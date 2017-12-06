المال تحصد جائزة الصحافة الاقتصادية

عن تحقيق بعنوان “مناقصة المخالفات تهدد قطاع الغزل والنسيج”



إيمان عوف



حصلت الزميلة دعاء حسني المحررة الصحفية بقسم الاقتصاد والأسواق بصحيفة المال على جائزة الصحافة الاقتصادية في مسابقة التفوق الصحفي لعام 2017 عن عمل بعنوان “مناقصة المخالفات تهدد قطاع الغزل والنسيج”..



وأعلنت نقابة الصحفيين أسماء الفائزين في المسابقة بعد اجتماعها مع لجان التحكيم،بحضور رئيس اللجنة الثقافية والمشرف على المسابقة محمود كامل، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها.







جائزة التغطية الإخبارية المحلية



الجائزة الأولى : الزميل محمد محمود عبد السلام – جريدة الدستور – عن سلسلة موضوعات بعنوان سد النهضة الطريق الشرعي لبنك المياه الإسرائيلى . الجائزة الثانية : الزميلة فاتن زكريا محمود حلمي – جريدة الأخبار المسائي – عن حملتى “رفع درجات تنسيق القبول بالثانوية العامة بالقاهرة والتلاعب في منح درجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة “.





وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه :



الزميل عبد القادر مبارك سويلم – الصحفي بجريدة الأسبوع -ونشر العمل بجريدة البوابة نيوز عن سلسلة موضوعات عن الحرب على الارهاب في سيناء .



جائزة التغطية الخارجية :



الجائزة الأولى : الزميل عماد السيد عبد المقصود– جريدة البورصة – عن عمل بعنوان “من أنين الغربة وحنين العودة إلي أزمات الاندماج .. هكذا يعيش العرب الحالمون في عروس أوروبا” . الجائزة الأولى : الزميل عماد السيد عبد المقصود– جريدة البورصة – عن عمل بعنوان “من أنين الغربة وحنين العودة إلي أزمات الاندماج .. هكذا يعيش العرب الحالمون في عروس أوروبا” . وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميلة هالة بهاء لمشاركتها في العمل وهى من غير أعضاء النقابة. الجائزة الثانية : الزميل أحمد حسن عبد العزيز حسين وشهرته أحمد العميد– جريدة الوطن – سلسلة بعنوان “بساتين “البوعتيه” جحيم أخضر امام “داعش بالعراق”.



3-جائزة التحقيق الصحفى



الجائزة الأولى : الزميل أحمد عاطف رمضان – جريدة الصباح – عن عمل بعنوان “الصباح تكشف في تحقيق استقصائى “اطارات الموت السريع في مصر” الجائزة الأولى : الزميل أحمد عاطف رمضان – جريدة الصباح – عن عمل بعنوان “الصباح تكشف في تحقيق استقصائى “اطارات الموت السريع في مصر” الجائزة الثانية : الزميلان هدى زكريا و أحمد جمال الدين حسن – جريدة اليوم السابع – عن عمل اليوم السابع تكشف في تحقيق استقصائي “بيزنس انتاج الأطرف الصناعية”





وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه :



1-الزميلة ولاء نبيل عبد العزيز – جريدة المصري اليوم – عن عمل تحت عنوان “تحقيق استقصائي يكشف فوضى صناعة آواني الطعام من خردة الالومنيوم .. الطبق الفارغ فيه سم قاتل” .



2- الزميل محمد سيد أبو ضيف – جريدة الوطن – عن عمل تحت عنوان “أجهزة الكشف عن المعادن عصا سحرية في أيدي عصابات الاثار والدهابة”.



4- جائزة الحملات الصحفية :-



الجائزة الأولي : الزميل احمد محمد طه عبد الرحمن وشهرته احمد راضي – جريدة الوفد – عن سلسلة حملات بعنوان ” حملة توريث بالمخالفة للقانون” .



الجائزة الثانية : قررت اللجنة حجبها .



وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه :



1- الزميلة ميرفانا ماهر وهيب جرجس – جريدة الفجر – عن حملة بعنوان ” تعارض تضارب المصالح” .



2- الزميلة مونيكا عياد عدلي جرجس – جريدة الوفد – عن حملة بعنوان “حملة معتقل تعذيب الأطفال الأيتام بالمقطم ” .



5-جائزة الحوار الصحفى :-



الجائزة الأولى : الزميلة أمينة عبد العال محمد عبد العال- جريدة المصريون – عن حوار تحت عنوان انفراد أول حوار مع سائق التوكتوك المختفى . وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للزميلة حنان حمدتو لمشاركتها في العمل وهى من غير أعضاء النقابة.



