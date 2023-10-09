«المال» ترصد أداء 6 أسواق عربية بختام جلسة اليوم الإثنين

شهد أداء البورصات العربية حالة من التباين في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، إذ غردت السوق المحلية صاعدة بشكل منفرد بنسبة 0.27% لمؤشرها الرئيسي، واختتمت السعودية، و دبي، و أبو ظبي، و الكويت، وقطر، جلساتهم على هبوط جماعي.

البورصة المصرية

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية مع إغلاق جلسة الاثنين، إذ صعد “egx30” بنسبة 0.27% ليصل إلى 19409 نقاط، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.79% إلى 3611 نقطة، و “egx100” الأوسع نطاقا بـ 0.55% إلى 5369.

وحققت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 1.1 مليار جنيه ما يعادل 36.7 مليون دولار، وجرى التعامل على 203 شركات ارتفع منها 87 وانخفضت أسعار 40 بينما استقرت 76 عند مستويات جلسة الأحد.

بورصة السعودية

وعلى صعيد سوق الأسهم السعودية فقد أنهى مؤشرها الرئيسي “تاسي” تعاملات اليوم على هبوط بواقع 0.2%، وأغلق عند 10575 نقطة.

وسجلت قيمة التداول حوالي 4.9 مليار ريال سعودي ما يعادل 1.3 مليار دولار، وتم التداول على نحو 229 شركة، بعدد 193.3 مليون ورقة مالية .

بورصة دبي

وفي سياق متصل فقد هبط مؤشر بورصة دبي بنحو 2.6% بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ووصل عند 4056 نقطة.

وبلغت قيمة التداول بالجلسة حوالي 598 مليون درهم إماراتي بما يعادل 162.8 مليون دولار، وجرى التداول على نحو 43 شركة صعد من بينهم أداء 5 فقط، وتراجع 35 آخرين وظل الباقية على استقرار سعري دون تغيرات .

بورصة أبو ظبي

أما على صعيد سوق أبو ظبي للأوراق المالية، فسار على نفس الخطى وأنهى تعاملات اليوم على هبوط بواقع 1.2% مغلقًا عند 9630.5 نقطة .

وسجلت قيمة التداولات بنهاية الجلسة حوالي مليار درهم إماراتي بما يعادل 297.8 مليون دولار، فيما سجل الحجم الإجمالي نحو 197.8 مليون ورقة مالية .

بورصة الكويت

وأيضًا هبط مؤشر بورصة الكويت الأول بنحو 1.6% وأنهى تعاملاته عند 7236 نقطة، وسجلت قيمة التداولات حوالي 48.9 مليون دينار كويتي مايعادل 158.2 مليون دولار.

و تم التداول على حوالي 31 شركة صعد من بينهم أداء 2 فقط، وانخفض 27 آخرين وظل 2 دون تغير .

بورصة قطر

وفيما يتعلق ببورصة قطر فقد أنهت تعاملات اليوم على هبوط بواقع 1.6% وأغلقت عند 9836 نقطة .

وبلغت قيمة التداول حوالي 462 مليون ريال قطري ما يعادل 126.8 مليون دولار.

وجرى التداول على نحو 53 شركة تراجع من بينهم 44 وارتفع 5 فقط، واستقر أداء 4 .

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