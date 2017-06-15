المال تحاور إسلام جابر أحد الفائزين بمنحة مؤسسة القلعة

دراستى تتكلف مليون جنيه فى مجال النقل والتخطيط التكنولوجى

الحصول على المنحة ليس بالأمر الهين وتخضع لاختبارات مشددة

مصر تخسر 8 مليارات دولار سنوياً بسبب الزحام

أسست شركة جديدة لتيسير عمليات النقل داخل القاهرة الكبرى

أبدأ الدراسة فى السويد أغسطس المقبل لمدة عامين

❏ لدى رؤية لحل مشكلة الزحام داخل القاهرة الكبرى المرسى عزت قال إسلام جابر أحد الفائزين بمنحة مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، إن الفوز يعد بمثابة نقلة نوعية فى مجال عمله، وهو الخاص بتخطيط نقل ونظم معلومات جغرافية. وأضاف جابر فى حواره مع «المال» أن الفوز بالمنحة لم يكن بالأمر الهين، فالمقابلة الشخصية كانت صعبة جدًّا من ناحية الأسئلة وليست نزهة، مشيرًا إلى أنها تطرقت إلى موضوعات متخصصة وعامة، وتتم بقدر عالٍ من الشفافية. وأوضح أنه من المنتظر أن يبدأ الدراسة فى أغسطس المقبل بالعاصمة السويدية استكهولم، مؤكدًا أن تكلفة المنحة تصل إلى مليون جنيه مقدمة بالكامل من مؤسسة القلعة للمنح الدراسية. ونبه إلى تشديد مؤسسة القلعة للمنح الدراسية على ضرورة عودة الفائزين بالمنح إلى مصر مرة أخرى وهو ضمن أحد أهم الشروط التى تؤكد عليها المؤسسة لتحقيق تنمية ونقل الخبرات التى تم دراستها إلى السوق المصرية. وتطرق جابر إلى عدد من الأسئلة التى تناولتها المقابلة التى أجرتها المؤسسة إلى جانب نظرته لقطاع النقل المصرى ورؤيته لفرص تنمية ذلك القطاع. بداية سرد إسلام جابر، الفائز ضمن مجموعة بمنحة مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، أنه تقدم بطلب للدراسة فى المعهد الملكى فى السويد لدراسة تخطيط النقل ونظم المعلومات الجغرافية، وقام بمراسلة المعهد الذى يقع بالعاصمة السويدية استكهولم، والذى طلب ملفا كاملا عنه، يتعلق بما تم الحصول عليه من تعليم، والخبرات التى يملكها، والسن، وغيرها من الأمور المتعلقة بالقبول فى ذلك المعهد. وأكمل جابر لـ«المال» أن المعهد الملكى بالسويد راسله وأعلن موافقته للالتحاق والدراسة، إلا أنه أبلغه أن مصروفات الدراسة ستصل إلى مليون جنيه. وهنا جلست أفكر والحديث لجابر، كيف سأحصل على هذا المبلغ، فأنا فى مقتبل العمر، وعملى لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يغطى تكلفة ذلك المبلغ. ويسرد ويقول جلستُ أفكر وأبحث عن كيف سأوفر ذلك المبلغ الضخم لأكمل دراسة أحبها وأعرف قيمتها الحالية والمستقبلية على المستوى العام والمستوى الشخصى؟ حتى تعرفت على مؤسسة القلعة للمنح الدراسية. وتابع: فور علمى بوجود مؤسسة القلعة للمنح الدراسية تقدمت سريعًا بملف كامل عن دراستى وسابق خبراتى فى المجال الذى أعمل به وهو مجال النقل. وأضاف جابر أنه بعد تقدمه بملف كامل عن خبراته وتعليمه، تلقى اتصالا من مؤسسة القلعة للمنح الدراسية يعرفه بموعد المقابلة الشخصية ليكون من ضمن الفائزين بالمنح أو خارجها. وأشار إلى أنه قام بإجراء مقابلة شخصية وصفها بالصعبة جدا، منوهًا بأن المؤسسة تعتمد معايير صارمة ولا يمكن لغير المتميزين والراغبين بالفعل فى خدمة بلادهم بالفوز بتلك المنحة. وأضاف جابر أنه تم التطرق لعدد من الأسئلة تتعلق بمجالات عامة ومتخصصة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر سؤال يتعلق بمن أنا؟ وماذا تريد أن تفعل لمصر بعد حصولك على تلك المنحة؟ وأوضح أنه قد يظن البعض للوهلة الأولى أن الأسئلة المتعلقة بمن أنت؟ وماذا ستفعل لمصر بعد حصولك على المنحة؟ بأنها أسئلة سهلة ويسيرة، لكن على العكس تمامًا فهى أسئلة غاية فى الصعوبة تبدو فى مظهرها سهلة إلا أنها متعمقة إلى حد كبير، ما لم تكن متمكنًا من أدواتك وواثقًا من قدراتك فلن تستطع أن تجيب الإجابة التى تجعل لجنة الحكم تختارك ضمن الفائزين. ولفت إلى أنه من ضمن الأسئلة التى وجهتها اللجنة، ما الذى ستضيفه لقطاع النقل المصرى، فمصر قد استعانت بعدد من الخبراء الأجانب؟ فما الذى ستضيفه أنت؟ أجاب جابر أن الخبراء الأجانب يعيشون بدول أوروبية أو آسيوية أو أمريكية إلا أنهم لم يعايشوا البيئة المصرية عن قرب، ولم يعرفوا تفاصيل ما تعج به من مشكلات، فأنا أُلم بالمشكلات عن قُرب، وهذه أولى طرق الحل السليم لمعضلة النقل فى مصر. وأشار جابر بعد مقابلة عصيبة تلقيتُ اتصالًا هاتفيًّا أننى ضمن الفائزين بمنحة مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، وأخبرونى أنه يجب أن أستعد للسفر للخارج لاستكمال دراستى فى قطاع تخطيط النقل ونظم المعلومات الجغرافية. يذكر أن مؤسسة القلعة للمنح الدراسية نشأت عام 2007 برعاية شركة القلعة للاستثمارات بغرض تزويد الكفاءات والمواهب المصرية الشابة بأعلى درجات الإعداد المهنى والفنى والأكاديمى، ليكونوا نواة لجيل جديد من القادة والخبراء داخل مصر فى شتى المجالات. وقامت مؤسسة القلعة للمنح الدراسية منذ نشأتها فى عام 2007 بتوفير عدد 163 منحة دراسية لأبناء عدد 13 محافظة مصرية، وتشمل محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية، والإسماعيلية، وأسيوط، والغربية، والمنيا، والدقهلية، والقليوبية، وأسوان، والفيوم، وبنى سويف. وتتيح مؤسسة القلعة للمنح الدراسية الفرصة للراغبين فى الحصول على درجات الماجيستير والدكتوراه فى مجالات متنوعة يختارها المتقدمون، شريطة قبولهم بإحدى الجامعات أو المعاهد العليا قبل طلب المنحة، كذلك التعهد بالعودة إلى مصر للعمل على تنمية المجتمع عقب استكمال البرنامج الدراسى. وتقوم مؤسسة القلعة بتوفير المنح الدراسية بمختلف المجالات، ومنها الهندسة وإدارة الأعمال، والطب، وصناعة السينما، والعلوم الإنسانية، والهندسة المعمارية، وحقوق الإنسان، والقانون، والاقتصاد، وغيرها من المجالات الحيوية. وتقدم مؤسسة القلعة للمنح الدراسية فرصة الالتحاق بعدد من أبرز جامعات العالم، فى الولايات المتحدة الأمريكية تتيح المؤسسة الدراسة بجامعات هارفارد، ستانفورد، كولومبيا، كورنيل، كاليفورنيا لوس أنجلوس، جامعة نيو يورك، نافتس، بنسلفانيا، ديوك، جامعى سيراكيوس. كما تتيح مؤسسة القلعة للمنح الدراسية فرصة الالتحاق بأبرز الجامعات البريطانية ومنها جامعة إكسفورد، جامعة كامبريدج، جامعة كلية لندن، جامعة امبريال كوليدج لندن، كلية لندن للاقتصاد، جامعة مانشيستر، جامعة سيتى، جامعة وارويك وغيرها. وتمنح مؤسسة القلعة الالتحاق بجامعات لوند بالسويد، وهايدلبرج بألمانيا، وهيلسنكى بفلندا، وجامعة فاجنينجين بهولندا، وغيرها من الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة. وتقدم مؤسسة القلعة للمنح الدراسية فرصة الحصول