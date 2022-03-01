«المال» ترصد الموديلات الأعلى مبيعًا فى قارات العالم خلال 2021

تربعت فئة البيك آب والسيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUV على قائمة الموديلات الأعلى مبيعًا للسيارات فى غالبية قارات العالم على مدار العام الماضى ولاسيما فى أسواق دول أمريكا الشمالية والجنوبية.

وهيمنت فئة السيارات الهاتش باك والكروس أوفر على مبيعات قارة أوروبا بنهاية العام الثانى من وباء كورونا، أما الأسواق الاسيوية فسيطرت عليها فئة المركبات MPV فى أندونيسيا، والفلبين وغيرها من دول المنطقة.

أما أفريقيا فسيطرت عليها فئة السيارات البيك آب الخفيفة، بالإضافة إلى السيدان العائلية رباعية الأبواب، والرياضية المتعددة الأغراض فى أسواق مصر، وجنوب أفريقيا، والمغرب وغيرها.

التقرير التالى يسلط الضوء على الموديلات الأكثر انتشارًا فى الأسواق الأكبر فى بعض القارات.

إجمالى مبيعات سيارات الركوب فى أكبر 10 أسواق عالمية 49.28 مليون وحدة

بلغ إجمالى مبيعات سيارات الركوب فى أكبر 10 أسواق على مستوى العالم أكثر من 49.28 مليون وحدة بقيادة الصين التى ظهرت فى المركز الأول حيث زاد إجمالى مبيعاتها خلال العام الماضى بنسبة %6.5 لتصل إلى أكثر من 21.48 مليون سيارة وحلت بعدها الولايات المتحدة بما يزيد عن 15.06 مليون وحدة.

وجاءت ألمانيا التى تعد أكبر سوق للسيارات فى أوروبا فى المركز الثالث حيث تقدمت مبيعاتها لتتجاوز 2.6 مليون وحدة ثم البرازيل أكبر سوق للسيارات فى أمريكا الجنوبية بمبيعات زادت عن 1.97 مليون سيارة خلال العام الماضى.

أما روسيا التى تقوم بغزو جارتها أوكرانيا منذ الخميس الماضى، بلغت مبيعاتها فى 2021 أكثر من 1.666 مليون سيارة لتأتى فى المركز الخامس ثم فرنسا بأكثر من 1.658 مليون وحدة وبريطانيا مايزيد عن 1.647 مليون سيارة.

ووصلت مبيعات إيطاليا إلى حوالى 1.458 مليون سيارة خلال العام الثانى للوباء لتحتل المركز الثامن وبعدها إندونيسيا بأكثر من 887 ألف وحدة وأخيرا أسبانيا بما يقرب من 860 ألف سيارة.

نشرت وكالة موتور «وان كوم» بالتنسيق مع 12 مكتباً من شبكتها المنتشرة حول العالم قائمة بأفضل مبيعات السيارات خلال العام الماضى فى كل الدول على كوكب الأرض لمعرفة اتجاهات المستهلكين والفروق فى الطرازات والموديلات التى يفضلونها.

«البيك اب» و«SUV» المفضلة للأمريكيين

اكتشف المحللون فى وكالة «موتور وان كوم» أن المستهلكين فى أمريكا الشمالية مازالوا يعشقون موديلات SUV الرياضية متعددة الأغراض وشاحنات البيك اب الفارهة بينما يفضل الأوروبيون السيارات الصغيرة السيدان والكروس أوفر المدمجة الهاتشباك.

ولكن المستهلكين فى أستراليا والأرجنتين والبرازيل يحبون الشاحنات الخفيفة البيك اب متوسطة الحجم بينما يفضل السكان فى دول آسيا المزدحمة نوعا ما مثل إندونيسيا سيارات MPV المدمجة ذات الاستخدامات المتعددة.

وكان لأزمة رقائق أشباه الموصلات الإلكترونية ونقص إمداداتها فى أنحاء العالم ولاسيما لصناعة السيارات ومستلزماتها التكنولوجية المتطورة فى الموديلات الكهربائية وذاتية القيادة مع انتشار متحورات فيروس كورونا واستمرار الوباء منذ بداية 2020 وحتى الآن، تأثيراً سلبياً على الطلب على السيارات لدرجة أن ذوق المستهلك تغير قليلا تجاه طرازات السيارات.

«فورد F-Series» الأكثر مبيعا

وتصدرت طرازات F-Series التى تنتجها شركة فورد الأمريكية السوق فى الولايات المتحدة لتتجاوز مبيعاتها 726 ألف وحدة العام الماضى شاملة موديلات الفئة F-150 وF-250 وF-350 وF-450، وكلك كانت أكثر مبيعا فى كندا بحجم 111 ألف و332 وحدة.

