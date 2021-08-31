«المال» ترصد أزمة العدل جروب ومحمد رمضان .. تصل للقضاء وتلزمه دفع 12,5 مليون جنيه

يبدو أن أزمات الفنان محمد رمضان لا تنتهي وتتوالى يوما بعد يوم ، حيث وقعت ازمة بينه وبين العدل جروب مؤخرا وجاءت نتيجتها ان ألزمت محكمة شمال الجيزة الابتدائية الفنان محمد رمضان، بأداء 12.5 مليون جنيه لإحدى شركات الإنتاج الفني نظرا لعدم التزامه بالعقد الموقع بينهما لأداء بطولة فيلم “بطل عادي”.

قضت المحكمة بإلزام الفنان محمد رمضان بأن يؤدي إلى الشركة بصفتها مبلغ 500 ألف جنيه دفعة مقدم العقد الذى استلمه بمجلس العقد والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 6/7/2020 وحتى تاريخ السداد.

كما ألزمت المحكمة، رمضان، بأن يؤدي إلى الشركة مبلغ 12 مليون جنيه التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بعقد الاتفاق سند التداعي، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت لديها إخلال رمضان في الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمتمثلة في الامتناع عن أداء الدور الموكل له بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في أكتوبر 2018 وهو دور البطولة في الفيلم المعنون باسم مؤقت “بطل عادي” دون مبرر قانوني، وهو الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلزام رمضان بما ورد في منطوق الحكم.

وذكرت الشركة المدعية في دعواها التي أقامتها أنها من كبرى شركات الإنتاج الإعلامي والفني في مصر والمنطقة العربية، وبموجب عقد اتفاق تعاقدت مع الفنان محمد رمضان للقيام بدور البطولة للفيلم المزمع إنتاجه من الشركة.

دعاء حلمي: لا يعي اعتبار لأي شخص ويحاول رسم صورة لنفسه غريبة طيلة الوقت

قالت الناقدة دعاء حلمي للمال أن : هذه الازمات التي يتعرض لها محمد رمضان ترجع أسبابها لسوء الحظ الملازم له واحيانا تكون بشكل متعمد منه ليكون مثار جدل كبير بين الجمهور ، والسبب الثالث تصرفه عن جهل وقلة ثقافة وتعليم ونضج .

وأكدت انه يبحث دائما عن الحصول عن اللقطة لصالحه دون الاعتبار لاي شخص مثلما حدث مع الطيار الذي توفي بسبب ازمته معه ، فهو لايعي اعتبار لاحد نتيجة جهل وتكبر وغرور نوعا ما .

وتابعت قائلة أن محمد رمضان يحاول ان يظهر بصورة ليست مناسبة له احيانا كثيرة ، يريد ان يرسم نفسه احمد زكي او نور الشريف وذلك ظهر بوضعه اكليل الزهور على شهداء حادث مرفأ بيروت مؤخرا في لبنان دون وعي منه لما يفعل ، وتارة يفعل تصرفات غريبة تستفز الجميع .

وأوضحت حلمي قائلة أن رمضان يجب ان يركز في حفلاته التي يقوم بها والقابه التي يصنعها لنفسه ، فما المشكلة ان يكون فنانا تافها او عاديا بدل ادعاء اشياء اخرى ، وفجأة تظهر له ازمات مع شركات انتاج ويقدم نفسه للجميع بعدم احترامه لاتفاقاته فذلك شيئا غريبا .

فايزة هنداوي: يحتاج لدراسة نفسية واجتماعية ولا يهمه خسارة أحد أبدا

وترى الناقدة فايزة هنداوي ان محمد رمضان يحتاج لدراسة نفسية واجتماعية وليست فنية حقيقة ، لان ازماته زادت كثيرا الفترة الاخيرة ولايتوانى عن خلقها طيلة الوقت لاثارة جدل حوله في السوق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي .

ولفتت الى انه لايهمه خسارة العدل جروب او فقدان التعامل مع أي مؤسسة او شخص في الوسط الفني ، الاهم بالنسبة له انه قام بتقديم اشياء اخرى خلال الفترة التي كان مفترض ان يصور فيها فيلم بطل عادي مع العدل جروب حققت له هذه الاشياء جماهيرية واموال اكبر من 12 مليون جنيه التعويض الذي سيدفعه للعدل جروب .

حيث يهتم رمضان بتقديم اغنيات وحفلات في مصر وخارجها ، تحقق له ربحا ماديا كبيرا يفوق 12 مليون جنيه ونصف الذي سيدفعها نتجية تجاهله لعقده مع العدل جروب .