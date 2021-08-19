«المال» ترصد أزمة بين نقيب الممثلين ورئيس «الرقابة على المصنفات» بعد عرض «النمس والإنس»

محمود قاسم: أي فيلم سينمائي يجب أن يحصل على ترخيص قبل عرضه وما حدث خطأ

أثار فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي، أزمة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، بين الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وخالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إذ تقدّم الطرف الأول بشكوى إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

الشاكي فوجئ بصفته نقيبًا لنقابة المهـن التمثيلية بعـرض فـيلم «الإنس والنمس»، دون الرجـوع لنقابـة المهـن التمثيليـة، وذلـك فـي سـابقه خطيرة وتُعـد الأولى من نوعهـا، لعرض الفيلم دون سداد المُستحقات المالية لنقابة المهن التمثيليـة، ودون الحصـول علـى الفوتشـر من النقابة لممارسـة اختصاصـاتها كنقابـة للمهـن التمثيلية وتقـوم بمسـؤوليتها تجاه الفن والفنانين وتحافظ على أموال النقابة.

شعبان سعيد: يتم حاليا بحث الأزمة حتى لا تتكرر ولن نتهاون في انتهاك حق النقابة

قال المحامي بالنقض شعبان سعيد لـ«المال» إن نقابة المهن التمثيلية تقدمت بشكوى لوزيرة الثقافة لأن رئيس الرقابة خالد عبد الجليل أعطى موافقة بعرض فيلم النمس والإنس لمحمد هنيدي في السينمات دون أن يطلب سداد المستحقات المالية لنقابة المهن التمثلية.

وأكد سعيد أن ما حدث فيه تهميش لدور النقابة وعدوان عليها، وذلك لم يقبله نقيب الممثلين أشرف زكي وتم التقدم بشكوى رسمية لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم للتحقيق في الأمر .

وأشار إلى أن الشكوى مازالت قيد التحقيق حتى الآن، وسيتم اتخاذ موقف ضد رئيس الرقابة الأيام القادمة جراء تصرفه تجاه نقابة الممثلين، موضحا أنه حتى لو كان خالد عبد الجليل رئيسا للرقابة الفنية لكنه في النهاية موظفا وسيتم بحث الأمر وهذا التجاوز أصله والسبب فيه .

وأكد أن نقابة المهن التمثيلية لن تتهاون أو تتنازل عن ذلك، مضيفا أن أشرف زكي قال إن هذه أموال أرامل وأيتام ولا يمكن أن يتهاون فيها ورغم أنه تم تسديدها للنقابة ، لكن يتم حاليا بحث هذه الأزمة لاتخاذ قرار بشأن تصرف رئيس الرقابة الفنية حتى لا يتكرر هذا التجاوز في حق نقابة الممثلين.

محمود قاسم: أي فيلم سينمائي يجب أن يحصل على ترخيص قبل عرضه وما حدث خطأ

وقال الناقد محمود قاسم إن أي فيلم سينمائي يجب أن يحصل على ترخيص من نقابة الممثلين قبل عرضه بالسينمات، ويتم دفع مستحقات مالية عنه قبل العرض لتحويلها لمعاشات وخدمات داخل النقابة.

وأضاف أن هناك قواعد يجب الالتزام بها لأي عمل فني قبل عرضه، وما حدث مع فيلم النمس والإنس شيء خاطئ من الرقابة على المصنفات الفنية لأنها تجاهلت دور وأهمية نقابة الممثلين.

وأكد قاسم أنه لايوجد فيلم سينمائي في تاريخ السينما المصرية، لم يحدث معه ذلك وعرض بدون دفع مستحقات مالية عنه وأخذ ترخيص من نقابة المهن التمثيلية أيضا، ومن يفعل غير ذلك يسير عكس التيار المتعارف عليه منذ سنوات طويلة.