كما أن خمسة من كل 100 سيارة ركوب مباعة فى الولايات المتحدة كانت من هذه الفئة خلال العام الماضى ومعها فى المرتبة الثانية والثالثة عائلة «بيك اب» من الفئة رام وشيفروليه سيلفيرادو لتصل حصة هذه الطرازات الثلاثة لنحو %11.9 خلال العام الماضى مسجلة رابع أكبر مستوى منذ عام 1980.

وتصدرت طرازات البيك اب الصغيرة أسواق أمريكا الجنوبية بقيادة موديلات فيات سترادا الإيطالية التى تمثل وسيل الانتقال للعمل وللمتعة للسكان فى البرازيل أكبر سوق للسيارات فى أمريكا اللاتينية والتى تجاوزت مبيعاتها 109 آلاف و100 وحدة خلال العام الماضى أو ما يعادل %5.5 من إجمالى السوق البرازيلية لتسجل أفضل مستوى منذ إطلاقها فى عام 1996.

وجاء فى المركز الثانى فى البرازيل بعد فيات سترادا موديلات هيونداى HB20 الهاتشباك الكورية الجنوبية وفيات أرجو الإيطالية على التوالى فى حين أن فيات كرونوس احتلت المركز الأول كأكثر السيارات مبيعا فى الأرجنتين ثانى أكبر سوق للسيارات فى أمريكا الجنوبية وذلك بفضل توفرها فى جميع المعارض وسعرها الرخيص ومظهرها الفاخر.

وكان طراز تويوتا هايلوكس اليابانى يحتل المركز الأول لمدة ثلاث سنوات متتالية حتى نهاية عام الوباء الأول فى الأرجنتين ولكنه تراجع للمرتبة الثانية العام الماضى وظهر فى المركز الثالث طراز بيك اب فولكس فاجن اماروك الألمانى.

فولكس فاجن الأعلى أداء فى أوروبا

وتتباين طرازات السيارات الأكثر مبيعا فى دول أوروبا فرغم أن طراز جولف الذى تنتجه مجموعة فولكس فاجن أكثر سيارة جديدة مبيعا فى ألمانيا أكبر سوق للسيارات فى أوروبا منذ سنوات عديدة، إلا أنها خسرت نسبة كبيرة من حصتها فى السوق خلال الثلاث سنوات الماضية لتنزل إلى %3.5 فقط من إجمالى سوق السيارات الألمانية مسجلة أقل مستوى منذ عام 1980 وجاء أكبر تحد لها من منتجات فولكس فاجن نفسها مثل تى روك بالمركز الثانى، وتيجوان فى المركز الثالث

وتصدر طراز بيجو 208 سوق المبيعات فى فرنسا ثانى أكبر سوق للسيارات فى أوروبا ليتغلب على رينو كليو العام الماضى لأول مرة منذ 2004 ويتفوق أيضا على بيجو الفئة B الهاتشباك التى تغلبت أيضا على موديلات رينو الفرنسية وظهرت داشيا سانديرو الإسبانى فى المركز الثالث بزيادة فى المبيعات قدرها %44 عن مبيعاتها فى عام الوباء.

«فورد فيستا» تفقد الصدارة

وشهدت السوق البريطانية تحولا كبيرا خلال العام الماضى حيث فقد طراز فورد فيستا الأمريكى المركز الأول لأول مرة منذ عام 2009 وحل محله فوكسهول كورسا لأول مرة منذ إنتاجه بسبب تراجع مبيعات فورد فيستا أمام موديلات بوما التى تنتجها شركة فورد أيضا كما ظهر فى المركز الثانى سيارات تيسلا موديل 3 الكهربائية الأمريكية وفى المركز الثالث موديلات مينى ذات الثلاثة والخمسة أبواب.

ولكن إيطاليا على عكس بريطانيا لم يتغير فيها الطرازات فى المراكز الثلاثة الأولى حيث سادت فيات باندا فى المركز الأول بمبيعات اقتربت من 112 ألفاً و300 وحدة بما يعادل حصة سوقية قدرها %7.6 بزيادة %1.2 عنها فى عام الوباء ولكن بانخفاض %18.8 عن حصتها فى عام 2019 وحل فى المركزين الثانى والثالث فيات 500 ولانشيا إيبسيلون بحصة لهما معا بحوالى %13.8 من إجمالى مبيعات السيارات الجديدة فى السوق الإيطالية.

«سيات أرونا» الأولى فى أسبانيا

تصدرت السوق الأسبانية طرازات سيات أرونا الكروس أوفرلأول مرة منذ طرحها فى عام 2017، وبعدها توسان هيونداى الكروس أوفر أيضا ثم داشيا سانديرو السيدان ولكن توسان هيونداى تحتفل بأدائها القوى وأنها أدخلت إلى أسبانيا جيلها الرابع لتتفوق على قاشقاى نيسان اليابانية وتيجوان فولكسفاجن الألمانية وبيجو 3008 الفرنسية.

