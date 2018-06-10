المال ترصد أسباب اختفاء التخفيضات الرمضانية على السيارات

■ يحيى السبع: الشركات لجأت للعروض الترويجية بدلًا من الخصومات ■ أسامة أبو المجد: قلة المعروض وضعف أداء السوق المال-خاصرصدت «المال» اختفاء الخصومات على السيارات خلال شهر رمضان، من الوكلاء والموزعيين فى ظاهرة تعد الأولى من نوعها فى السوق، مع اكتفاء الشركات بالإعلان عن هدايا وخصوما

■ يحيى السبع: الشركات لجأت للعروض الترويجية بدلًا من الخصومات

■ أسامة أبو المجد: قلة المعروض وضعف أداء السوق



المال-خاص

رصدت «المال» اختفاء الخصومات على السيارات خلال شهر رمضان، من الوكلاء والموزعيين فى ظاهرة تعد الأولى من نوعها فى السوق، مع اكتفاء الشركات بالإعلان عن هدايا وخصومات على خدمات ما بعد البيع والصيانة، وقطع الغيار.

شهد سوق السيارات خلال رمضان من العام الماضى خصومات على بعض الطرازات بقيمة وصلت إلى 100 ألف جنيه، فيما أعلن موزعون عن موجه تخفيضات بنسبة تصل إلى %9، فى محاولة لكسر حالة الركود.

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن غياب الخصومات يرجع فى الأساس إلى قلة المعروض من السيارات، واستمرار حالة الضعف التى يعانيها سوق السيارات منذ 2015.

أشار إلى أن ضعف معدلات البيع تسبب فى غياب تخفيضات خلال رمضان، كما أن رغبة الشركات فى تغطية تكاليفها سواء من أجور، ومرتبات وغيرها دفعها لاستبعاد فكرة الخصومات بهدف الحصول على هامش الربح اللازم، الذى يمكنها من الاستمرار فى نشاطها. أكد أبو المجد أن أداء سوق السيارات خلال رمضان الجارى يعد متواضعاً، مقارنة بمعدلات البيع خلال نفس الشهر من العام الماضى، ما يشير إلى صحة التوقعات، التى تكهنت بضعف مبيعات سوق السيارات خلال النصف الأول من العام الجارى.

رهن رئيس رابطة تجار سيارات مصر نمو مبيعات السوق خلال النصف الثانى من العام الجارى بمستويات زيادة أسعار الوقود والمحروقات، التى من المرتقب الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

قال مدحت إسماعيل، مدير قطاع فولكس فاجن بالمصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى، إن غياب الخصومات على السيارات خلال رمضان الجارى يأتى فى الوقت الذى يتجه فيه سعر الدولار للارتفاع مرة أخرى، الأمر الذى يمهد الطريق إلى احتمالية زيادات جديدة فى الأسعار.

أشار إسماعيل إلى أن بعض العلامات التجارية لجأت قبل رمضان لتحريك أسعارها بنسب متفاوته بعد ملامسة أسعار صرف الدولار حاجز 18 جنيهاً، مرة أخرى، وبالتالى فإن الإعلان عن خصومات جديدة يعنى تنازل الشركة عن هامش أرباحها التى باتت كافية لسد باب المصروفات، مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

قال يحيى السبع، نائب رئيس مجلس إدارة السبع أوتوسيرفيس، الموزع المعتمد لسيارات نيسان والعديد من العلامات التجارية، إن الإعلان عن خصومات فى أسعار السيارات يرتبط بالعديد من العوامل، من أبرزها توافر مخزون كبير، ورغبة العميل فى تصريف موديلات يعود إنتاجها للعام الماضى، مؤكدا أن الشركات لجأت إلى العروض التشجيعية كبديل للخصومات.

بين السبع أن عددًا من الشركات، من بينها نيسان والسبع، أعلنت عن عروض ترويجية لدفع حركة بيع العلامة اليابانية خلال شهر رمضان، التى من بينها شاشة عرض حال اقتناء سيارة نيسان قشقاى، وجهاز استقبال لمشاهدة مباريات كأس العالم.

أضاف أن تكلفة العرض المقدمة على السيارة نيسان قشقاى بين 14 ألفاً، إلى 15 ألف جنيه، وبالتالى فإنه يعد من نوع من الأنواع الحملات التسويقية الترويجية لدفع حركة البيع داخل سوق السيارات على مدار الشهر، مضيفاً أن السبع قد أعلنت بالتزامن مع بدء رمضان عن حملة صيانة مجانية لطرازات نيسان حتى 40 ألف كيلو متر، ضمن سياستها التسويقية لحث العميل على الشراء.

عن أسباب تراجع الخصومات المالية على غرار العام الماضى، قال السبع إن الخصومات تعتمد على تراجع أسعار الصرف، وخفض قيمة الدولار الجمركى المعتمد من وزارة المالية، إلى جانب الإعلان عن حزمة إعفاءات جمركية على السيارات المستوردة، أو المكونات، لم يحدث وبالتالى انخفض مستوى الخصومات مقارنه بالعام الماضى.

تابع أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع سعر الدولار بنسبة بلغت %2 مع ملامسته لحاجز 18 جنيهاً، وبالتالى فمع ارتفاع تكلفة استيراد السيارات بات من الضرورى الحفاظ على هامش الربح، لا سيما مع رغبة العديد من الشركات لتثبيت الأسعار رغم زيادة أسعار الدولار.