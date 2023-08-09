«المال» ترصد أبرز نواقص الأدوية وتحديات السوق المحلية

تشهد السوق المحلية خلال الفترة الراهنة نقصًا ملحوظًا فى بعض الأصناف الدوائية، الأمر الذى أرجعه عدد من المصنعين والمتعاملين فى القطاع إلى الأزمات العالمية الراهنة التى تسببت فى صعوبة استيراد الخامات اللازمة للتصنيع.

وأوضحوا أن معظم المستحضرات الناقصة مستوردة بالكامل، مؤكدين أنها لها بدائل ومثائل متوفرة تنتجها شركات محلية أخرى، مستنكرين ثقافة المواطن المصري التى تعتمد على الاسم التجارى للدواء، وترفض البدائل والمثائل، فى حين أن المطبق عالميا هو الاعتماد على الاسم العلمى لتوفير الأدوية المناسبة لكل حالة مرضية.

بداية قال الدكتور محيى حافظ، عضو بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن هناك نقصًا فعليًّا فى بعض الأصناف الدوائية المستوردة فى السوق المحلية، ولكن لم يتأثر السوق بسبب عدم توافرها؛ نتيجة وجود العديد من البدائل والمثائل لها، مستشهدًا بأدوية الغدة والأمراض المزمنة والحرجة، التى لها بدائل عديدة تنتجها شركات أخرى.

وأشار حافظ إلى أن بعض الأطباء يصرون على كتابة الدواء للمريض بالاسم التجارى وليس العلمى بشكل يجعل المرضى يعتقدون أنه لا يوجد بديل لذلك الدواء إذا لم يعثر عليه بالصيدليات، فى حين أن المطبق عالميا الاعتماد على الاسم العلمى لتوفير الأدوية المناسبة لكل حالة مرضية.

وأضاف حافظ أن هناك نقصًا طفيفًا فى الأدوية المحلية، مرجعًا ذلك لزيادة الطلب عليها، مما قلل معروضها لانخفاض القدرة الإنتاجية للمصانع فى ظل تحديات توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتدبير العملة الصعبة.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى بكامل طاقتها نحو سرعة الإفراج عن البضائع المحتجزة بالميناء بشكل يومي، ليتسنى للمصانع الإنتاج بكفاءة وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وكان رئيس الوزراء الدكتو رمصطفى مدبولى عقد اجتماعين منفصلين مطلع الشهر الماضى مع وزراء ومسئولين وممثلين عن قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية للاطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، ووجود احتياطى آمن لها، وفقًا لبيانات رسمية، وحينها أصدر “مدبولى” تطبيق قرار بتخصيص مبلغ 150 مليون دولار لاستيراد المستلزمات الطبية.

ويبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع صناعة الأدوية 174 شركة، من ضمنهم 20 شركة فقط تصدر بكفاءة، وتستطيع تدبير النقد الأجنبى الكافى من حصيلتها ليتسنى لها الحصول على الخامات اللازمة للإنتاج، وفقًا لحافظ.

وأشاد حافظ باهتمام الحكومة بتعميق صناعة الدواء والخامات الدوائية، مؤكدا أن توطين الصناعات الدوائية أحد الحلول المهمة التى لا بد أن تسرع الدولة فى تنفيذها بغرض الاستغناء عن الأدوية المستوردة.

ومن المقرر افتتاح ما يقارب 4 مصانع خلال العام القادم لتصنيع الأدوية البيولوجية والمواد الخام الفعالة من مصادر كيمائية مخلقة وخلاصات من نباتات طبية ومصادر طبيعية ومواد أخرى خاصة السيتريك أسيد ومشتقاته.

ومن جانبه، أكد على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن نسبة الأدوية الناقصة بالسوق المحلية لا تتخطى 3 % وجميعها مستورد بالكامل، ولها بدائل ومثائل متوفرة، علمًا بأن الأدوية المستوردة تمثل 10 % من السوق المحلية.

وكشف عوف أن الأدوية الناقصة بالسوق المحلية وهى تخص أمراض السكر والضغط والغدة الدرقية، أبرزها “جلوكوفاج أكس”، “جنتاميت”أقراص لمرضى السكر، و”أكسفورج” للضغط، و”التروكسين” للغدة الدرقية .

