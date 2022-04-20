 «المال» ترصد الزيادات فى جميع أنواع أسعار السيارات

بعد تحرك «الفائدة» و«الدولار»

 «المال» ترصد الزيادات فى جميع أنواع أسعار السيارات
شريف عيسى

شريف عيسى

6:43 ص, الأربعاء, 20 أبريل 22

رصدت «المال» الزيادات فى جميع أنواع السيارات المتوافرة فى السوق المحلية بعد مرور شهر من قرار البنك المركزى المصرى بزيادة الفائدة، وتراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار.

وقرر البنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائى عقد فى 21 مارس الماضى رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (أى ما يعادل %1) للمرة الأولى منذ خمس سنوات بهدف السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

كما سمح «المركزي» بزيادة سعر الدولار فى البنوك المصرية بعد دقائق من رفع الفائدة ليهبط متوسطه فى السوق بنسبة تصل إلى %16 مسجلًا 18.17 جنيه للدولار فى حالة الشراء، و18.27 جنيه للبيع وفقًا لموقع البنك المركزى المصري.

ومع إعلان تراجع العملة المحلية، أعلن عدد من وكلاء السيارات وقف عمليات البيع سواء للموزعين والتجار، أو البيع المباشر للراغبين فى امتلاك سيارة جديدة لحين الإعلان عن الأسعار الجديدة للمركبات الملاكي.

وتوالت الزيادات فى أسعار السيارات بصفة دورية على مدار هذا الشهر حتى إن عددا من العلامات التجارية أقدم على رفع أسعار موديلاتها مرتين خلال تلك الفترة تأثرًا بالخفض الذى شهدته العملة المحلية فى مقابل العملة الأمريكية مثل هيونداي، ومازدا وغيرها من العلامات التجارية.

شيفروليه
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
كابتيفاالأولى350,000420,00070,00020%
كابتيفاالثانية375,000440,00065,00017%
كابتيفاالثالثة395,000460,00065,00016%
كابتيفاالرابعة415,000480,00065,00016%
أوبتراالأولى201,500208,5007,0003%
أوبتراالثانية208,000215,5007,5004%
أوبتراالثالثة224,500270,50046,00020%
أوبتراالرابعة231,500277,00045,50020%
ماليبوالأولى426,500426,50000%
ماليبوالثانية489,900489,90000%
جيب
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22قيمة التغير فى السعرمعدل التغير %
رينيجيدالأولى415,000499,90084,90020%
رينيجيدالثانية455,000550,00095,00021%
رينيجيدالثالثة485,000580,00095,00020%
رينيجيدالرابعة530,000630,000100,00019%
جراند شيروكيالأولى1,100,0001,450,000350,00032%
رانجلرالأولى1,800,0001,800,00000%
تويوتا
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
كورولاالأولى312,000352,00040,00013%
كورولاالثانية345,000390,00045,00013%
كورولاالثالثة348,500393,50045,00013%
كورولاالرابعة380,000425,00045,00012%
كورولاالخامسة383,500428,50045,00012%
كورولاالسادسة399,000445,00046,00012%
كورولاالسابعة420,000465,00045,00011%
كورولاالثامنة457,000490,00033,0007%
كورولاالتاسعة472,000499,00027,0006%
راشالأولى345,000370,00025,0007%
راشالثانية370,000390,00020,0005%
فورتشنرالأولى795,000890,00095,00012%
فورتشنرالثانية945,0001,040,00095,00010%
بيلتاالأولى250,000285,00035,00014%
بيلتاالثانية290,000320,00030,00010%
ياريسالأولى345,000395,00050,00014%
ياريسالثانية375,000410,00035,0009%
روميونالأولى280,000310,00030,00011%
روميونالثانية380,000410,00030,0008%
CH-Rالأولى450,000475,00025,0006%
نيسان
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
صنىالأولى195,000228,40033,40017%
صنىالثانية216,000249,50033,50016%
صنىالثالثة229,500263,00033,50015%
صنىالرابعة240,500274,00033,50014%
سنتراالأولى292,500337,50045,00015%
سنتراالثانية310,500355,50045,00014%
سنتراالثالثة329,400374,40045,00014%
سنتراالرابعة333,400378,40045,00013%
قشقايالأولى429,400499,00069,60016%
قشقايالثانية465,000534,00069,00015%
قشقايالثالثة505,000574,00069,00014%
جوكالأولى362,500414,50052,00014%
جوكالثانية392,500444,50052,00013%
جوكالثالثة402,500454,50052,00013%
ميتسوبيشي
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
إكليبس كروسالأولى430,000480,00050,00012%
إكليبس كروسالثانية465,000520,00055,00012%
إكليبس كروسالثالثة505,000560,00055,00011%
إكليبس كروسالرابعة555,000610,00055,00010%
اكسباندرالأولى335,000390,00055,00016%
اكسباندرالثانية360,000415,00055,00015%
مازدا
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
3الأولى425,000500,00075,00018%
3الثانية480,000550,00070,00015%
3الثالثة520,000595,00075,00014%
3الرابعة456,000535,00079,00017%
3الخامسة500,000575,00075,00015%
CX-3الأولى375,000435,00060,00016%
سوزوكي
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
ألتوالأولى125,000150,00025,00020%
إسبريسوالأولى149,900177,00027,10018%
ديزايرالأولى185,000215,00030,00016%
ديزايرالثانية215,000245,00030,00014%
ديزايرالثالثة225,000255,00030,00013%
سويفتالأولى220,000250,00030,00014%
سويفتالثانية230,000260,00030,00013%
سويفتالثالثة235,000270,00035,00015%
سويفتالرابعة245,000280,00035,00014%
بالينوالأولى275,000310,00035,00013%
سيازالأولى275,000310,00035,00013%
ارتيجاالأولى300,000330,00030,00010%
ارتيجاالثانية280,000345,00065,00023%
ارتيجاالثالثة377,000445,00068,00018%
سوبارو
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
XVالأولى435,000450,00015,0003%
XVالثانية480,000490,00010,0002%
XVالثالثة515,000535,00020,0004%
امبريزاالثانية360,000385,00025,0007%
هوندا
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
سيفيكالأولى459,000459,00000%
CR-Vالأولى670,000670,00000%
CR-Vالثانية775,000775,00000%
HRVالأولى505,000505,00000%
أكوردالأولى695,000695,00000%
سيتيالأولى355,000355,00000%
سيتيالثانية375,000375,00000%
هيونداي
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
أكسنت RBالأولى230,000280,00050,00022%
أكسنت RBالثانية240,000290,00050,00021%
أكسنت RBالثالثة246,000296,00050,00020%
أكسنت RBالرابعة266,000316,00050,00019%
أكسنت HCIالأولى265,000325,00060,00023%
أكسنت HCIالثانية285,000345,00060,00021%
أكسنت HCIالثالثة285,000345,00060,00021%
أكسنت HCIالرابعة305,000365,00060,00020%
ألنترا HDالأولى275,000307,00032,00012%
ألنترا HDالثانية282,000314,00032,00011%
ألنترا HDالثالثة288,000320,00032,00011%
ألنترا HDالرابعة295,000327,00032,00011%
ألنترا HDالخامسة299,000331,00032,00011%
ألنترا HDالسادسة303,000335,00032,00011%
ألنتراCN7الأولى335,000425,00090,00027%
ألنتراCN7الثانية345,000435,00090,00026%