الجائزة الثانية : الزميل خيري حسن محمد احمد – جريدة الوفد – عن حوارين ضمن سلسلة حوارات بعنوان “أبي الذي لا يعرفه أحد” .

6-جائزة التصوير :-



الجائزة الأولى : الزميل محمد حسنين محمد احمد – جريدة الأهرام – عن صورة تغطية غرق مركب رشيد.



الجائزة الثانية : الزميل كريم حسين عبد العزيز – جريدة اليوم السابع- عن صورة الدكتور على عبد العال يرسل قبلة للنواب أثناء الموافقة على ضريبة القيمة المضافة.



7-جائزة الإخراج الصحفى :-



الجائزة الأولي : الزميل حسام الدين عنتر – مجلة الكواكب – دار الهلال – عن إخراج ملف بعنوان “نجيب محفوظ الغائب الحاضر – المبدع” . وقررت لجنة التحكيم منح شهادتي تقدير للزميلين عدلي سلامة واشرف عبد الله نظرا لمشاركتهما في إخراج نفس العدد من المجلة.



الجائزة الثانية : الزميل إسلام أحمد إبراهيم الشيخ – أخبار الأدب – مؤسسة أخبار اليوم – عن إخراج ملف بعنوان “الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين”.



8-جائزة الكاريكاتير “جائزة واحدة” :-



الجائزة الأولى: الزميل أحمد عبد النعيم مصطفى- جريدة الأخبار المسائي مؤسسة أخبار اليوم – نشر العمل بجريدة الاخبار عن رسمتي “كاريكاتير الغلاء”

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9-جائزة الصحافة الاقتصادية :-



الجائزة الأولى : الزميل أحمد صالح عبد المعطي – مجلة الأهرام الاقتصادى مؤسسة الأهرام – عن عمل تحت عنوان “عاصفة أزمات تجتاح الدواء” .



الجائزة الثانية : الزميل رضا رفعت إبراهيم عطوه – مجلة صباح الخير مؤسسة روز اليوسف – عن ملف تحت عنوان “أرض الخير بالفرافرة جنة الصحراء تبوح بأسرارها” .



وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه :



1-الزميل محمد عبد العاطي عبد العليم – مجلة صباح الخير مؤسسة روز اليوسف – عن ملف تحت عنوان “قرارات نوفمبر” تأثير تحرير سعر الصرف ورفع اسعار الفائدة على قطاعات الصناعة والتجارة .



2-الزميلة دعاء عبد المنعم السيد – مجلة الأهرام الأقتصادي – عن عمل “المثلث الذهبي واستغلال الرمال السوداء كأمثلة حية لثروات تعدينية “.



3- الزميلة دعاء حسنى إمام – جريدة المال – عن عمل بعنوان “مناقصة المخالفات تهدد قطاع الغزل والنسيج” .



10-جائزة الصحافة الرياضية :-



الجائزة الأولى : الزميل محمود محمد شوقي – مجلة الإذاعة والتليفزيون – عن ملف بعنوان “بالمستندات هروب شباب مصريين إلى أوروبا بأوراق لاعبين مكفوفين”

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الجائزة الثانية : الزميل محمد جمال محمد سالمان – جريدة اليوم السابع- عمل بعنوان “أبناء الألعاب الفردية “أبطال على باب الله” 8 حكايات تكشف مأساة لاعبي الرياضيات الشهيدة .



11-جائزة الصحافة الفنية :-



الجائزة الأولى : الزميل وليد فاروق محمد إسماعيل – مجلة الشباب الأهرام – عن سلسلة موضوعات بعنوان “أبيض وأسود “



الجائزة الثانية :محمد السيد حسين شنح – جريدة الوطن – عن عمل تحت عنوان “الرقص بما لا يخالف شرع المجتمع”.



وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه :

الزميل محمود عبد الرحمن محمد سالم – جريدة الوطن – عن عمل “الميوزك أوورد “2016 لمن يدفع أكثر .



الزميل مصطفي جمعه سالم رحومه – جريدة الوطن – الفن المسيحي .. إبداع تحت الوصايا



الزميل اسامة عبد الفتاح احمد رزق – جريدة الأهرام المسائي – سفير المفهومية والحداقة المصرية ” شكوكو” .



12-الصحافة الثقافية :-



الجائزة الأولى: الزميل محمد محمود شعير – أخبار الأدب – مؤسسة أخبار اليوم – عن عمل بعنوان لأول مرة مخطوطات نجيب محفوظ .



الجائزة الثانية: الزميلة جيهان محمود اسماعيل – مجلة الأهرام العربي – عن عمل تحت عنوان مخازن الآثار سرقات وإهمال ودمار تخزين الخراب .



وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه :



الزميل خالد محمد عبد الرسول – جريدة البديل – نشر العمل ببوابة الأهرام – عن موضوع “الاثار ترفع شعار ممنوع دخول الفقراء”.



الزميلة رشا حسني محمود السيد – جريدة البديل – نشر العمل بجريدة القاهرة – عن موضوع بعد 50 عاماً من التأسيس هل تستعيد “الهيئة فلسفتها الجماهيرية “.



الزميل روبير خليفة فارس عوض – جريدة وطني – نشر العمل بالبوابة نيوز – عن موضوع أقباط ممنوعون من الظهور علي الفضائيات المسيحية





ثانياً – الجوائز الخاصة :-



1-جائزة الشهيد (للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة) :



الجائزة الأولى : الزميل علاء البدري – جريدة الأخبار مؤسسة أخبار اليوم – عن عمل تحت عنوان ” الأخبار داخل المناطق المحررة في العراق “



وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه :



الزميل احمد محمد حسن شلبي – جريدة المصري اليوم – عن عمل تحت عنوان “المصري اليوم ترصد رحلة إنقاذ حيوانات خان يونس من الحصار الإسرائيلى” .



2-جائزة إحسان عبد القدوس فى السبق الصحفى :-



الجائزة الأولى : الزميل أحمد ربيع أحمد عبد العزيز – جريدة الوطن- عن عمل بعنوان “بالمستندات الوطن تنفرد بنشر الملف الكامل للتصالح مع حسين سالم” .



3-جائزة أحمد رجب فى الكتابة الساخرة :-



قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة .



4-جائزة صبرى غنيم فى القصة الصحفية الانسانية :-



الجائزة الأولى : الزميل محمد سيد أبو ضيف – جريدة الوطن – عن عمل بعنوان “كتاب المعلم عياد ” في كنيسة “طهنا الجبل” : المصحف إلي جوار الصليب

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5-جائزة سعيد سنبل فى المقال الاقتصادى :-



الجائزة الأولي : الزميل مصطفي أحمد فهمي – جريدة البورصة – عن مقال “الدعم قبل الرفع”.



6-جائزة مصطفى شردى فى المقال السياسي :-



الجائزة الأولي : الزميل جرجس فكري سخرون –جريدة الشروق – نشر العمل بجريدة المصري اليوم – عن مقال بعنوان لماذا كرهت المسلمين والانجليين في كنيستي.



وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه :



الزميل أسامة السعيد السعيد قرطام – جريدة الأخبار – عن مقال بعنوان “عساكرنا” .



7-جائزة منير كنعان للإبداع الفنى :-



الجائزة الاولى: الزميلة سلوى فوزى إمام إبراهيم – جريدة الأهرام- عن رسمة ” اقرأ باسم ربك” .









8-جائزة صحافة البيئة :-

الجائزة الأولي : الزميل احمد سمير علي حموده –جريدة الأهرام – نشر العمل بجريدة الأهرام الزراعي– عن عمل تحت عنوان “دولة مكامير الفحم بــ”أنشاص” العيشة هباب والناس في عذاب”.

الجائزة الثانية : الزميلتان حنان عزت السمني و حنان بدوي عبد الحليم – جريدة الأسبوع – عن عمل تحت عنوان “رحلة إلى واحة السحر والجمال (سيوة)” .





9-جائزة صحافة المرأة :-

الجائزة الأولي : قررت اللجنة حجبها

الجائزة الثانية : الزميلة زينب عبد اللاه احمد – جريدة اليوم السابع – عمل بعنوان “بنات الشوارع بيزنس الدعارة والاتجار بالبشر “.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه :

الزميلة غادة محمد ابراهيم الشريف – جريدة المصري اليوم – عن عمل بعنوان “المواريث في مصر جنة آدم المحرمة على حواء” .

10-جائزة مجدى مهنا فى العمود الصحفى :-

الجائزة الأولي : الزميل خالد محمد سيد أحمد – جريدة الشروق- عن عمود بعنوان “بتوقيت 25 يناير” .

الجائزة الثانية : الزميل هاني محمد هنداوى – جريدة الشروق- عن عمود بعنوان “بحثت عن الله .. فوجدته”.

وقررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير تشجيعيه :

الزميلة روحية محمد جلال محمد- جريدة الأخبار- عن عمود “ليتنى كنت مراهقه” .

11-جائزة محمد عيسي الشرقاوى “للتغطية الخارجية” :-

الجائزة الأولى: الزميل شريف محمد سمير – جريدة الأهرام – عن عملين تحت عنوان “الثعلب الإيرانى لم يفرط في العنب اللذيذ وتركيا تغرق في دائرة الانتقام الكبرى” .

12-جائزة سمير عبد القادر فى الصحافة الاقتصادية :-

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة

