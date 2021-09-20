المال ترصد أراء النقاد في أزمة مسلسل شقة 6 بعد عرض حلقته الأخيرة للجمهور

تحولت أزمة “تغيير نهاية” مسلسل شقة 6 إلى “ترند” على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعد منشور أحد مؤلفي العمل، محمود وحيد ، أوضح خلاله أن الحلقة الأخيرة من المسلسل تغيرت أحداثها بالكامل دون الرجوع إليهم، موضحا أن تغيير النهاية تسبب في ضياع مجهود فريق الكتابة بالكامل.

ومع عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل المصري “شقة 6″، بدأت ما تشبه “حرب تصريحات” بين مخرج العمل محمود كامل، وفريق كتابة المسلسل بعد اتهامهم له بتغيير النهاية دون الرجوع إليهم، واعتبروا الأمر تجاوزا على حقهم الأدبي كمؤلفين للعمل.

عصام زكريا : هذه الاتفاقات يجب أن يكون منصوص عليها في العقود مسبقا

قال الناقد الفني عصام زكريا أن هذه الاتفاقات مفترض أن يكون منصوص عليها في العقود مسبقا ، وأي تغير في كتابة حلقة معينة أو نهاية أحداث مسلسل ما مثل شقة 6 يجب أن يكون منصوص عليه ومتفق ايضا مع المؤلفين للعمل قبل حدوث ذلك .

وأضاف أنه قد يكون للمخرج محمود كامل وجهة نظر في تغيير نهاية أحداث مسلسل شقة 6 التي أثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا .

وأكد زكريا أن هذه ال

زمات حدثت في مسلسلات سابقة في فترة التسعينات والثمانينات للراحل أسامة انور عكاشة وغيرهم ، فكان يحدث تغيير في احداث مسلسلاته لكن قام بوضع شروط في العقود فيما بعد أن أي تغيير في الاحداث يجب الرجوع له مسبقا

سمير الجمل : يجب أن يكون هناك احترام متبادل بين المؤلف والمخرج

ويرى الناقد سمير الجمل أن أزمة مسلسل شقة 6 تطورت اليومين الماضيين لأنه طالما هناك مؤلفين للعمل يجب أن يكون هناك اتفاق بينهم وبين مخرج المسلسل .

ولفت إلى أنه طالما حدث هذا الاتفاق مسبقا قبل عرض المسلسل ، يجب أن يكون هناك احترام متبادل بين المؤلف والمخرج وإلا فلماذا يقوم الأخير بالإستعانة بكاتب اأ مؤلف لمسلسله من الأفضل أن يكتبه بنفسه ولايستعين بأي مؤلفين طالما يرى نفسه الأجدر بهذه المهمة .

وأشار الجمل أيضا إلى أنه لو وافق المؤلف على هذا التصرف فهو من سمح بذلك ، في النهاية لن تحدث كارثة بسبب تصرف المخرج للعمل..

ويضيف أن المسالة ليست حسب مود أي شخص يفعل مايريد ، وحقيقة المسلسل ليس جديدا في الدراما المصرية بل هو تركيبة من مسلسلات اخرى مشابهة عرضت خلال السنين الماضية للمشاهدين. .

دعاء حلمي : لايصح ان تكون السوشيال ميديا مكانا لتصفية الحسابات

من جانبها، أعربت الكاتبة دعاء حلمي المسؤولة “ك سكريبت دكتور لمسلسل شقة 6 أ” عن استيائها مما فعله مؤلفي المسلسل محمود وحيد وسعاد القاضي الساعات الماضية على السوشيال ميديا ، ومحاولتهم اثارة ازمة حاليا مع مخرج المسلسل محمود كامل واتهامه بانه قام بتغيير نهاية المسلسل .

وقالت إن المسلسل منذ الحلقة الأولى قمت بتغيير أحداثه ومحمود كامل يعلم ذلك جيدا ، ومؤلفي المسلسل وحيد وسعاد القاضي كتبا قصة مختلفة تماما عن ماتم عرضه للمشاهدين خلال 15 حلقة لشقة 6 ، حيث قمت أنا برزع شخصيات جديدة للمسلسل لم تكن مكتوبة من مؤلفيه الاثنين ، مثل عارفة عبد الرسول وفيدرا والدجال ولوكشين التحقيقات.

وأكدت حلمي أن مخرج العمل لم يقم بتغيير النهاية فقط بل قام بتعديل المسلسل كله ، لافتة إلى أن اسمها مكتوب على تتر المسلسل وحقق العمل نجاحا كبيرا ، ولايصح أن يتم التنكر حاليا لنهاية العمل حيث أكد ذلك محمود كامل أنها من قامت بكتابة العمل من الاساس وليس صحيح مايقال انها قامت بتشويه المسلسل.

ونوهت إلى أن لا يصح أن تكون السوشيال ميديا مكانا لتصفية الحسابات ، ومن يريد أن يتبرى من عمل فني معين يجب أن يعيد العربون الذي أخذه قبل أن يقوم بهذا التصرف ، مشيرة أن مخرج المسلسل هو رب العمل الفني ولا يصح إثارة هذه الأزمة حاليا بعد عرض الحلقة الأخيرة للمسلسل .