تكون دافعة جيدة لنتائج أعمال الشركات المقيدة فى البورصة خلال 2023.

الألفي: أعمال الـ 9 شهور مؤشر لإغلاق إيجابى بنهاية العام

عطا: التضخم والنفط دفعا الأسمدة والبتروكيماويات لمكاسب تاريخية

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أداء 12 قطاعا فى البورصة خلال أول 9 شهور من 2021 / 2022

القيمة بالمليار جنيه إضافة إلى تحويل بعض الشركات إلى سعر الصرف المحلي

القطاع صافى الربح (2022) صافى الربح (2021) النسبة (%) اجمالى الايرادات (2022) اجمالى الايرادات (2021) النسبة (%) البنوك 29 22 36 86 71 21 البتروكيماويات 14.4 7 106 34 21 62 الصناعي 14 9.5 47 150.5 126 19 الاستثمارات 9 5.4 67 34.2 30 14 العقارات 6.6 5 32 52 37 40 الاتصالات 7.2 7.6 – 6 36.4 31.2 17 المقاولات 5 4.5 11 137 102 34 الاغذية 5.1 …. 32 40 15 • الخدمات المالية 2.3 2.8 – 18 10.2 8 27.5 الصحة 2.7 2.4 12.5 26.3 27.5 16 السياحة 0.5 0.14 257 1 0.5 100 التجارة 0.218 0.334 – 34 5.08 7.07 – 28 الاجمالي 96 72 33 608 504 21

المصدر: القوائم المالية للشركات وحسابات «المال» اعداد: المال