وتفوقت سيارات سوزوكى على جميع الطرازات فى السوق المجرية جيث قاربت حصتها السوقية من %15 خلال العام الماضى بقيادة سوزوكى فيتارا التى تحقق أعلى المبيعات منذ عام 2016 وبعدها إس كروس ثم فى المركز الثالث فيات 500 لتسجل أعلى مرتبة منذ دخولها المجر بينما احتلت فيات إيجيا المركز الأول فى تركيا منذ عام 2016 وبعدها تويوتا كورولا السيدان ثم فى المركز الثالث رينو كليو HB.

وتتصدر مبيعات سيارات شركة لادا السوق الروسية بقيادة موديلات فيستا التى بلغت مبيعاتها العام الماضى أكثر من 113.7 ألف وحدة بارتفاع %6 عن مبيعاتها فى عام الوباء وبعدها فى المركز الثانى لادا جرانتا ثم فى المركز الثالث كيا ريو الكورية الجنوبية.

وتعد إندونيسيا ثانى أكبر سوق سيارات فى منطقة جنوب شرق آسيا بعد تايلاند حيث بلغت حصة مبيعات سيارات MPV المدمجة ذات الاستخدامات المتعددة حوالى %45 من إجمالى السوق الأندونيسية العام الماضى بقيادة الموديلات اليابانية ومنها تويوتا أفانزا فى المركز الأول وبعدها ميتسوبيشى أكسباندر وفى المركز الثالث سوزوكى كارى..

«بيك آب» تهيمن على أفريقيا

رصدت «المال» هيمنة السيارات «البيك آب» على مبيعات القارة السمراء على مدار العام الثانى من وباء كورونا فى حصر لأكبر أسوق أفريقيا فى إشارة إلى كل من مصر، وجنوب أفريقيا، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ووكالة «فوكاس تو موف» الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات.

وأشار التقرير إلى أن شيفروليه الدبابة، المجمعة بمصانع جنرال موتورز ايجيبت بمدنية السادس من أكتوبر، تصدرت مبيعات الطرازات فى مصر العام الماضى، بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 27 ألفًا، و311 سيارة، مقارنة مع مبيعاتها خلال عام 2020، والتى سجلت 16 ألفًا، و743 مركبة، بنمو تقدر نسبته بـ %63.

وتابع التقرير أن حصة شيفروليه الدبابة بلغت %9.4 من مبيعات سوق السيارات فى مصر من سيارات ركوب وتجارى والتى بلغت 290.8 ألف مركبة وبين أن حصة فئة المركبات البيك آب من إجمالى سوق السيارات فى مصر صعدت العام الماضى لتقفز إلى %12، مقارنة مع حصتها السوقية خلال عام 2020، والتى سجلت %11.1.

كما تسيطر على سوق السيارات المصرية فئة السيارات السيدان العائلية، والـ SUVs، إذ جاءت نيسان صنى فى المركز الثانى بعد «الدبابة» بعد أن بلغت مبيعاتها العام الماضى 16 الفًا، و812 مركبة، فيما حصلت «تويوتا كورولا» على المركز الثالث فى قائمة الموديلات الأعلى مبيعًا فى السوق المحلية بتسليمها 14 ألفًا، و892 سيارة.

وظهرت «فيات تيبو»، التابعة لفئة المركبات السيدان، فى المركز الرابع فى قائمة الموديلات الأعلى مبيعًا فى السوق المحلية بعد أن نجحت فى بيع 12 ألفًا، و197 مركبة على مدار العام الماضى، فيما حلت كيا سبورتاج فى المركز الخامس فى القائمة بتسويقها 12 ألفًا، و89 مركبة، لتتربع بذلك على قائمة الموديلات الأعلى مبيعًا بفئة المركبات الرياضية المتعددة الأغراض.

الهاتش باك يسيطر على تونس

اقتنصت فئة السيارات الهاتش باك الشبابية مركز الصدارة فى قائمة الموديلات الأعلى مبيعًا فى سوق السيارات بدولة تونس بنهاية العام الماضى، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة فوكس تو موف الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات.

وأشار التقرير إلى أن تربع «هيونداى جراند I10» المركز الأول فى قائمة الموديلات الأعلى مبيعًا للسيارات بتونس العام الماضى، بعد أن نجحت فى تسليم 4613 مركبة، بنمو %133، لتستحوذ على حصة سوقية تصل إلى %7.5 من إجمالى مبيعات السوق، والتى تقدر بـ 61 ألفًا، و708 وحدات.