ألنتراCN7الثالثة357,000450,00093,00026%
ألنتراCN7الرابعة383,000475,00092,00024%
ألنتراCN7الخامسة408,000500,00092,00023%
ألنتراCN7السادسة445,000535,00090,00020%
ألنتراCN7السابعة505,000595,00090,00018%
كريتاالأولى370,000455,00085,00023%
كريتاالثانية385,000470,00085,00022%
كريتاالثالثة410,000495,00085,00021%
كريتاالرابعة435,000520,00085,00020%
i20الأولى279,000345,00066,00024%
i20الثانية299,000365,00066,00022%
i20الثالثة309,000375,00066,00021%
i20الرابعة319,000385,00066,00021%
توسان NX4eالأولى475,000575,000100,00021%
توسان NX4eالثانية505,000605,000100,00020%
توسان NX4eالثالثة540,000640,000100,00019%
توسان NX4eالرابعة595,000695,000100,00017%
توسان NX4eالخامسة635,000735,000100,00016%
i10الأولى215,000265,00050,00023%
i10الثانية225,000275,00050,00022%
بايونالأولى299,000370,00071,00024%
بايونالثانية324,000395,00071,00022%
بايونالثالثة344,000415,00071,00021%
بايونالرابعة364,000435,00071,00020%
كيــــا
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
سبورتاجالأولى435,000495,00060,00014%
سبورتاجالثانية480,000545,00065,00014%
سبورتاجالثالثة515,000585,00070,00014%
سبورتاجالرابعة560,000630,00070,00013%
جراند سيراتوالأولى330,000390,00060,00018%
جراند سيراتوالثانية370,000420,00050,00014%
جراند سيراتوالثالثة385,000440,00055,00014%
جراند سيراتوالرابعة425,000480,00055,00013%
سورينتوالأولى610,000720,000110,00018%
سورينتوالثانية790,000889,00099,00013%
سورينتوالثالثة815,000914,00099,00012%
إكسيدالأولى375,000440,00065,00017%
إكسيدالثانية410,000480,00070,00017%
سانج يونج
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
تيفوليالأولى315,000385,00070,00022%
تيفوليالثانية360,000425,00065,00018%
تيفولى XLVالأولى325,000395,00070,00022%
تيفولى XLVالثانية345,000430,00085,00025%
أوبل
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
كورساالأولى330,000385,00055,00017%
كورساالثانية340,000370,00030,0009%
كورساالثالثة350,000405,00055,00016%
جراند لاندالأولى530,000570,00040,0008%
جراند لاندالثانية560,000600,00040,0007%
كروس لاندالأولى335,000400,00065,00019%
كروس لاندالثانية365,000400,00035,00010%
موكاالأولى390,000465,00075,00019%
موكاالثانية440,000500,00060,00014%
بيجو
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
301الأولى246,000269,00023,0009%
301الثانية275,000298,00023,0008%
2008الأولى363,000418,00055,00015%
2008الثانية400,000453,00053,00013%
2008الثالثة438,000495,00057,00013%
3008الأولى525,000589,00064,00012%
3008الثانية575,000639,00064,00011%
3008الثالثة655,000714,00059,0009%
3008الرابعة660,000719,00059,0009%
5008الأولى576,000645,00069,00012%
5008الثانية626,000695,00069,00011%
5008الثالثة700,000770,00070,00010%
5008الرابعة710,000780,00070,00010%
508الأولى500,000560,00060,00012%
508الثانية560,000624,00064,00011%
508الثالثة615,000680,00065,00011%
508الرابعة621,000686,00065,00010%
508الخامسة700,000775,00075,00011%
508السادسة705,000780,00075,00011%
رينو
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
داسترالأولى302,000337,00035,00012%
داسترالثانية322,000357,00035,00011%
داسترالثالثة352,000387,00035,00010%
سانديروالأولى236,000279,00043,00018%
سانديرو SWالأولى260,000290,00030,00012%
سانديرو SWالثانية269,000299,00030,00011%
كادجارالأولى408,000453,00045,00011%
كادجارالثانية448,000493,00045,00010%
كادجارالثالثة458,000503,00045,00010%
كادجارالرابعة468,000513,00045,00010%
لوجانالأولى188,000195,0007,0004%
لوجانالثانية209,000215,0006,0003%
لوجانالثالثة216,000250,00034,00016%
لوجانالرابعة226,000260,00034,00015%
لوجانالخامسة236,000270,00034,00014%
لوجانالسادسة246,000280,00034,00014%
ميجانالأولى351,000396,00045,00013%
ميجانالثانية354,000409,00055,00016%
ميجانالثالثة374,000429,00055,00015%
ميجان – تربوالأولى384,000439,00055,00014%
ميجان – تربوالثانية414,000469,00055,00013%
ميجان – تربوالثالثة454,000509,00055,00012%
سيتروين
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
C3 إير كروسالأولى349,900389,90040,00011%
C3 إير كروسالثانية395,900438,90043,00011%
C4الأولى423,900479,90056,00013%
C4الثانية428,900484,90056,00013%
C4الثالثة473,900529,90056,00012%
C4الرابعة483,900539,90056,00012%
C5 إير كروسالأولى463,900524,90061,00013%
C5 إير كروسالثانية533,900594,90061,00011%
C5 إير كروسالثالثة583,900644,90061,00010%
سى اليزيهالأولى248,900279,90031,00012%
سى اليزيهالثانية278,900313,90035,00013%
C3الأولى304,900339,90035,00011%
C3الثانية354,900389,90035,00010%
سكودا
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
أوكتافياالأولى445,000460,00015,0003%
أوكتافياالثانية505,000520,00015,0003%
أوكتافياالثالثة545,000560,00015,0003%
