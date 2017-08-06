المال ترسم الخريطة التفصيلية لعوائد التوفير وشهادات الادخار

البنوك الحكومية تواصل التربع على عرش شهادات20% "بلوم" ينفرد بإتاحة شهادت دون حد أدنى للاكتتاب هبة محمد – هبه حامد: رصدت «المال» تفاصيل حسابات التوفير وشهادات الإدخار لدى 30 بنكاً تعمل بالسوق المحلية، وذلك بعد ما يقرب من شهراً على قرار البنك المركزى برفع الفائدة على سعر ال

البنوك الحكومية تواصل التربع على عرش شهادات20%



“بلوم” ينفرد بإتاحة شهادت دون حد أدنى للاكتتاب





هبة محمد – هبه حامد:



رصدت «المال» تفاصيل حسابات التوفير وشهادات الإدخار لدى 30 بنكاً تعمل بالسوق المحلية، وذلك بعد ما يقرب من شهراً على قرار البنك المركزى برفع الفائدة على سعر الكوريدور 200 نقطة أساس ( كل 100 نقطة تعادل %1).



كشف المسح عن قيام البنوك بتوفير باقة متنوعة من حسابات التوفير وشهادات الإدخار بآجال زمنية متعددة، تبدأ من 18 شهراً حتى 10 سنوات، بأسعار فائدة تنافسية بهدف جذب شريحة عريضة من العملاء، تساعد البنوك فى تطبيق آليات الشمول المالى.



انفرد بنك بلوم بإتاحة الشهادت دون حد أدنى للاكتتاب، وعرض بنك SAIB أقل قيمة للشهادات الإدخارية عند 500 جنيه، كما قدم بنك الكويت الوطنى أعلى قيمة لفتح الشهادة عند 100 ألف جنيه، وبلغت 50 ألف جنيه لدى بنك باركليز.



بينما أتاح بنك قناة السويس أعلى قيمة للاكتتاب فى حسابات التوفير عند 2 مليون جنيه، وعرض بنك القاهرة أدنى قيمة بواقع 100 جنيه.



تربعت البنوك الحكومية على عرش شهادات الإدخار عبر التمسك بتقديم أعلى عائد بلغ %20 على شهادة أجل 18 شهرا، و%16 على الشهادات مدة 3 سنوات بدورية صرف ربع سنوية، فيما تراوحت معدلات الفائدة لدى باقى البنوك بين 12 و%14.5 على الشهادة الثلاثية، وسجل بنك الإسكندرية أعلى مستوى على الشهادة أليكس برايم جولد، بلغ %18.75 بدورية صرف شهرية.

