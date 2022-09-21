«المال» ترصد ارتفاع أسعار 7 سلع غذائية فى الأسواق

رصدت «المال» خلال جولة على الأسواق المحلية فى محال الجملة والتجزئة ارتفاعات متفاوتة فى أسعار 7 سلع غذائية رئيسية هى السكر والشاى والبن والزيوت والفول البلدى واللوبيا وذرة الفشار، على الرغم من ثباتها فى فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

بداية، قال عبدالله الشربينى تاجر مواد غذائية جملة، إن السوق المحلية شهدت زيادات تراوحت من 7 إلى %27 فى أسعار السلع الغذائية «جملة» مما ألقى بظلاله على أسعار البيع للمستهلكين فى محال التجزئة.

وأوضح لـ«المال» أن هناك 3 أسباب رئيسية وراء تلك الارتفاعات، تتمثل فى زيادة سعر توريد المصانع والموردين لتجار الجملة، وارتفاع سعر الدولار، فضلا عن تأخر الإفراج عن البضائع فى الموانئ قبل صدور قرار وزارة المالية بالإفراج الجمركى عن البضائع المكدسة فى الموانئ.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارا نهاية أغسطس الماضي، بمنع تكدس الحاويات بالموانئ المصرية، مما ينعكس على حركة الاقتصاد القومي، وتقليص تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتوقع «الشربينى» استقرار أسعار السلع الغذائية فى الأسواق المحلية نهاية سبتمبر الجاري، بعد طرح السلع التى تم الإفراج عنها من قبل الموانئ.

بينما قال أحمد عامر «تاجر جملة» مواد غذائية وعطارة لـ«المال» إن الشركات المنتجة أخطرتهم خلال تسليمات طلبيات النصف الثانى من سبتمبر الجارى بوجود زيادات فى أسعار الكميات التى سيتم توريدها لمحال الجملة.

وأضاف أن الزيادات فى كيلو السكر تصل لـ%15 لتسجل 15 جنيهًا بدلا من 13 لنوعى الشمس، والأهرام، فيما قفزت اللوبيا بنحو %14 إلى 32 جنيها بدلا من 28، وزيوت القلية زنة 1 لتر شهدت زيادة %11 فى سعر جملتها أيضَا، لتصل إلى 38 جنيهًا بدلا من 34.

وأكد أن سعر جملة زيوت القلية زنة 700 مللى ارتفع بنسبة %12 لتصل إلى 28 جنيها بدلا من 25 وكريستال عباد زنة 800 مللى قفز بنسبة %14.40 لتصل إلى 42.33 جنيه بدلا من 37 والذرة بسعر 49 جنيها بدلا من 42.

وأوضح أن كيلو الفول البلدى شهد ارتفاعا بقيمة %15 ليصل سعر الجملة 22 جنيها بدلا من 19 وكيلو ذرة الفشار حوالى %27 ليصبح 28 جنيها بدلا من 22، وكيلو شاى العروسة ارتفع بنسبة %11 ليصل إلى 100 جنيه بدلا من 90 و«ليبتون» بنسبة %17 ليصبح 132 جنيها بدلا من 112.

ولفت إلى أن سعر كيلو بن محوج عبدالمعبود قفز فى الجملة بنسبة 4.25% ليصبح 245 جنيها بدلا من 235 وكيلو البن السادة %4 ليباع جملة بـ 180 جنيها بدلا من 173.

وقال محمود أنور، تاجر مواد غذائية تجزئة، لـ«المال» إن السلع الغذائية سجلت زيادات من 2 إلى 5 جنيهات خلال سبتمبر فى سعر السلعة مقارنة مع أسعار الشهر الماضي، حسب المنطقة السكنية، ونوع المحل التجارى إن كان سوبر ماركت، أو هايبر ماركت.

وأضاف أن سعر كيلو السكر من ارتفع من 17 إلى 20 جنيهًا، وكيلو اللوبيا سائب 34 جنيهًا، بينما زيوت القلية من 40 إلى 42 جنيهًا زنة 700 مللي، والعباد من 44 إلى 45 جنيهًا زنة 800 مللي، والذرة من 50 إلى 52 جنيهًا زنة 800 مللي.

وتابع إن سعر كيلو الفول سجل 24 جنيهًا، وكيلو الذرة الفشار 30 جنيهًا، وكيلو شاى العروسة 103 جنيهات، كيلو شاى ليبتون 145 جنيهًا، كيلو بن محوج 250 جنيهًا، كيلو بن سادة 184 جنيهَا.

من جهته، قال محمد جمعة مدير أحد فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال» إنه يتم طرح السلع الغذائية بالفرع بأسعار أقل من الأسواق، والتى تلقى رواجا بين المستهلكين، نتيجة ارتفاع أسعار تلك السلع فى السوق المحلية.

وأضاف أن أسعار السلع الغذائية فى المنظومة التموينية ثابتة، ولم تشهد أى تغييرات، ومع ذلك يتم طرح أصناف أخرى كسلع حرة، وبأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق المحلية، مثل الفول زنة 1 كيلو بسعر 23 جنيها.

وأوضح أن سعر زيت العباد زنة 800 مللى بـ41 جنيها، والذرة بـ47 جنيهًا، بينما زيت القلية زنة 800 مللى بـ23 جنيهًا، وكيلو شاى العروسة بـ84 جنيها، وشاى ليبتون بـ122 جنيهًا للكيلو.