رصدت «المال» الزيادات فى جميع أنواع السيارات المتوافرة فى السوق المحلية بعد مرور شهر من قرار البنك المركزى المصرى بزيادة الفائدة، وتراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار.

وقرر البنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائى عقد فى 21 مارس الماضى رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (أى ما يعادل %1) للمرة الأولى منذ خمس سنوات بهدف السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

كما سمح «المركزي» بزيادة سعر الدولار فى البنوك المصرية بعد دقائق من رفع الفائدة ليهبط متوسطه فى السوق بنسبة تصل إلى %16 مسجلًا 18.17 جنيه للدولار فى حالة الشراء، و18.27 جنيه للبيع وفقًا لموقع البنك المركزى المصري.

ومع إعلان تراجع العملة المحلية، أعلن عدد من وكلاء السيارات وقف عمليات البيع سواء للموزعين والتجار، أو البيع المباشر للراغبين فى امتلاك سيارة جديدة لحين الإعلان عن الأسعار الجديدة للمركبات الملاكي.

وتوالت الزيادات فى أسعار السيارات بصفة دورية على مدار هذا الشهر حتى إن عددا من العلامات التجارية أقدم على رفع أسعار موديلاتها مرتين خلال تلك الفترة تأثرًا بالخفض الذى شهدته العملة المحلية فى مقابل العملة الأمريكية مثل هيونداي، ومازدا وغيرها من العلامات التجارية.

شيفروليه الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % كابتيفا الأولى 350,000 420,000 70,000 20% كابتيفا الثانية 375,000 440,000 65,000 17% كابتيفا الثالثة 395,000 460,000 65,000 16% كابتيفا الرابعة 415,000 480,000 65,000 16% أوبترا الأولى 201,500 208,500 7,000 3% أوبترا الثانية 208,000 215,500 7,500 4% أوبترا الثالثة 224,500 270,500 46,000 20% أوبترا الرابعة 231,500 277,000 45,500 20% ماليبو الأولى 426,500 426,500 0 0% ماليبو الثانية 489,900 489,900 0 0%

جيب الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 قيمة التغير فى السعر معدل التغير % رينيجيد الأولى 415,000 499,900 84,900 20% رينيجيد الثانية 455,000 550,000 95,000 21% رينيجيد الثالثة 485,000 580,000 95,000 20% رينيجيد الرابعة 530,000 630,000 100,000 19% جراند شيروكي الأولى 1,100,000 1,450,000 350,000 32% رانجلر الأولى 1,800,000 1,800,000 0 0%

تويوتا الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % كورولا الأولى 312,000 352,000 40,000 13% كورولا الثانية 345,000 390,000 45,000 13% كورولا الثالثة 348,500 393,500 45,000 13% كورولا الرابعة 380,000 425,000 45,000 12% كورولا الخامسة 383,500 428,500 45,000 12% كورولا السادسة 399,000 445,000 46,000 12% كورولا السابعة 420,000 465,000 45,000 11% كورولا الثامنة 457,000 490,000 33,000 7% كورولا التاسعة 472,000 499,000 27,000 6% راش الأولى 345,000 370,000 25,000 7% راش الثانية 370,000 390,000 20,000 5% فورتشنر الأولى 795,000 890,000 95,000 12% فورتشنر الثانية 945,000 1,040,000 95,000 10% بيلتا الأولى 250,000 285,000 35,000 14% بيلتا الثانية 290,000 320,000 30,000 10% ياريس الأولى 345,000 395,000 50,000 14% ياريس الثانية 375,000 410,000 35,000 9% روميون الأولى 280,000 310,000 30,000 11% روميون الثانية 380,000 410,000 30,000 8% CH-R الأولى 450,000 475,000 25,000 6%

نيسان الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % صنى الأولى 195,000 228,400 33,400 17% صنى الثانية 216,000 249,500 33,500 16% صنى الثالثة 229,500 263,000 33,500 15% صنى الرابعة 240,500 274,000 33,500 14% سنترا الأولى 292,500 337,500 45,000 15% سنترا الثانية 310,500 355,500 45,000 14% سنترا الثالثة 329,400 374,400 45,000 14% سنترا الرابعة 333,400 378,400 45,000 13% قشقاي الأولى 429,400 499,000 69,600 16% قشقاي الثانية 465,000 534,000 69,000 15% قشقاي الثالثة 505,000 574,000 69,000 14% جوك الأولى 362,500 414,500 52,000 14% جوك الثانية 392,500 444,500 52,000 13% جوك الثالثة 402,500 454,500 52,000 13%

