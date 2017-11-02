المال ترصد آراء المبدعين في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

فايد: الحفل كان منظمًا.. والمسرح مبهر والصورة رائعة سليم: الجزء الأول من الحفل له بريق خاص.. وتكريمي شيء مميزمرسى: هذه الدورة أرهقتني كثيرًا.. وتكريم الموسيقين في الافتتاح أمر جديد أحمد حمديشهدت الساعات الماضية افتتاح الدورة الـ26 لمهرجان الموسيقى العربية،

فايد: الحفل كان منظمًا.. والمسرح مبهر والصورة رائعة

سليم: الجزء الأول من الحفل له بريق خاص.. وتكريمي شيء مميز

مرسى: هذه الدورة أرهقتني كثيرًا.. وتكريم الموسيقين في الافتتاح أمر جديد





أحمد حمدي

شهدت الساعات الماضية افتتاح الدورة الـ26 لمهرجان الموسيقى العربية، بحضور كوكبة من صناعها ووزير الثقافة حلمي النمنم ورئيس دار الأوبرا المصرية إيناس عبد الدايم، ومدير المهرجان جيهان مرسي.

وتم تكريم أكثر من 25 شخصية موسيقية من مبدعيها من مصر والوطن العربي، سواء ممن رحلوا عن عالمنا أو المتواجدون على الساحة الفنية حاليًّا، ومنهم اسم الراحل الشاعر الكبير سيد حجاب ومحسن فاروق، ومن المتواجدين من مصر هاني فرحات ومحمود طلعت والإعلامية إيناس جوهر، وأمين أبو حافة من تونسن وراجح داود من مصر وعمرو سليم وعلي إسماعيل ووليد فايد وغيرهم .

في هذا التقرير نرصد بعض آراء مبدعي الموسيقى في حفل افتتاح الدورة 26 لمهرجان الموسيقى العربية وما يتمنونه من تلك الدورة لتؤثر في الجمهور عن الأعوام السابقة.

يقول المايسترو وليد فايد لـ”المال”، إن حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، هذا العام، كان منظمًا بدرجة كبيرة، ومستوى الإخراج للصورة والمسرح مبهر حقيقة.

وأضاف: تكريمي على المسرح الكبير في حرم الأوبرا المصرية شيء يدعو للفخر والاعتزاز، ولا سيما أنني كُرمت وسط كوكبة من مبدعي الموسيقى ومن خلال إيناس عبد الدايم ووزير الثقافة الذي أُكنّ له مودة وحب كبيرين ليس لأنه كرّمني، وإنما أنا أحب هذا الرجل على المستوى الإنساني كثيرًا وأقدر جهده ودأبه في عمله.

أما جيهان مرسي، مدير المهرجان، فقالت إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقى أرهقتها كثيرًا عن السنة الماضية، لكن الحضور في حفل الافتتاح كان رائعًا، والجمهور شاهَدَنا بصورة مختلفة، وتم تكريم رموز الموسيقى الراحلين لأول مرة والمؤلفين المصريين والعرب، واستطعنا تقديم وجبة دسمة من الموسيقى في حفل الافتتاح، وكان ذلك شيئًا جديدًا وفيه نوع من التطوير في مهرجان الموسيقى.

ويقول المايسترو عمرو سليم إن مهرجان الموسيقى العربية ليس مهرجانًا للسياحة والتسوق وإنما هو مَن أخرج كل المواهب المميزة في الموسيقى في السنين الماضية، وشرفت بالتواجد فيه لأكثر من 20 دورة. وأوجه تحية للراحلة رتيبة الحفني وإيناس عبد الدايم مرورًا بكل من رأس المهرجان ودار الأوبرا المصرية وذلك خلق تواصلًا جميلًا بيني وبين الجمهور.

وأضاف أنه كان يتمنى تواجد الراحل الموسيقار محسن فاروق في الحفل ويتم تكريمه لأنه يستحق ذلك كثيرًا، لافتًا إلى أن حضور وزير الثقافة للحفل شيء طبيعي، ويرى أن مصر فيها مواهب عديدة تستحق التكريم لكن لا توجد لها فرصة للظهور بقوة ويحتاج ذلك لتنظيم الأجهزة المعنية.

وأشار إلى أنه حينما يأتي يوم ويرى المهرجان أنني أستحق التكريم فذلك يسعدني كثيرًا، والحفل كان رائعًا وشهد تكريم العديد من صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي، وذلك شيء مميز.

وأكد أنه يستعد لإقامة حفل موسيقى في فعاليات مهرجان الموسيقى هذه الدورة، منوهًا بأن الجزء الأول من حفل الافتتاح كان له بريق كبير لدى الجمهور وتأثير، أما الجزء الثاني منه فكانت فكرته جيدة لكن لم يكن مثل الأول، ربما لأن التكريمات كانت في الجزء الأول من حفل الافتتاح، لكن في المجمل الصورة كانت مميزة والإخراج أيضًا.

وقال الموزع الموسيقي التونسي أمين أبو حافة، لـ”المال”، إن مهرجان الموسيقى العربية لديه نظرة تحليلية وعميقة للموسيقى في مصر وتونس وكل الوطن العربي؛ وذلك سبب تكريم العديد من الموسيقين في حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان.

وأضاف: حفل الافتتاح شهد تنظيمًا جيدًا واهتمامًا بتقديم عرس موسيقي فني، سواء التكريمات لموسيقيينا المصريين أو العرب أو الأوركسترا التي عزفت في بداية الحفل أو حتى صورة المسرح وإخراج الحفل.

كما يرى الموسيقي تامر كروان أنه لأول مرة يتم تكريمه عن الموسيقى التصويرية التي يقدمها في مهرجان الموسيقى وذلك شيء رائع.