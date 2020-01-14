«المال» تختبر نيسان قشقاي المعدلة 2020 (صور)

نظمت شركة نيسان موتور إيجيبت اختبار قيادة لطراز قشقاي موديل 2020 بعدما زودتها بأربع تقنيات جديدة، واختبرتها «المال» على مدار يومين فى سوما باى بمدينة الغردقة، قبل إطلاقها رسميًا فى السوق المحلية.

وتنتمى نيسان قشقاى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء و16 صبابا، ليولد قوة قدرها 115 “حصان” عند 5200 لفة فى الدقيقة.

وطبقاً لنيسان العالمية فإن الحد الأقصى لعزم الدوران يبلغ 165 نيوتن/ متر، عند 1750 لفة فى الدقيقة متصل بصندوق تروس أوتوماتيكى “إكس – ترونيك” من طراز CVT مع منظومة الدفع الأمامى.

وتتسارع نيسان قشقاى من الثبات للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة فى غضون 12.9 ثانية، فيما يبلغ متوسط استلاك الوقود نحو 5.6 لتر لقطع مسافة تصل إلى 100 كم مع خزان وقود 52 لترا وتعمل ببنزين نقاء 92. نيسان قشقاى 2020

وحصدت “قشقاي” 5 نجوم فى اختبارات السلامة الأوروبية Euro NCAP لتتمتع بالعديد من مواصفات الأمان القياسية التى اعتمدها الصانع اليابانى، ومنها الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وأنظمة توزيع الفرامل “EBD” وBA للمساعدة فى الفرامل، إضافة إلى hill assist للمساعدة فى المنحدرات.

وبحسب المواصفات التى اعتمدتها «نيسان» فى طرازات قشقاى 2020 فقد زودت بالتقنيات الحديثة والمتطورة التى تجسد رؤية القيادة الذكية «Nissan Intelligent Mobility» والذى يسمح باستخدام الهواتف من خلال منصات الربط الإلكترونى. نيسان قشقاي 2020

والتصميم الخارجى لنيسان قشقاي يتمتع بشكل يمزج ما بين طابع رياضى ذى إنسيابية وديناميكية وشكل مميز يمثل الـDNI للصابع اليابانى نيسان، والذى قد يدفعها للتفوق على العديد من المنافسين داخل شريحتها الكروس أوفر الرياضية، والتى تحظى باهتمام النسبة الأكبر من المستهلكين بالسوق المحلية.

وبالنسبة لأبعاد “قشقاي” فإن طولها يبلغ 4.3 متر، وبعرض 1.8 متر، فى حين يصل ارتفاعها عن مستوى سطح الأرض إلى 1.5 متر فيما تبلغ طول قاعدة العجلات 2646 مليمتر. نيسان قشقاى 2020

وتزود نيسان قشقاى بمصابيح إضاءة أمامية تعمل بتقنية “LED” والإضاءة النهارية لتحسن من خصائص الرؤية مع اختلاف حالة الجو، وفى مختلف الطرق بخلاف الشبكة الأمامية التى تعزز من ديناميكية السيارة.

أما بالنسبة للتقنيات الذكية التى تمت إضافتها لنيسان قاشقاى فقد زودت بشاشة وسائط داخلية 7 بوصة تعمل بخاصية “TOUCH” يمكن من خلالها توصيل هواتف المحمولة عن بنظام “Apple CarPlay” أو “Android Auto”. نيسان قشقاى 2020

وفيما يخص تقنيــات الأمان والسلامة، فإن نيسان اليابانية زودتها بفرامل أوتوماتيكية تعمل إلكترونيـــا فى حالـة الطـــــوارئ “Intelligent Emergency Braking”، بجانب حساسات للتنبيه فى حالة خطر الاصطدام الأمامى أو الخلفى “Intelligent Forward Collision Warning”.

كما زودت بنظام “Intelligent Around View Monitor” الذى يمنح السائق رؤية شاملة من خلال كاميرات 360 درجة لرؤية كل ما يحيط بالسيارة من جميع الاتجاهات. نيسان قشقاى

وتتوافر نيسان قاشقاى 2020 بأربعة فئات فى السوق المحلية على النحو التالى؛ الفئة الأولى “VISITA” مزودة بعجلة قيادة متعددة الوسائط، وخاصية التعرف على الصوت، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وخاصية Apple Car Play أو Android Auto، وراديو وسى دى مع 4 سماعات، ومثبت للسرعة، ومفتاح ذكى.

أما التجهيزات الخارجية للفئة الأولى من نيسان قشقاى فإنها شملت “جنوط رياضية مقاس 17 بوصة”، ونظام ضم وتعديل إلكترونى للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفى معتم. نيسان قشقاى 2020

فيما أدخلت نيسان بعض المواصفات والكماليات الإضافية فى طرازات “قشقاي” الفئة الثانية “ACCENTA” ومنها نظام التحذير قبل التصادم الأمامى “Intelligent Forward Collision Warning”، ونظام الفرامل الطارئ الذكى “Intelligent Emergency Braking”، ومكيف هواء أوتوماتيكى ثنائى التحكم، ومصابيح LED، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا داخلية 360 درجة “Intelligent Around View Monitor”، ومصابيح أمامية ذاتية الضبط.

وزودت نيسان قشقاى 2020 الفئة الثالثة “TEKNA” على نفس المواصفات القياسية وعوامل الأمان المتواجدة بالفئات السابقة، علاوة على ذلك دعمها ببعض الكماليات الإضافية والتى من أبرزها “عدد 6 وسائد هوائية، وحساسات للأمطار، وعدد 6 سماعات، وتحكم إلكترونى لمقعد السائق فى درجات التدفئة، وإطارات رياضية مقاس 19. محرر “المال” أثناء اختبار قيادة قشقاي 2020

فى حين دعمت نيسان قشقاي 2020 الفئة الرابعة “TEKNA BOSE” بنظام صوتى ذكى مع 7 مكبرات للصوت، ونظام الملاحى العالمى “Offline Navigation“.

واستطاعت نيسان قاشقاى التواجد فى قائمة الطرازات الأكثر مبيعًا فى شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، رغم احتدام المنافسة فى تلك الفئة من المركبات، مستحوذة على حصة سوقية %7.4 بعد تمكنها من بيع 2427 مركبة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضى، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».