ميتسوبيشي الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % إكليبس كروس الأولى 430,000 480,000 50,000 12% إكليبس كروس الثانية 465,000 520,000 55,000 12% إكليبس كروس الثالثة 505,000 560,000 55,000 11% إكليبس كروس الرابعة 555,000 610,000 55,000 10% اكسباندر الأولى 335,000 390,000 55,000 16% اكسباندر الثانية 360,000 415,000 55,000 15%

مازدا الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % 3 الأولى 425,000 500,000 75,000 18% 3 الثانية 480,000 550,000 70,000 15% 3 الثالثة 520,000 595,000 75,000 14% 3 الرابعة 456,000 535,000 79,000 17% 3 الخامسة 500,000 575,000 75,000 15% CX-3 الأولى 375,000 435,000 60,000 16%

سوزوكي الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % ألتو الأولى 125,000 150,000 25,000 20% إسبريسو الأولى 149,900 177,000 27,100 18% ديزاير الأولى 185,000 215,000 30,000 16% ديزاير الثانية 215,000 245,000 30,000 14% ديزاير الثالثة 225,000 255,000 30,000 13% سويفت الأولى 220,000 250,000 30,000 14% سويفت الثانية 230,000 260,000 30,000 13% سويفت الثالثة 235,000 270,000 35,000 15% سويفت الرابعة 245,000 280,000 35,000 14% بالينو الأولى 275,000 310,000 35,000 13% سياز الأولى 275,000 310,000 35,000 13% ارتيجا الأولى 300,000 330,000 30,000 10% ارتيجا الثانية 280,000 345,000 65,000 23% ارتيجا الثالثة 377,000 445,000 68,000 18%

سوبارو الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % XV الأولى 435,000 450,000 15,000 3% XV الثانية 480,000 490,000 10,000 2% XV الثالثة 515,000 535,000 20,000 4% امبريزا الثانية 360,000 385,000 25,000 7%

هوندا الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % سيفيك الأولى 459,000 459,000 0 0% CR-V الأولى 670,000 670,000 0 0% CR-V الثانية 775,000 775,000 0 0% HRV الأولى 505,000 505,000 0 0% أكورد الأولى 695,000 695,000 0 0% سيتي الأولى 355,000 355,000 0 0% سيتي الثانية 375,000 375,000 0 0%

هيونداي الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % أكسنت RB الأولى 230,000 280,000 50,000 22% أكسنت RB الثانية 240,000 290,000 50,000 21% أكسنت RB الثالثة 246,000 296,000 50,000 20% أكسنت RB الرابعة 266,000 316,000 50,000 19% أكسنت HCI الأولى 265,000 325,000 60,000 23% أكسنت HCI الثانية 285,000 345,000 60,000 21% أكسنت HCI الثالثة 285,000 345,000 60,000 21% أكسنت HCI الرابعة 305,000 365,000 60,000 20% ألنترا HD الأولى 275,000 307,000 32,000 12% ألنترا HD الثانية 282,000 314,000 32,000 11% ألنترا HD الثالثة 288,000 320,000 32,000 11% ألنترا HD الرابعة 295,000 327,000 32,000 11% ألنترا HD الخامسة 299,000 331,000 32,000 11% ألنترا HD السادسة 303,000 335,000 32,000 11% ألنتراCN7 الأولى 335,000 425,000 90,000 27% ألنتراCN7 الثانية 345,000 435,000 90,000 26% ألنتراCN7 الثالثة 357,000 450,000 93,000 26% ألنتراCN7 الرابعة 383,000 475,000 92,000 24% ألنتراCN7 الخامسة 408,000 500,000 92,000 23% ألنتراCN7 السادسة 445,000 535,000 90,000 20% ألنتراCN7 السابعة 505,000 595,000 90,000 18% كريتا الأولى 370,000 455,000 85,000 23% كريتا الثانية 385,000 470,000 85,000 22% كريتا الثالثة 410,000 495,000 85,000 21% كريتا الرابعة 435,000 520,000 85,000 20% i20 الأولى 279,000 345,000 66,000 24% i20 الثانية 299,000 365,000 66,000 22% i20 الثالثة 309,000 375,000 66,000 21% i20 الرابعة 319,000 385,000 66,000 21% توسان NX4e الأولى 475,000 575,000 100,000 21% توسان NX4e الثانية 505,000 605,000 100,000 20% توسان NX4e الثالثة 540,000 640,000 100,000 19% توسان NX4e الرابعة 595,000 695,000 100,000 17% توسان NX4e الخامسة 635,000 735,000 100,000 16% i10 الأولى 215,000 265,000 50,000 23% i10 الثانية 225,000 275,000 50,000 22% بايون الأولى 299,000 370,000 71,000 24% بايون الثانية 324,000 395,000 71,000 22% بايون الثالثة 344,000 415,000 71,000 21% بايون الرابعة 364,000 435,000 71,000 20%

