«المال» ترصد التفاصيل الكاملة لأعمال تطوير مطار سفنكس الدولي (صور)

قال اللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وإنشاءات بمطار سفنكس الدولي وصلت لمراحلها النهائية إذ تبلغ المساحة الإجمالية للمطار 24 ألف متر.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أنه تضمنت أعمال التطوير توسعة مبنى الركاب الرئيسي ليشمل صالتي السفر والوصول بسعة 900 راكب/ ساعة لتصل إلى 1200 راكب/ ساعة حاليًا، ويحتوي على 10 كاونترات للوصول، و 10 كاونترات للسفر، و3 سيور حقائب، بالإضافة إلى قاعة للسفر و الوصول مخصصة لكبار الزوار.

وتابع كما تم إضافة 6 كاونتر لشركات الطيران، وكاونتر استعلامات، ومحطة تبريد جديدة قدرها 1640 طن تبريد ومحطة كهرباء جديدة قدرها 7.5 ميجا وعدد 16 اسانسير و8 سلالم متحركة و4 كبارى تحميل ركاب تخدم 4 طائرات و 12 بوابة رسوم و2 نظام حجز ذاتى وساحة انتظار تسع 400 سيارة وعدد 20 باص ومكاتب شركات الطيران، ومصلى، ومكاتب شركات السياحة، ومنطقة بنوك، ومكاتب الحجر الصحي، ومحلات تجارية، ومنفذ مصر للطيران للأسواق الحرة، وكافيتريات.

ولفت إلى أنه تم تطوير أنظمة الأمان، لتكون مطابقة للمعايير الدولية إذ تم تزويد المطار بأحدث كاميرات المراقبة وأنظمة الكشف على الحقائب والمعادن وتشمل خدمة الكشف عن الحقائب من خلال وحدات k9 ، و16جهاز X-RAY لتفتيش الحقائب فضلا عن التفتيش اليدوي، و7 بوابات معدنية لتفتيش الركاب، و88 كاميرا أمنية داخل الصالات، كما تم تركيب نظام للإنذار الآلي ضد الحريق، ونظام للتحكم بالدخول، وأنظمة مراقبة بالكاميرات فيما تم تطوير الحقل الجوي، وإنشاء ممر جديد بطول 3650 م وعرض 60م، وبقوة تحمل PCN 87، وترماك بمساحة (650 م × 210 م) يسع 8 طائرات طراز عريض، وأنظمة الهبوط الآلي.

وأشار إلى أنه تم تزويد المطار بأنظمة هبوط آلي (ILS/DME)، وعدد 9 استاند تسع حتى 11 طائرة ومبنى برامج المراقبة بارتفاع 44 متر مجهز بأحدث الأجهزة الخاصة لإدارة الحركة الجوية ومحطة الرصد الآلى لخدمة الطيران.

ومن جانبه قال الطيار أحمد صيام مدير المطار، إن ما شهده مطار سفنكس من أعمال تطوير يهدف إلى خدمة سكان محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، والمنوفية وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة، وتنشيط سياحة اليوم الواحد، نظرًا لقربه من المناطق الأثرية، بما يسهم في جعله مطارا عالميا مجهزا بأعلي الإمكانيات بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية لخدمة الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى أجراها اليوم رئيس الشركة المصرية للمطارات تفقد أعمال التطوير على أرض الواقع ومتابعة إجراءات سفر ووصول الرحلات و كذلك انتظامية حركة التشغيل.