على الماجستير فى إدارة الأعمال من أكبر كليات التجارة والاقتصاد، ومنها جامعة انسيد، وجامعة اسادى الإسبانية، وكلية لندن للأعمال، وجامعات وارتون وكولومبيا وديوك بالولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف جابر أنه من المنتظر أن تبدأ الدراسة والتى ستستمر لعامين فى أغسطس المقبل بالعاصمة السويدية استكهولم بالمعهد الملكى هناك، وهو أحد أبرز الجهات المختصة عالميا بالنقل والتكنولوجيا. وذكر أن السويد تضم أحدث خبرات العالم فى مجال النقل والتكنولجيا، بما يتيح فرص جذب تلك الخبرات إلى السوق المصرية، كما تتميز بعدد من الجامعات والمعاهد المتميزة على المستوى الأوروبى والعالمى. وتضم السويد عددًا من الجامعات المتميزة ومنها الجامعة السويدية للعلوم الزراعية، تأسست فى العام 1977 من خلال اندماج 3 كليات مختلفة للطب البيطرى والعلوم الزراعية وعلوم الغابات فى مؤسسة واحدة تحت مسمى الجامعة السويدية للعلوم الزراعية، كل كلية من الكليات الثلاث المُكوّنة للجامعة يعود تاريخها فى القرن السابع عشر، مما يعكس عراقتها وثراءها الأكاديمى وتميّزها التعليمى على المستوى الدولى فى المجالات التى تقدمها. كما تضم كلية ستوكهولم للاقتصاد، والتى تم تأسيسها فى مطلع القرن العشرين، نتيجة الزيادة السريعة فى معدلات الصناعة والاقتصاد الدولى فى تللك الفترة، وحاجة السويد إلى مؤسسة أكاديمية متخصصة للعمل والبحث فى هذا المجال. ولفت جابر إلى أنه قبل الحصول على منحة مؤسسة القلعة للمنح الدراسية قام وهو و7 من أصدقائه الشباب بتأسيس شركة تحت اسم «وصلة للقاهرة» وهى شركة تهتم بإنتاج خرائط لوسائل النقل العامة لتيسير عمليات النقل داخل القاهرة الكبرى. وأوضح أنه بالفعل تم إنتاج خرائط لوسائل النقل العامة تتيح بسهولة ويسر سرعة الوصول إلى الأماكن التى ترغب فى زيارتها دون أى عناء وتعمل على تقليل الزحام والحوادث. وأكد جابر والذى يعمل بإدارة التخطيط بوزارة النقل إلى أن خسائر مصر السنوية من الزحام تصل إلى 8 مليارات دولار وهو مبلغ يكفى تغطية احتياجات مصر التمويلية، وأيضا يكفى بناء مستشفيات ومدارس وغيرها من الخدمات الأخرى التى تفيد المجتمع. وأضاف أن قطاع النقل فى مصر مهمش رغم أهميته، كاشفًا عن أنه لا توجد جامعة أو كلية أو معهد فى مصر يدرس قطاع النقل، وهو أمر يدعو إلى الاستغراب والدهشة. ولفت جابر والذى يعمل ضمن وزارة النقل فى إدارة التخطيط إلى أن مشاورات تجرى حاليًّا لاستخدام الخرائط فى عمليات النقل للتيسير على المواطنين وتقليل الزحام. نبيل العربى: القلعة للمنح الدراسية وفرت 163 فرصة فى أشهر جامعات العالم قال نبيل العربى، رئيس مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، إنه تم منح 163 منحة دراسية فى أشهر الجامعات العالمية حديثًا. وأضاف العربى فى احتفال مؤسسة القلعة للمنح الدراسية فى مكتبة القاهرة الكبرى أن المؤسسة تتعامل مع جميع التخصصات الدراسية. ولفت أن مؤسسة القلعة للمنح الدراسية تلقت عدد 503 طلبات خلال العام الحالى. وأكد العربى أن تعويم الجنيه أثر سلبًا على عدد المنح العام الحالى، موضحًا أن مؤسسة القلعة للمنح الدراسية بدأت العمل منذ سنوات وأسستها شركة القلعة للاستثمارات كبرى الشركات العاملة فى مصر والشرق الأوسط. ولفت إلى أن من شروط المنح أن يكون مصرى الجنسية، على أن يعود للوطن مرة أخرى.