البنك نوع الوعاء اسم الوعاء الأجل الزمني دورية الصرف الفائدة % الحد الأدنى للاكتتاب البنك الأهلي حساب التوفير المستقبل شهر 3 6 سنوى 11.9 1000 جنيه ومضاعفاتها 12.1 12.3 12.5 المعاش شهري 11.75 11.9 12.05 12.25 500 جنيه كل 3 أشهر كل 6 أشهر سنويا المدخر الصغير ذو الجوائز شهر سنوى 12 12 5000 جنيه 1000 جنيه الشهادات البلاتينية 18 شهر 3 شهور 20 1000 جنيه ومضاعفاتها البلاتينية الشهري 3 سنوات شهريا 16 البلاتينية الربع سنوية 3 سنوات 3 أشهر 16.25 الخماسية ذات العائد الشهري 5 سنوات شهريا 15 شهادات ذات العائد المتغير 3 سنوات شهريا 13.5 بنك مصر حساب التوفير شهريا 12.25 1000 جنيه كل 3 أشهر 12.5 كل 6 أشهر 12.62 سنويا 12.75 الشهادات الخمسية ذات العائد السنوى 5 سنوات سنويا 10.5 1000 جنيه ذات العائد الشهري لمدة 5 سنوات 5 سنوات شهريا 9.75 1200 جنيه ذات العائد الشهري لمدة 7 سنوات 7 سنوات شهريا 10.5 750 جنيه القمة 3 سنوات 16 1000 جنيه طلعت حرب 18 شهر كل 3 أشهر 20 – المتزايدة 10 سنوات يبدأ من 13.25 حتى 15.12 1000 جنيه بنك القاهرة حساب التوفير – – شهريا 11.5 500 جنيه ربع سنويا 11.75 نصف سنويا 12 سنويا 10.25 حساب التوفير بالتقسيط التأميني تراكميا يبدأ من 6.75 للعام الأول حتى 8.5 للعام العاشر 500 جنيه و من 1000 جنيه لاحتساب العائد حساب التوفير بالتقسيط الشهري من 7.75 للعام الأول إلى 9.5 للعام العاشر 100 جنيه حساب التوفير بالتقسيط الأسبوعي من 6.5 للعام الأول حتى 7 للعام الثالث حساب التوفير التصاعدي شهريا ويضاف سنويا يبدأ احتساب العائد من 25 ألف جنيه بواقع 5.25و9 للمبالغ حتى 250 ألف جنيه من مليون جنيه 9.25 10 لأكثر من مليون جنيه 5000 جنيه الشهادات بريمو السوبر 3 سنوات شهريا 16 1000 جنيه شهادة البريمو 5 سنوات شهريا 8.78 كل 3 أشهر 9 7 سنوات كل 3 أشهر 9 التجاري الدولي الحسابات – – شهريا 9 5 آلاف جنيه، وضرورة وجود 10 آلاف جنيه لاحتساب العائد 3 أشهر 9.75 الشهادات – 3 سنوات شهريا 12.5 1000 جنيه 3 أشهر 13 6 أشهر 13.25 عام 13.5 – 5 سنوات شهريا 12.25 3 أشهر 12.375 6 أشهر 12.5 عام 12.75 كريدي أجريكول حسابات التوفير – كل 3 أشهر 4.25 3 آلاف جنيه و5 آلاف جنيه لاحتساب العائد عام 4.5 2000 دولار الشهادات 3 سنوات شهريا 13.5 كل 3 أشهر 14 كل 6 أشهر 14.25 عام 12.5 5 سنوات شهريا 14 كل 6 أشهر 14.1 عام 13 7 سنوات شهريا، سنويا 12 بلوم -مصر حسابات التوفير – – شهريا 10.5 5 آلاف جنيه سنويا 11.5 الشهادات الادخارية 3 سنوات عام 15 لا يوجد حد أدنى 5 سنوات شهريا 10 كل 3 أشهر 10.25 7 سنوات كل 6 أشهر 9.5 10 سنوات كل 6 أشهر 10 عام 10.25 الامارات دبي الوطني حسابات التوفير – – كل 3 أشهر 6.5 و10.75 للعملاء المميزين 1000 جنيه الشهادات – 3 سنوات عام 13 5 سنوات عام 8.5 SAIB حسابات التوفير – – شهريا 5.75 5 آلاف جنيه 3 أشهر 6 6 أشهر 6.25 عام 6.5 الشهادات – 3 سنوات شهريا 14 500 جنيه 5 سنوات شهريا 15 3 أشهر 12.75 سنويا 13 6 سنوات شهريا 10.5 3 أشهر 11 6 أشهر 11.12 عام 11.25 7 سنوات شهريا 10.75 5 آلاف جنيه كل 3 أشهر 11.25 كل 6 أشهر 11.37 عام 11.5 10 سنوات شهريا 13.5 500 جنيه كل 3 أشهر 13.75 كل 6 أشهر 14 عام 14.25 الأهلي الكويتي «بيريوس سابقاً» حسابات التوفير – – شهريا 6.25 2000 جنيه عام 9 شهرية متغيرة 15.5 10 آلاف جنيه الشهادات – 3 سنوات شهريا 12 1000 جنيه سنويا 12.7 5 سنوات شهريا 12.75 سنويا 13 العقاري المصري حساب التوفير المميز – 5.75 500 جنيه الشهادات الكنز 3 سنوات شهريا، كل 3 أشهر، كل 6 أشهر، عام 16 يتم معرفته من الفرع 4 سنوات شهريا 8.625 كل 3 أشهر 