«المال» ترصد أهم الإجراءات المتبعة لسرعة الإفراج عن البضائع بالموانئ لمواجهة «كورونا»

اتخذت العديد من الجهات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بما لا يزيد من العدوى بالفيروس ويسهل الإفراج عن البضائع

عدد من الإجراءات والقرارات اتخذتها الأجهزة المعنية بميناء الإسكندرية بعد ظهور أعداد الطوابير من المستخلصين وأصحاب الشأن بالجهات المعنية. يأتي ذلك على خلفية تحذير العديد من الجهات من استمرار تلك الطوابير لإنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عن البضائع.

مد ساعات العمل بالحجر الصحي حتى انتهاء جميع الرسائل

وكان من أهم القرارات التي تم اتخاذها، أمس واليوم، مدّ ساعات العمل بالحجر الصحى حتى الانتهاء من جميع الرسائل المعروضة. كما تقرر عرض رسائل الدخيلة والتأشير عليها بالدخيلة بدلًا من العرض بالإسكندرية.

تواجد مندوب حجر صحى بكل إدارة لوجستية لسرعة إنهاء عرض الرسائل

ووفقًا لمحمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الإسكندرية، فقد تم الاتفاق مع إدارة الحجر الصحي، بدءًا من اليوم الأربعاء، على تواجد مندوب حجر صحي بكل إدارة لوجستية، وكذا المطور الجمركي، والتي يتم بها إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عن البضائع؛ لسرعة إنهاء عرض الرسائل.

كما قرر الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه بالنسبة للبواخر التى لم تردْ بعد، سيتم الحجر والتطهير بمجرد تراكي الباخرة بالتنسيق بين التوكيل الملاحى وشركة التطهير، وتحت إشراف الحجر الصحى بالميناء.

من يتحمل مسئولية تطهير وتعقيم السفن والحاويات؟

من جانبه أشار أنور عبدالهادى، مستخلص بميناء الإسكندرية، إلى أن مسئولية تعقيم الحاويات والبضائع يجب أن يكون فور تراكي المركب على الرصيف؛ وذلك لضمان سلامة كل من يتعامل مع الحاوية، ومن ثم تكون المسئولية تقع مباشرة على عاتق شركات الملاحة، بالتضامن مع الشركة صاحبة المخزن الذي تودِع به البضائع.

وأوضح أنه منذ ظهور أزمة فيروس كورونا كانت الحاوية تمكث أيامًا عديدة، وربما عشرات الأيام فى الساحة، دون تطهير، فالضرر والعدوى قد تلحق بأى أحد طوال مدة تواجد الحاوية بالساحة، وعندما يأتى دور التخليص عليها بعد ورودها بأيام والبدء فى إجراءات التطهير، ربما قد تكون حدثت العديد من حالات الإصابة.

وأضاف أنه عند البدء فى إجراءات التخليص تكون البضائع قد تم تطهيرها، على أن يتم إرسال نسخة من المنافستو للحجر الصحى، ويتم تطهير البضائع، وعند سحب الإذن يُكتفى بصورة منافستو مختومة من الحجر الصحى، وتُرفق بالبيان الجمركى، ويتم تحصيل رسوم التطهير ضمن مصاريف التفريغ، والعلاقة تصبح بين شركة التطهير والتوكيل الملاحي.

محمود عزت “مستخلص” أشار إلى أن عملية التطهير التي شملها القرار غير واضحة حتى الآن، متسائلًا: هل سيتم التطهير لجسم الحاوية من الخارج، أم تطهير البضاعة، ومن يتحمل مسئولية فتح الحاويات في عدم وجود صاحب الشأن أو مندوبه.

وكانت إدارة الحجر الصحي بالإسكندرية، التابعة لوزارة الصحة، قد خاطبت هيئة ميناء الإسكندرية، أمس، بضرورة التنبيه على جميع التوكيلات الملاحية وزملائهم الملاحيين وشركات الحاويات بتأكيد تطهير وتعقيم وتبخير جميع البضائع والحاويات الواردة على البواخر تبعيتها.

الجمارك تبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء 719 لسنة 2020

في السياق نفسه بدأت مصلحة الجمارك، منذ صباح اليوم، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 ، والخاص بالضوابط المحددة لمواجهة فيروس كورونا.

وتقرّر، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم، قيام كل من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية والعامة ومديري الإدارات بتوزيع العمل على العاملين بالتناوب فيما بينهم يوميًّا أو أسبوعيًّا حسب طبيعة وحاجة العمل، بما يضمن حسن سير العمل وانتظامه دون تعطيل، على ألا يقلّ عدد العاملين المتواجدين على رأس العمل يوميًّا عن 50% كحد أدنى من صافي عدد العاملين بالإدارة، بعد استبعاد العاملين الذين أوجب قرار رئيس مجلس الوزراء منحهم إجازة استثنائية طوال مدة سريانه، باستثناء المنافذ الجمركية فيتعين ألّا يقل فيها العدد عن 75% كحد أدنى لما لها من دور مهم وحيوي في حماية أمن وسلامة البلاد.

كما تقرَّر تجنب التجمعات والاجتماعات والدورات التدريبية ووِرش العمل أو ما يشابه ذلك؛ حفاظًا على صحة العاملين في جميع الموانئ والمنافذ والإدارات الجمركية المختلفة. تعليمات مصلحة الجمارك لتطبيق قرار مجلس الوزراء

غلق بوغاز ميناء الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي

في السياق نفسه تستمر ميناء الإسكندرية في غلق بوغاز الميناء أمام حركة السفن بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع حركة موج البحر لليوم الثاني على التوالي.

وكان الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، قد وجّه بالتنسيق مع جميع الشركات والتوكيلات والجهات العاملة فى الميناء لرفع درجة الاستعداد واليقظة التامة على مدار الساعة، واتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، واتباع الطرق الصحيحة فى أعمال التخزين والشحن والتفريغ خلال هذه الموجة؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

اتخاذ إجراءات لمواجهة موجة الطقس السيئ بميناء الإسكندرية

ووجّه بمراجعة غرف ومسارات الصرف للقضاء تمامًا على تراكم المياه، سواء فى الساحات أو الأرصفة، وذلك حفاظًا على السلع والبضائع الموجودة بالساحات، كما تمّت مراجعة المولّدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة؛ لضمان استمرار عمل أجهزة الربط الإلكترونى إذا انقطع التيار الكهربائى الرئيسى، وتم أيضًا تجهيز لنشات الإرشاد والقاطرات ووحدات الإنقاذ والمطافئ والإسعاف، وجميع الوحدات البحرية الأخرى لتكون جاهزة تمامًا لتلقّي إشارات الاستغاثة والتعامل الفورى معها.

وشدّد الربان شاهين على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة بالميناء على مدار الساعة، وضرورة اتصاله الدائم بمراكز عمليات المحافظة، والشرطة، وقطاع النقل البحرى، ووزارة النقل، وراديو الميناء، والسفن وإدارات الميناء والجهات المعنية الأخرى، والتنبيه على السفن المتواجدة داخل الميناء وعلى الأرصفة بأن تكون جاهزة للإبحار فى أى وقت؛ تحسبًا للحركة فى أى اتجاه حسب تغير سرعة واتجاه الرياح.