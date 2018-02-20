المال ترصد أوفر برايس 11 طراز مجمع محليا

أحمد شوقي: لا تزال أزمة نقص المعروض تلقي بظلالها على سوق السيارات؛ فمازالت بعض الطرازات تباع بأعلى من سعرها الرسمي وهي الظاهرة المعروفة بـ"الأوفر برايس"، والأوفر برايس عبارة عن مبالغ إضافية على السعر الرسمي يحصلها التجار وأحيانًا الموزعون من العملاء. فيما يلي رصد لـ"الأوفر برايس" الخاص بـ 11 طرازً

أحمد شوقي:

لا تزال أزمة نقص المعروض تلقي بظلالها على سوق السيارات؛ فمازالت بعض الطرازات تباع بأعلى من سعرها الرسمي وهي الظاهرة المعروفة بـ”الأوفر برايس”، والأوفر برايس عبارة عن مبالغ إضافية على السعر الرسمي يحصلها التجار وأحيانًا الموزعون من العملاء.

فيما يلي رصد لـ”الأوفر برايس” الخاص بـ 11 طرازًا مجمعا محليا؛ حيث يتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه.

1- نيسان صني

يتراوح الأوفر برايس الخاص بالسيارة نيسان صني بين 9 و10 آلاف لنيسان صني لتصل أسعارها بين 215 و222 ألف جنيه للفئتين الأولى والثانية مقابل السعر الرسمي البالغ 206 و212 ألف.

2- شيفروليه الملاكي (3 طرازات)

يتراوح أوفر برايس طرازات شيفروليه المجمعة محليا: أفيو ولانوس وأوبترا بين 1000 و2000 جنيه.

3- شاحنات شيفروليه (الدبابة والجامبو)

يصل الأوفر برايس الخاص بشيفروليه الدبابة والجامبو إلى 10 آلاف جنيه.

في المقابل تباع السيارة BYD F3 بخصم 2000 جنيه لتصل إلى 167 ألف جنيه مقابل 169 ألف بالنسبة للسعر التجاري، كما توفرت سيارات لادا جرانتا بما أدى لبيعها بالسعر الرسمي.

4- هيونداي فرنا

تباع هيونداي فرنا بأوفر برايس 8 آلاف جنيه بالنسبة للنسخة الأوتوماتيك من السيارة؛ لتصل لنحو 195 ألف مقابل 188 ألف- السعر الرسمي.

5- هيونداي إتش دي

يتراوح أوفر برايس السيارة بين 1000 و3000 جنيه.

6- شيري (إنفي وتيجو)

يتراوح الأوفر برايس الخاص بالسيارتين شيري إنفي وشيري تيجو بين 2000 و3000 جنيه.

7- جيلي إيمجراند 7

يتراوح أوفر برايس السيارة بين 3 و4 آلاف جنيه.

وأوضح أحد موزعي سوق السيارات أن ظاهرة الأوفر برايس قد تراجعت حدتها خلال الفترة الحالية بسبب ضعف الطلب منذ بداية العام الجاري.