وأوضح عوف أن مستحضر الغدة الدرقية التروكسين بريطانى الصنع، ويعد من الأدوية غير المتوافرة بالسوق المحلية، ويرجع اختفاؤه إلى صعوبة استيراده، مؤكدًا أن له بدائل بنفس المادة الفعالة محليًّا.

وأشار إلى أن الشعبة تتواصل يوميًّا مع هيئة الدواء للإبلاغ عن أى نواقص بالسوق، مضيفًا أن الهيئة لديها مخزون من المستحضرات الطبية محلية الصنع تكفى لمدة 6 أشهر.

ويؤكد عوف ضرورة قيام وزارة الصحة بتوعية المرضى بالاسم العلمى للدواء، منوهًا أن كل دواء موجود فى السوق له أكثر من مثيل بنفس التركيز والمادة الفعالة والتأثير.

وعن السوق الموازية لبيع الأدوية، أوضح أنه يتم بيع أصناف دوائية مغشوشة عبر الوسائل الإلكترونية، مشددًا على ضرورة تفعيل وسائل الرقابة من كل الجهات للسيطرة على هذا السوق بداية من عملية الإنتاج وصولًا إلى التخزين باشتراطات معينة فى إطار الحرص على حياة المريض، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة تحتاج تضافر كل الجهود والمختصين لإيجاد حلول لها.

وورد نحو 2000 بلاغ فى العام الماضى بشأن الإعلانات المضللة عبر مواقع التواصل الخاصة بعرض أدوية منتهية الصلاحية، فيما ورد 750 بلاغًا منذ بداية العام الحالى فى نفس الشأن، وفقًا لتصريحات لمسئول حكومى خاصة لـ”المال”.

بينما نفى الدكتور أحمد إدريس، المتحدث الرسمى لشعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، استغلال الصيدليات أزمة النواقص فى بعض الأصناف الدوائية وبيعها بأسعار باهظة.

وأشار أدريس أنه لوحظ أن بعض المواقع الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى تعرض أصناف أدوية ناقصة فى السوق المحلية بزيادة 900 % عن سعرها الحقيقي، مستشهدًا أن دواء الغدة الدرقية لا يتخطى سعره 100 جنيه، فى حين يصل سعره بالسوق الموازية إلى نحو 1000 جنيه.

وطالب إدريس بضرورة تشديد الرقابة على الإعلانات المضللة، ومحاولة تتبعها حتى لا يقع المواطن فريسة سهلة لأصحاب النفوس الضعيفة.

وذكر إدريس أن أدوية الضغط المتنوعة بها نواقص بالسوق المحلية، بالإضافة إلى بعض أصناف الأدوية كاملة الصنع المستوردة، مؤكدا أنه يوجد مثائل بنفس المادة الفعالة تباع بالصيدليات، وتوفرها الشركات المحلية.

ويرى إدريس أن الأزمة تكمن في تعامل المرضى بالاسم التجارى للعقار، بينما المفترض أن يبحث المريض عن الاسم العلمى فقط للمادة الفعالة.

وأشار أدريس إلى أنه أحيانًا تشارك بعض شركات التوزيع فى الأزمة، وذلك عندما توفر الأدوية، ولكنها تعطى الأولوية للصيدليات التى تطلب كمية كبيرة منها فقط، الأمر الذى يحول الأدوية إلى سلعة تجارية رغم كونها سلعة حيوية.

وذكر أن شعبة أصحاب الصيدليات أسست غرفة عمليات لحصر الأدوية الناقصة ومتابعة الصيدليات وتزويدهم بالبدائل من خلال الربط مع شركات التوزيع والمصانع.

وعلى صعيد المستلزمات الطبية، قال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة، إن “فلاتر الكلى وأجهزة رسم القلب وشرائط السكر” ناقصة بالسوق المحلية.

وشدد رئيس الشعبة على أن المستلزمات الطبية تُعتبر من السلع غير المرنة من حيث الطلب، ولا يمكن الاستغناء عنها من قبل المواطنين، لا سيما مع زيادة حجم الطلب عليها مؤخرًا مع تدفق الوافدين إلى مصر.

وشدد “إسماعيل” على أن المستلزمات الطبية من المنتجات الاستراتيجية، ولها أهمية تضاهى”الغذاء”، كما أنها باتت لها مكانة مرموقة إذ بلغت صادراته خلال العام الماضى نحو 320 مليون دولار لنحو 65 دولة، كما تم توطين عدة صناعات تكميلية وأصبح لدى مصر حاليًّا نحو 300 مصنع.