«تويوتا هايلكس» تقود جنوب أفريقيا

قادت «تويوتا هايلكس»، التابعة لفئة المركبات بيك آب، مبيعات السيارات فى جنوب أفريقيا بنهاية 2021 بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 36 ألفًا، و85 سيارة، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة timeslive، والتى أشارت إلى تمكنها من اقتناص حصة سوقية تصل إلى %7.8 من إجمالى مبيعات سوق السيارات.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مجلس أعمال السيارات بجنوب أفريقيا «naamsa» نمو مبيعات السيارات فى جنوب أفريقيا العام الماضى بنسبة تصل إلى %29.2، لتقفز إلى 464 ألفًا، و122 سيارة، مقارنة مع مبيعاتها خلال العام الأول من وباء كورونا، والتى سجلت 360 ألفًا، و206 مركبات.

ويبدو أن التوجه العام لسوق جنوب أفريقيا يميل إلى المركبات البيك آب، إلى جانب السيارات الهاتش باك والكروس أوفر، حيث جاءت فولكس فاجن بولو فيفو فى المركز الثانى فى قائمة الموديلات الأعلى مبيعًا للسيارات بجنوب أفريقيا ببيعها 21 ألفًا، و877 سيارة.

وحصلت «فورد رينجر»، المنتمية لفئة المركبات بيك آب، على المركز الثالث فى قائمة المركبات الأعلى مبيعًا فى جنوب أفريقيا بنهاية العام الثانى من وباء كورونا، ببيعها 19 ألفًا، و77 مركبة، وتبعتها فولكس فاجن بولو «هاتش باك» بتسليمها 18 ألفًا، و235 مركبة وحلت خامسا «إيسوزو دى – ماكس»، التابعة لفئة المركبات بيك آب، والتى نجحت على مدار العام الماضى من تسليم 16 ألفًا، و426 مركبة.

ونشرت وكالة فوكس 2 موف الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات نتائج أداء بعض الأسواق الأفريقية خلال العام الماضى، وأشارت فى تقاريرها إلى الموديلات الأعلى مبيعًا، حيث سلطت الضوء على سوق السيارات فى جمهورية توجو، والتى تهيمن عليها «تويوتا هايلكس» بحصة سوقية تصل إلى %9.2، بإجمالى 42 سيارة مباعة فقط وبلغت مبيعات سوق السيارات فى جمهورية توجو على مدار العام الماضى 458 سيارة، بنمو تقدر نسبته بـ %27.2 مقارنة مع مبيعات السوق خلال 2020.

كما تصدرت «هايلكس» مبيعات السيارات فى دولة رواندا، الواقعة فى شرق أفريقيا، بعد أن نجحت العام الماضى من بيع وتسليم 274 سيارة، لتستحوذ على حصة تمثل %38.4 من إجمالى مبيعات السوق بها، والذى بلغ 714 مركبة، بنمو %7.4.

وحلت أيضًا السيارة اليابانية فى مركز صدارة الموديلات الأعلى مبيعًا فى ساحل العاج خلال العام الثانى من وباء كورونا بعد أن نجحت فى بيع وتسليم 1126 مركبة على مدار العام الماضى، لتستحوذ على حصة سوقية تصل إلى %10.1 من إجمالى مبيعات المركبات فى الدولة وبلغ نمو مبيعات سوق السيارات فى ساحل العاجل العام الماضى %8، ليقفز إلى 11 ألفًا، و491 مركبة.

أما «موزمبيق» فسيطرت «فورد رينجر»، والمنتمية لفئة المركبات البيك آب، على قمة الموديلات الأعلى مبيعًا بها على الرغم من هبوط أداءها العام الماضى بنسبة تصل إلى %31.1، لتتراجع إلى 292 سيارة، بحصة %9.7 من إجمالى مبيعات سوق السيارات بها حيث بلغت مبيعات سوق السيارات الركوب بنهاية العام الماضى ما يقرب من 3000 سيارة، بتراجع %10 عن مبيعات العام الأول من وباء كورونا.

«سانديرو» الأولى في المغرب

هيمنت رينو سانديرو، التابعة لفئة المركبات الهاتش باك الشبابية، على مبيعات السيارات فى المغرب، أكبر منتج للسيارات فى المنطقة العربية، بعد أن تمكنت على مدار العام الماضى من بيع وتسليم 10 ألاف، و158 مركبة، بنمو %13.9. فيما هيمنت «رينو سيمبول»، التابعة لفئة المركبات السيدان العائلية رباعية الأبواب، على مبيعات سوق السيارات فى الجزائر بنهاية العام الثانى من وباء كورونا بعد أن سلمت 4931 سيارة، بتراجع %56.8 مقارنة مع مبيعاتها فى 2020، لتتمكن من الاستحواذ على حصة سوقية تصل إلى %23.9 من إجمالى مبيعات المركبات الملاكى والذى ارتفع بنسبة ضئيلة للغاية خلال العام الثانى من الوباء بما يصل إلى %0.6، مسجلاً 20 ألفًا، و661 سيارة