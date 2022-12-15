«المال» ترصد اشتعال أسعار 14 صنفا من مدخلات إنتاج المخابز السياحية

رصدت «المال» ارتفاع أسعار 14 صنفًا من مدخلات الإنتاج الخاصة بالمخابز السياحية لإنتاج العيش الفينو والمخبوزات والنواشف، وهى الدقيق العادى، والفاخر، والزبدة، والعجوة، والملبن، والسمسم، والكمون، والشيكولاتة البنى، وحبة البركة، والخميرة الفورية، والمسلى، والبودر، والزيت، والسكر.

ووفقًا لفواتير بيع تلك مستلزمات الإنتاج والتى حصلت عليها «المال، شهدت مدخلات الإنتاج اشتعالا فى سعر بيعها تلك المخابز خلال 5 أشهر فى الفترة من أغسطس الماضى، وحتى ديسمبر الجارى.

وقفز طن الدقيق العادى من 13 ألف جنيهًا، إلى 15 ألفا و500، والدقيق الفاخر من 16 ألفا إلى 22 ألف، وكرتونة الزبدة 6 باكو من 357 إلى 460، وكرتونة العجوة زنة 10 كيلو جرامات من 140 إلى 160 جنيهًا.

كما ارتفع سعر كيلو الملبن من 77 إلى 90 جنيهًا، وشيكارة السمسم البلدى زنة 25 كيلو من 1000 جنيه إلى 1700، وكيلو الكمون من 95 جنيها إلى 110، وباكو الشيكولاته البنى من 125 إلى 160 جنيهًا.

كذلك ارتفع سعر كيلو حبة البركة من 55 إلى 60 جنيهًا، وكرتونة الخميرة الفورية من 645 إلى 760، وصفيحة المسلى من 410 إلى 540، وعلبة البودر من 75 جنيها إلى 90.

بينما شهدت كرتونة الزيت زنة 12 لترا ارتفاعا من 300 إلى 336 جنيهًا، وشيكارة السكر زنة 10 كيلو من 150 إلى 210 جنيهات.

من جهته، قال المهندس أيمن حمدى عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، وصاحب مخابز سياحية وأفرنجية، إن زيادة مدخلات إنتاج الفينو والمخبوزات أدت إلى قيام بعض من أصحاب المخابز بتحريك سعر رغيف الفينو العادى من 1 جنيه إلى 1.5 جنيه، والفينو بسمسم من 1.5 إلى 2 جنيه.

وأضاف حمدى لـ»المال« أنه متوقع حدوث زيادات جديدة فى عدد من تلك الأصناف التى يتم استخدامها فى انتاج المخبوزات المختلفة ومن ضمنها الفينو، مشيرًا إلى أن أسعار النواشف تتراوح من 56 إلى 60 جنيهًا، ومتوقع حدوث ارتفاعات جديدة فى سعر البيع للمستهلكين.