كيــــا الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % سبورتاج الأولى 435,000 495,000 60,000 14% سبورتاج الثانية 480,000 545,000 65,000 14% سبورتاج الثالثة 515,000 585,000 70,000 14% سبورتاج الرابعة 560,000 630,000 70,000 13% جراند سيراتو الأولى 330,000 390,000 60,000 18% جراند سيراتو الثانية 370,000 420,000 50,000 14% جراند سيراتو الثالثة 385,000 440,000 55,000 14% جراند سيراتو الرابعة 425,000 480,000 55,000 13% سورينتو الأولى 610,000 720,000 110,000 18% سورينتو الثانية 790,000 889,000 99,000 13% سورينتو الثالثة 815,000 914,000 99,000 12% إكسيد الأولى 375,000 440,000 65,000 17% إكسيد الثانية 410,000 480,000 70,000 17%

سانج يونج الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % تيفولي الأولى 315,000 385,000 70,000 22% تيفولي الثانية 360,000 425,000 65,000 18% تيفولى XLV الأولى 325,000 395,000 70,000 22% تيفولى XLV الثانية 345,000 430,000 85,000 25%

أوبل الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % كورسا الأولى 330,000 385,000 55,000 17% كورسا الثانية 340,000 370,000 30,000 9% كورسا الثالثة 350,000 405,000 55,000 16% جراند لاند الأولى 530,000 570,000 40,000 8% جراند لاند الثانية 560,000 600,000 40,000 7% كروس لاند الأولى 335,000 400,000 65,000 19% كروس لاند الثانية 365,000 400,000 35,000 10% موكا الأولى 390,000 465,000 75,000 19% موكا الثانية 440,000 500,000 60,000 14%

بيجو الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % 301 الأولى 246,000 269,000 23,000 9% 301 الثانية 275,000 298,000 23,000 8% 2008 الأولى 363,000 418,000 55,000 15% 2008 الثانية 400,000 453,000 53,000 13% 2008 الثالثة 438,000 495,000 57,000 13% 3008 الأولى 525,000 589,000 64,000 12% 3008 الثانية 575,000 639,000 64,000 11% 3008 الثالثة 655,000 714,000 59,000 9% 3008 الرابعة 660,000 719,000 59,000 9% 5008 الأولى 576,000 645,000 69,000 12% 5008 الثانية 626,000 695,000 69,000 11% 5008 الثالثة 700,000 770,000 70,000 10% 5008 الرابعة 710,000 780,000 70,000 10% 508 الأولى 500,000 560,000 60,000 12% 508 الثانية 560,000 624,000 64,000 11% 508 الثالثة 615,000 680,000 65,000 11% 508 الرابعة 621,000 686,000 65,000 10% 508 الخامسة 700,000 775,000 75,000 11% 508 السادسة 705,000 780,000 75,000 11%

