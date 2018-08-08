«المال» تحصل على مُقترح «الأشغال البحرية»

مها يونس حددت شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بغرفة ملاحة الإسكندرية عددا من البنود التى تناسب طبيعة عملها، والتى غفلتها تعديلات قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 وفقاً للرقابة الإدارية والخاص بتعديل تعريفة ورسوم واشتراطات مزاولة المهنة، والمُقرر أن يُعمل بها مطلع 2019، بالتزامن مع انتهاء ت

مها يونس



حددت شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بغرفة ملاحة الإسكندرية عددا من البنود التى تناسب طبيعة عملها، والتى غفلتها تعديلات قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 وفقاً للرقابة الإدارية والخاص بتعديل تعريفة ورسوم واشتراطات مزاولة المهنة، والمُقرر أن يُعمل بها مطلع 2019، بالتزامن مع انتهاء تراخيص الشركات العاملة بنشاط التوريدات بنهاية العام الجاري.

وأكد رئيس الشعبة فتحى عبد الغني، أن هناك مقترحات من المُقرر تقديمها لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن إعادة النظر فى التعديلات التى أقرتها وزارة النقل والتى لا تتناسب مع حجم أعمال الشركات بالنشاط.

وقال عبد الغنى لـ«المال» إن أبرز المقترحات طالت المادة رقم «8« والتى تشمل الشروط الخاصة بنشاط الوكالة الملاحية ومقابل الانتفاع بالترخيص، والتى تتضمن فى البند الخامس نصا «تعهد المُرخص له تقديم صور فواتير أعمال الصيانة والتوريدات والأشغال وتموين السفن إلى هيئة الميناء»، مُطالباً تعديلها إلى «تعهد المُرخص له بتقديم شهادة من مصلحة الجمارك تُفيد حجم أعمال الشركات».

أما المادة رقم 22 بالفصل الخامس والخاصة بمزاولة النشاط، نص البند الأول بها على «ألا يقل رأس مال الشركة العاملة بالنشاط عن 250 ألف جنيه«، وذلك فيما يخص الأشغال البحرية، فى حين أن المُقترح المُقدم يطالب بالإبقاء على قيمة 50 ألف جنيه كرأس مال معمول به، إضافة إلى البند الثانى والذى حدد «أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات»، فطالبت الشعبة فى مقترحها أن يكون خمس سنوات، إضافة إلى البند الثالث والذى يطالب الشركات بتقديم تأمين لكل ترخيص من خلال وضع ضمان بالبنك قيمته 10 آلاف جنيه لصالح هيئة الميناء، إلى أن المُقترح طلب تأمين قيمته 5 آلاف جنيه.

وضم المُقترح المادة رقم 23، والتى شملت فى بندها الأول «طلب الترخيص أو تجديده يقتضى دفع مبلغ 3 آلاف جنيه» فى حين أن المُقترح حدد قيمتها ألف جنيه، بينما نص البند الثانى من المادة على «مقابل الانتفاع لمدة الترخيص 2000 جنيه سنوياً فى خلال ثلاث سنوات»، ولكن طلب المُقترح ألف جنيه فقط، إضافة إلى البند 30 من المادة 29 والتى نصت على «شراء مخلفات السفن مقابل الانتفاع بالترخيص 5 آلاف جنيه»، والتى تم تعديلها بالمقترح لـ«ألف جنيه» أيضاً.

واختتمت المُقترحات التى حصلت عليها «المال«، المادة 41، والتى تنص على أن تؤول ملكية المنشآت المُقامة من قبل الشركات العاملة بالنشاط إلى هيئة الميناء بعد مرور 7 سنوات، وذلك للمخازن سابقة التجهيز، و10 سنوات فيما يخص المخازن الخرسانية، فى حين طالبت المُقترحات أن تُحدد مدة استغلال المشروعات التى تمت إقامتها على نفقة المُرخص إليه فى الأخير قبل العمل، طبقا لاتفاق يُبرم مع هيئة الميناء المُختص، على أن يُراعى حجم الأموال التى تم ضخها، وطبقاً لدراسة الجدوى.