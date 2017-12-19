المال ترصد أسعار أعلى 10 طرازات مبيعًا فى مصر

أحمد عوضرصدت "المال" أسعار أعلى 10 طرازات مبيعًا داخل السوق المحلية، وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات، خلال ديسمبر الحالي.سجلت أسعار نيسان صني نحو 209 آلاف جنيه فئة الـ"A/T"، و231 ألفًا لفئة الـ"A/T Super Saloon"، فيما تراوحت أسعار طرازات هيونداى "فيرنا" بين 163.5 و186 ألفًا

أحمد عوض





رصدت “المال” أسعار أعلى 10 طرازات مبيعًا داخل السوق المحلية، وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن وكلاء السيارات، خلال ديسمبر الحالي.

سجلت أسعار نيسان صني نحو 209 آلاف جنيه فئة الـ”A/T”، و231 ألفًا لفئة الـ”A/T Super Saloon”، فيما تراوحت أسعار طرازات هيونداى “فيرنا” بين 163.5 و186 ألفًا بمختلف فئاتها.

وبلغت أسعار السيارة ميتسوبيشى لانسر EX، فئة الـ”A/T F35″ نحو 275 ألفًا، و309.9 ألف لفئة الـ”A/T H/L SPORT J62″، أما أسعار طرازات هيونداي “إلنترا- HD” فتتراوح بين 247 و287 ألف جنيه بمختلف فئاتها.

وجاءت أسعار نيسان سنترا فئة الـ”a/t” عند مستوى 280 ألفًا، و320 ألفًا لفئة الـ”A/T SPORT Edition”، وارتفعت أسعار طرازات قشقاي إلى 394 للفئة اﻷولى، وبقيمة 454 ألفًا للفئة اﻷعلى.

أما أسعار شيفروليه أوبترا فتراوحت بين 210.9 و221 ألف جنيه بمختلف فئاتها، كما سجلت أسعار تويوتا كورولا فئة الـ”A/T” نحو 352 ألفًا، و463 ألفًا لفئة “A/T H/L”.

وسجلت أسعار شيرى “تيجو” نحو 233 ألفًا، كما تراوحت أسعار طرازات “كيا- سيراتو” بين 290 و370 ألفًا لمختلف الفئات.

ويوضح الجدول التالي قائمة أسعار 10 طرازات اﻷعلى مبيعًا بالسوق:

الترتيب الطراز السعر يبدأ من حتى المبيعات 1 نيسان – صني 231:209 8777 2 هيونداي – فرنا 186:163.5 5574 3 ميتسوبيشي – لانسر EX 264 : 309.9 4450 4 هيونداي النترا HD 287:247 4374 5 نيسان – سنترا 320:280 4336 6 نيسان – قشقاي 454:394 3496 7 شيفروليه- أوبترا 221:210.9 3763 8 تويوتا – كورولا 352 : 463 2794 9 شيري – تيجو 233 2771 10 كيا – سيراتو 290 : 370 2525

إعداد- المال المصدر: القوائم السعرية لوكلاء السيارات