9.625 كل 6 أشهر 9.75 عام 9.875 5 سنوات شهريا 9.25 كل 3 أشهر 10.125 كل 6 أشهر 10.25 عام 10.375 7 سنوات نصف سنويا 9.75 بيتك 7 سنوات تراكميا 13.07 10 سنوات تراكميا 22.14 المصرف المتحد حساب التوفير الحساب التجاري – كل 3 أشهر 9.25 1000 جنيه حساب التوفير المتوافق مع أحكام الشريعة – كل 3 أشهر 9 ويصل إلى 10 تحت الحساب 1000 جنيه حساب الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة – كل 3 أشهر 9.75 500 جنيه الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت «الماسية» 3 سنوات كل 3 أشهر 14.25 الخماسية ذات العائد الثابت 5 سنوات شهريا 13 750 جنيه الثلاثتية ذات العائد التصاعدي المتغير 3 سنوات 10.5 في العام الأول ربع سنويا 11.5 للعام الثاني 13.5 للعام الثالث 1000 جنيه الثلاثية ذات العائد المتغير 3 سنوات شهريا 18 5000 جنيه بنك الاسكندرية حساب التوفير توفير بلس – شهريا 14 1000 جنيه – – كل 6 أشهر 10 1000 جنيه شهادات الادخار اليكس برايم جولد 3 سنوات شهريا 18.75 1000 جنيه اليكس ستار 3 سنوات شهريا 12.75 1000 جنيه كل 3 أشهر 13 5 سنوات شهريا 12 كل 3 أشهر 12.5 7 سنوات تراكميا 13.5 5000 جنيه 10 سنوات عام 13.5 الكيس برايم 3 سنوات كل 3 أشهر 19 1000 جنيه أو 500 جنيه ومضاعفاتها باركيز حسابات التوفير high rate saving account – شهريا من 1.5 الى 3 10 آلاف جنيه saving account من 0.15 الى 0.75 1000 جنيه الشهادات الادخارية 3 سنوات شهريا 13.5 50 ألف جنيه كل 3 أشهر 14 عام 13.75 5 سنوات شهريا 8 كل 3 أشهر 8.25 عام 8.5 عودة حساب التوفير العادي ميجا سفير دايموند ستار سفير 3 شهور شهرى سنوى نهاية المدة 8 10 13.75 14.5 500 جنيه 10000 10000 500000 الشهادات 3 سنوات شهر 3 6 سنة لا يتم كسر الشهادة قبل 6 أشهر 1000 جنيهًا ومضاعفاتها حد أدنى للاكتتاب 5 سنوات شهر 3 6 سنة 11.65 11.75 11.60 11.70 5 آلاف جنيهًا ومضاعفاتها 4 سنوات شهر 3 6 11.40 11.50 11.60 الأهلي المتحد حساب التوفير من 1000 إلى 99 ألف من 100 ألف إلى 399 ألف من 400 جنيهًا وما فوقها شهر عائد كل 3 شهور عائد كل سنة 11 11.5 12 13.25 13.50 الشهادات 3 سنوات 5سنوات 3 أشهر سنة 3 أشهر سنة 14.15 14.15 14.5 15 الإسكان والتعمير حسابات التوفير التوفير الإسكانى من 500 إلى 10 آلاف من 10 إلى 100 ألف من100 ألف إلى مليون أكثر من مليون 9 10 12 13 التوفير العادي سنة 6.5 البركة-مصر حسابات التوفير عادي 7.4 40 ألف جنيهًا حد أدنى مميز 7.6 40 ألف جنيهًا حد أدنى الشهادات الثلاثية 3 سنوات شهرى 3 شهور 9.25 16 1000 جنيهًا الرباعية 4 سنوات ربع سنوى 9.5 الخماسية 5 سنوات سنوى 10.25 السباعية 7 سنوت تراكمى فى نهاية المدة 12.4 صك البركة 10 سنوات 3 شهور 6 سنة 10.75 11 11.3 الكويت الوطني حسابات التوفير سنة 3 شهور 10 5 آلاف جنيهًا حد أدنى الشهادات فائدة ثابتة 3 شهور 14.5 5 آلاف جنيهًا 3 سنوات سنة 14.75 3 سنوات شهر 14.75 متغيرة يوم 18.5 حد أدنى 100 ألف جنيهًا شهر 18.75 3 شهور 19 الإتحاد الوطني حسابات التوفير 3شهور 6.25 500 حد أدنى سنة 8.25 الشهادات 3 سنوات «عائد متصاعد» للسنة الأولى 15.25 السنة الثانية 16.25 السنة الثالثة 17.25 «عائد ثابت» 16 5 سنوات شهر 10 3 شهور 10.25 7 سنوات شهر 10 3 شهور 10.25 10 سنوات شهر 10 3 شهور 10.25 إيه جي بنك «المصري الخليجي» حسابات التوفير – شهرية 7.5 5 آلاف جنيهًا حد أدنى سنوية 7.75 نص سنوية 8 الشهادات 3 سنوات 14.5 3 شهور 14.75 نصف سنوي 15 1000 جنيهًا ومضاعفاتها سنة 15.5 5 سنوات نصف سنوي 13 500 جنيهًا ومضاعفاتها 7 سنوات شهر 10.63 500 جنيهصا ومضاعفاتها 10 سنوات