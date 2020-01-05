“المال” ترصد أكبر تراجعات يومية للبورصة المصرية منذ 2011

رصدت “المال” عدد المرات التى شهدت مؤشرات البورصة المصرية أكبر تراجعات يومية خلالها، وذلك في الفترة من 2011 وحتى جلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع الجاري.

وبلغ عدد تلك التراجعات 17 جلسة بنسب هبوط ترواحت بين 10.5% إلي 4.4% وهي المسجلة بجلسة اليوم الأحد.

وجاءت النسبة الأكبر بشهر يناير لعام 2011 وتحديدًا يوم 27 من الشهر ذاتهُ، وبلغت نسبة التراجع حينها 10.5% ليصل المؤشر عند 5646 نقطة، وجاءت أكبر نسبة تراجع تالية بـ 9.5% خلال 25 نوفمبر 2012 عند 4917.7 نقطة .

والنسبة الثالثة بـ 8.9% جاءت في 23 مارس 2011 عند 5142 نقطة، ثم في 26 يناير من العام ذاتهُ بـ 6.1% ليسجل 6310 نقطة، وفي الترتيب الخامس والذي جاء في 14 يناير 2016 بـ 5.6% وسجل 5857 نقطة، تلاهُ تراجعًا آخر في 26 يونيو 2016 نسبة 5.5% وسجل المؤشر حينها 6851 نقطة.

وفي الترتيب السابع جاءت بتاريخ 23 أغسطس 2015 بهبوط 5.4% عند 6784 نقطة، تلاهُ هبوط آخر بـ 5.3% بتاريخ 22 سبتمبر 2019 وسجل المؤشر حينها 13958 نقطة .

ثم بتاريخ 20 يناير 2016 هبطت السوق بـ 5.2% ويُعد ذلك الترتيب التاسع هبوطًا في فترة رصد المال ووصل المؤشر حينها 5776 نقطة، وشهدت السوق نسبة هبوط مماثلة في 14 ديسمبر 2014 وسجلت حينها 8716 نقطة.

وجاءت النسبة الحادية عشر بـ5.1% بتاريخ 12 يونيو 2013 وسجل المؤشر حينها 4598 نقطة، تلاهُ تراجع بـ 4.7% بتاريخ 22 نوفمبر 2011 وسجل المؤشر حينها 3676 نقطة، وبنسبة مماثلة في التاسع من اغسطس 2011 وسجل المؤشر حينها 4478 نقطة .

وفي 28 نوفمبر 2012 هبطت البورصة بـ 4.6% لتسجل 4815 نقطة وبنفس النسبة في 6 ديسمبر 2012 ليصل 4838 نقطة، وفي 17 ديسمبر 2014 هبطت بـ 4.5% وسجلت 8125 نقطة وأخيرًا هبطت بـ 4.4% بجلسة اليوم الأحد وسجلت 13283 نقطة .

جراف يوضح أكبر تراجعات يومية للبورصة المصرية من 2011