رينو الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % داستر الأولى 302,000 337,000 35,000 12% داستر الثانية 322,000 357,000 35,000 11% داستر الثالثة 352,000 387,000 35,000 10% سانديرو الأولى 236,000 279,000 43,000 18% سانديرو SW الأولى 260,000 290,000 30,000 12% سانديرو SW الثانية 269,000 299,000 30,000 11% كادجار الأولى 408,000 453,000 45,000 11% كادجار الثانية 448,000 493,000 45,000 10% كادجار الثالثة 458,000 503,000 45,000 10% كادجار الرابعة 468,000 513,000 45,000 10% لوجان الأولى 188,000 195,000 7,000 4% لوجان الثانية 209,000 215,000 6,000 3% لوجان الثالثة 216,000 250,000 34,000 16% لوجان الرابعة 226,000 260,000 34,000 15% لوجان الخامسة 236,000 270,000 34,000 14% لوجان السادسة 246,000 280,000 34,000 14% ميجان الأولى 351,000 396,000 45,000 13% ميجان الثانية 354,000 409,000 55,000 16% ميجان الثالثة 374,000 429,000 55,000 15% ميجان – تربو الأولى 384,000 439,000 55,000 14% ميجان – تربو الثانية 414,000 469,000 55,000 13% ميجان – تربو الثالثة 454,000 509,000 55,000 12%

سيتروين الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % C3 إير كروس الأولى 349,900 389,900 40,000 11% C3 إير كروس الثانية 395,900 438,900 43,000 11% C4 الأولى 423,900 479,900 56,000 13% C4 الثانية 428,900 484,900 56,000 13% C4 الثالثة 473,900 529,900 56,000 12% C4 الرابعة 483,900 539,900 56,000 12% C5 إير كروس الأولى 463,900 524,900 61,000 13% C5 إير كروس الثانية 533,900 594,900 61,000 11% C5 إير كروس الثالثة 583,900 644,900 61,000 10% سى اليزيه الأولى 248,900 279,900 31,000 12% سى اليزيه الثانية 278,900 313,900 35,000 13% C3 الأولى 304,900 339,900 35,000 11% C3 الثانية 354,900 389,900 35,000 10%

سكودا الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % أوكتافيا الأولى 445,000 460,000 15,000 3% أوكتافيا الثانية 505,000 520,000 15,000 3% أوكتافيا الثالثة 545,000 560,000 15,000 3% أوكتافيا الرابعة 695,000 710,000 15,000 2% سكالا الأولى 370,000 370,000 0 0% سكالا الثانية 440,000 440,000 0 0% كودياك الأولى 580,000 595,000 15,000 3% كودياك الثانية 635,000 650,000 15,000 2% كودياك الثالثة 715,000 730,000 15,000 2% كودياك الرابعة 760,000 780,000 20,000 3% كودياك الخامسة 800,000 820,000 20,000 3% كودياك السادسة 815,000 835,000 20,000 2% كاميك الأولى 400,000 405,000 5,000 1% كاميك الثانية 465,000 470,000 5,000 1% سوبيرب الأولى 530,000 535,000 5,000 1% سوبيرب الثانية 595,000 600,000 5,000 1% سوبيرب الثالثة 655,000 660,000 5,000 1% سوبيرب الرابعة 880,000 885,000 5,000 1% كاروك الأولى 520,000 520,000 0 0% كاروك الثانية 595,000 595,000 0 0% كاروك الثالثة 605,000 605,000 0 0%

سيات الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % أرونا الأولى 355,000 360,000 5,000 1% أرونا الثانية 375,000 395,000 20,000 5% أتيكا الأولى 515,000 525,000 10,000 2% أتيكا الثانية 580,000 590,000 10,000 2% أتيكا الثالثة 590,000 600,000 10,000 2% إبيزا الأولى 275,000 299,000 24,000 9% إبيزا الثانية 340,000 350,000 10,000 3% إبيزا الثالثة 355,000 365,000 10,000 3% تاراكو الأولى 615,000 630,000 15,000 2% تاراكو الثانية 670,000 685,000 15,000 2% تاراكو الثالثة 695,000 710,000 15,000 2% ليون الأولى 395,000 410,000 15,000 4% ليون الثانية 435,000 450,000 15,000 3%