أوكتافياالرابعة695,000710,00015,0002%
سكالاالأولى370,000370,00000%
سكالاالثانية440,000440,00000%
كودياكالأولى580,000595,00015,0003%
كودياكالثانية635,000650,00015,0002%
كودياكالثالثة715,000730,00015,0002%
كودياكالرابعة760,000780,00020,0003%
كودياكالخامسة800,000820,00020,0003%
كودياكالسادسة815,000835,00020,0002%
كاميكالأولى400,000405,0005,0001%
كاميكالثانية465,000470,0005,0001%
سوبيربالأولى530,000535,0005,0001%
سوبيربالثانية595,000600,0005,0001%
سوبيربالثالثة655,000660,0005,0001%
سوبيربالرابعة880,000885,0005,0001%
كاروكالأولى520,000520,00000%
كاروكالثانية595,000595,00000%
كاروكالثالثة605,000605,00000%
سيات
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
أروناالأولى355,000360,0005,0001%
أروناالثانية375,000395,00020,0005%
أتيكاالأولى515,000525,00010,0002%
أتيكاالثانية580,000590,00010,0002%
أتيكاالثالثة590,000600,00010,0002%
إبيزاالأولى275,000299,00024,0009%
إبيزاالثانية340,000350,00010,0003%
إبيزاالثالثة355,000365,00010,0003%
تاراكوالأولى615,000630,00015,0002%
تاراكوالثانية670,000685,00015,0002%
تاراكوالثالثة695,000710,00015,0002%
ليونالأولى395,000410,00015,0004%
ليونالثانية435,000450,00015,0003%
فولكس فاجن
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
تيجوانالأولى585,000595,00010,0002%
تيجوانالثانية660,000675,00015,0002%
باساتالأولى505,000525,00020,0004%
باساتالثانية610,000625,00015,0002%
باساتالثالثة625,000640,00015,0002%
تى روكالأولى 485,000  
تى روكالثانية 565,000  
فيات
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
تيبو سيدانالأولى279,900329,90050,00018%
تيبو سيدانالثانية319,900372,90053,00017%
تيبو سيدانالثالثة349,900404,90055,00016%
تيبو هاتش باكالأولى299,900310,00050,00017%
تيبو هاتش باكالثانية349,900414,90065,00019%
500Xالأولى409,900474,90065,00016%
500Xالثانية454,900519,90065,00014%
500Xالثالثة474,900539,90065,00014%
500الأولى339,990375,00035,00010%
500الثانية379,990415,00035,0009%
لادا
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
جرانتاالأولى174,000195,00021,00012%
جرانتاالثانية194,000229,50035,50018%
بى واى دى
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
F3الأولى211,500229,50018,0009%
F3الثانية225,000259,50034,50015%
L3الأولى235,000269,50034,50015%
L3الثانية245,000279,50034,50014%
إم جى
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
5الأولى241,990290,00048,01020%
5الثانية261,990310,00048,01018%
5الثالثة281,990330,00048,01017%
6الأولى330,000395,00065,00020%
6الثانية345,000415,00070,00020%
6الثالثة350,000420,00070,00020%
HSالأولى430,000505,00075,00017%
HSالثانية432,000510,00078,00018%
HSالثالثة437,000515,00078,00018%
RX5الأولى366,990440,00073,01020%
RX5الثانية396,990470,00073,01018%
ZSالأولى277,990335,00057,01021%
ZSالثانية292,990350,00057,01019%
ZSالثالثة310,990365,00054,01017%
شيري
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
أريزو 5الأولى191,000212,00021,00011%
أريزو 5الثانية210,000237,00027,00013%
أريزو 5الثالثة223,000252,00029,00013%
تيجو 3الأولى217,000252,00035,00016%
تيجو 7الأولى298,000340,00042,00014%
تيجو 7الثانية323,000365,00042,00013%
تيجو 7 بروالأولى365,000440,00075,00021%
تيجو 7 بروالثانية395,000475,00080,00020%
تيجو 8الأولى375,000455,00080,00021%
تيجو 8الثانية410,000495,00085,00021%
شنجان
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
ألسفنالأولى172,000196,00024,00014%
ألسفنالثانية192,000216,00024,00013%
ألسفنالثالثة207,000232,00025,00012%
CS15الأولى235,000270,00035,00015%
CS15الثانية252,000290,00038,00015%
CS55الأولى328,000365,00037,00011%
CS56الثانية353,000390,00037,00010%
CS57الثالثة373,000410,00037,00010%
إيدوالأولى220,000249,00029,00013%
إيدوالثانية235,000265,00030,00013%
جيتور
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
X70الأولى294,800309,80015,0005%
X70الثانية344,800359,80015,0004%
X95الأولى395,000415,00020,0005%
X96الأولى450,000470,00020,0004%
جاك
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
S3الأولى268,000303,00035,00013%
S3الثانية290,000325,00035,00012%
S4الأولى310,000345,00035,00011%
S4الثانية340,000375,00035,00010%
J7الأولى312,000347,00035,00011%
J7الثانية342,000377,00035,00010%
هفال
الموديلالفئةيناير-22أبريل-22التغير فى السعرمعدل التغير %
جوليونالأولى325,000395,00070,00022%
جوليونالثانية353,000430,00077,00022%
جوليونالثالثة378,000455,00077,00020%
جوليونالرابعة404,000480,00076,00019%
H6الأولى399,000490,00091,00023%
H6الثانية430,000520,00090,00021%
H6الثالثة450,000540,00090,00020%
H6الرابعة485,000580,00095,00020%
شريف عيسى

شريف عيسى

6:43 ص, الأربعاء, 20 أبريل 22