ربع سنوي 10.85 11 1000 جنيهًا ومضاعفاتها العربي الأفريقي الدولي حسابات التوفير – شهر 12.5 5 آلاف جنيهًا 3 12.75 6 13 سنة 14 الشهادات «ثابتة للسنة الأولى ومتغيرة للثانية والثالثة»3 سنوات يوم شهر 3 6 سنة 14.25 14.75 15 15.37 16 1000 ومضاعفاتها 5 سنوات شهر 3 6 سنة 11.25 11.50 11.75 12 1000 ومضاعفاتها HSBC حسابات التوفير 3 6 «تزداد بزيادة المبلغ» 10 آلاف جنيهًا الشهادات 3 سنوات شهر 15 ABC حسابات التوفير سيفينج بلس سنة 5 – 100 الف 100 – 200 الف 250 – 750 الف 750 – مليون جنيه أكثر من مليون 8.5 9.75 10.75 13 15 5 آلاف جنيهًا الشهادات 3 سنوات «عائد ثابت» 3 شهور 6 شهور 10.75 10.875 1000 جنيهًا ومضاعفاتها 5 سنوات شهر 10.75 3 11 يتم حساب عائد الشهادات المتغيرة حسب سعر العملة المصري لتنمية الصادرات حسابات التوفير – شهر 3 6 10.75 11 1000 ومضاعفاتها 11.25 الشهادات 3 سنوات «عائد ثابت» شهر 13.5 3 13.75 6 13.85 سنة 14 5 سنوات شهرى 3 6 سنة 12.85 12.7 13 13.25 10 سنوات شهر 10.25 3 10.5 6 10.75 سنة 11 ابو ظبي الوطني حسابات التوفير – سنة 13 3 آلاف جنيهًا الشهادات 3 سنوات سنة 13 5 آلاف جنيهًا ربع سنوي 12.25 5 سنوات سنة 9.75 ربع سنوي 9.375 تراكميا 12 في حالة تم صرف الشهادة في آخر المدة البنك الأهلي اليوناني حسابات التوفير سنوية سنة 5.25 1000 جنيهًا ومضاعفاتها 3 شهور 5.5 – 6شهور 5.75 الشهادات خمس سنوات «عائد ثابت» شهر 9 3 9.25 3 سنين ونصف شهر 12.25 3 سنوات «عائد متغير» 3 شهور 19.25 10 آلاف جنيهًا حد أدنى البنك العربي «ش.م.ع» حسابات التوفير العادي شهر 3.47 من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيهًا ربع سنوي 3.48 سنوي 3.53 بريميوم من 5 – 50 الف 50 – 500 الف 500 – مليون مليون – 3 ملايين أكثر من 3 ملايين 3.5 6.5 8 9 10 إيليت من 5 – 50 الف 50 – 500 الف 500 – مليون مليون – 3 ملايين أكثر من 3 ملايين 7.5 10 10.5 11 11 600 ألف جنيهًا حد أدنى لبدء احتساب الفائدة الشهادات 3 سنوات متناقصة السنة الأولى 15 الثانية 14 الثالثة 13.5 3 سنوات شهر 18.25 قناة السويس حساب التوفير – شهرى شهري أقل من 250 ألف جنيه 9.5 500 جنيه 3 3 أشهر أقل من 250 ألف جنيه 9.75 6 6 أشهر أقل من 250 ألف جنيه 10 سنة سنة أقل من 250 ألف جنيه 10.25 شهرى 3 6 سنة من 250 ألف حتى 500 ألف « شهري» 10.75 من 250 ألف حتى 500 ألف « 3 أشهر» 11 من 250 ألف حتى 500 ألف « 6 أشهر» 11.25 من 250 ألف حتى 500 ألف « عام» 11.5 شهر أكثر من 500 ألف « شهري « 12 3 أكثر من 500 ألف « 3 أشهر « 12.25 6 أكثر من 500 ألف « 6 أشهر « 12.5 سنة أكثر من 500 ألف « سنة « 12.75 بريمير 2 مليون جنيه من 2 مليون حتى 5 مليون جنيه «شهري « 13.5 من 2 مليون حتى 5 مليون جنيه «3 أشهر « 13.75 من 2 مليون حتى 5 مليون جنيه «6 أشهر « 14 من 2 مليون حتى 5 مليون جنيه «سنوي « 14.5 ما يزيد عن 5 مليون جنيه « شهري « 14 ما يزيد عن 5 مليون جنيه « 3 أشهر « 14.5 ما يزيد عن 5 مليون جنيه « 6 أشهر « 15 ما يزيد عن 5 مليون جنيه «سنوي « 16 حساب الحصالة ، حساب التفوق – شهري 10.5 5 آلاف جنيه 3 أشهر 10.75 6 أشهر 11 سنة 11.25 الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت 3 سنوات شهري 12 1000 جنيه 3 أشهر 12.25 6 أشهر 12.5 سنويا 13 تراكميا 42 الخماسية ذات العائد التراكمي 5 سنوات تراكميا 80 سنويا 12.47 الحصاد 3 سنوات شهريا 18.25 3 أشهر 18.5 6 أشهر 18.625 مصر إيران حسابات التوفير – – كل 3 أشهر 15 10 آلاف جنيه الشهادات الادخارية – 3 سنوات شهريا 16 كل 3 أشهر 16.25 5 سنوات تراكميا 161 10 سنوات تراكميا 271