فولكس فاجن الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % تيجوان الأولى 585,000 595,000 10,000 2% تيجوان الثانية 660,000 675,000 15,000 2% باسات الأولى 505,000 525,000 20,000 4% باسات الثانية 610,000 625,000 15,000 2% باسات الثالثة 625,000 640,000 15,000 2% تى روك الأولى 485,000 تى روك الثانية 565,000

فيات الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % تيبو سيدان الأولى 279,900 329,900 50,000 18% تيبو سيدان الثانية 319,900 372,900 53,000 17% تيبو سيدان الثالثة 349,900 404,900 55,000 16% تيبو هاتش باك الأولى 299,900 310,000 50,000 17% تيبو هاتش باك الثانية 349,900 414,900 65,000 19% 500X الأولى 409,900 474,900 65,000 16% 500X الثانية 454,900 519,900 65,000 14% 500X الثالثة 474,900 539,900 65,000 14% 500 الأولى 339,990 375,000 35,000 10% 500 الثانية 379,990 415,000 35,000 9%

لادا الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % جرانتا الأولى 174,000 195,000 21,000 12% جرانتا الثانية 194,000 229,500 35,500 18%

بى واى دى الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % F3 الأولى 211,500 229,500 18,000 9% F3 الثانية 225,000 259,500 34,500 15% L3 الأولى 235,000 269,500 34,500 15% L3 الثانية 245,000 279,500 34,500 14%

إم جى الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % 5 الأولى 241,990 290,000 48,010 20% 5 الثانية 261,990 310,000 48,010 18% 5 الثالثة 281,990 330,000 48,010 17% 6 الأولى 330,000 395,000 65,000 20% 6 الثانية 345,000 415,000 70,000 20% 6 الثالثة 350,000 420,000 70,000 20% HS الأولى 430,000 505,000 75,000 17% HS الثانية 432,000 510,000 78,000 18% HS الثالثة 437,000 515,000 78,000 18% RX5 الأولى 366,990 440,000 73,010 20% RX5 الثانية 396,990 470,000 73,010 18% ZS الأولى 277,990 335,000 57,010 21% ZS الثانية 292,990 350,000 57,010 19% ZS الثالثة 310,990 365,000 54,010 17%

شيري الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % أريزو 5 الأولى 191,000 212,000 21,000 11% أريزو 5 الثانية 210,000 237,000 27,000 13% أريزو 5 الثالثة 223,000 252,000 29,000 13% تيجو 3 الأولى 217,000 252,000 35,000 16% تيجو 7 الأولى 298,000 340,000 42,000 14% تيجو 7 الثانية 323,000 365,000 42,000 13% تيجو 7 برو الأولى 365,000 440,000 75,000 21% تيجو 7 برو الثانية 395,000 475,000 80,000 20% تيجو 8 الأولى 375,000 455,000 80,000 21% تيجو 8 الثانية 410,000 495,000 85,000 21%

شنجان الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % ألسفن الأولى 172,000 196,000 24,000 14% ألسفن الثانية 192,000 216,000 24,000 13% ألسفن الثالثة 207,000 232,000 25,000 12% CS15 الأولى 235,000 270,000 35,000 15% CS15 الثانية 252,000 290,000 38,000 15% CS55 الأولى 328,000 365,000 37,000 11% CS56 الثانية 353,000 390,000 37,000 10% CS57 الثالثة 373,000 410,000 37,000 10% إيدو الأولى 220,000 249,000 29,000 13% إيدو الثانية 235,000 265,000 30,000 13%

جيتور الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % X70 الأولى 294,800 309,800 15,000 5% X70 الثانية 344,800 359,800 15,000 4% X95 الأولى 395,000 415,000 20,000 5% X96 الأولى 450,000 470,000 20,000 4%

جاك الموديل الفئة يناير-22 أبريل-22 التغير فى السعر معدل التغير % S3 الأولى 268,000 303,000 35,000 13% S3 الثانية 290,000 325,000 35,000 12% S4 الأولى 310,000 345,000 35,000 11% S4 الثانية 340,000 375,000 35,000 10% J7 الأولى 312,000 347,000 35,000 11% J7 الثانية 342,000 377,000 35,000 10%