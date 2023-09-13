«المال» تجري معايشة مع مستجدات بناء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة

أجرت «المال» معايشة مع آخر مستجدات أعمال بناء منطقة الأعمال المركزية التى تنفذها الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية CSCEC فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتضم البرج الأيقونى الأطول فى قارة إفريقيا،وتقدر قيمة عقد المنطقة ب3.805 مليار دولار.

وجاءت المعايشة ضمن الجولة التى نظمتها السفارة الصينية بالقاهرة يوم الاثنين الماضى لعدد من الصحفيين للمنطقة فى إطار حملات الترويج للمشروعات الصينية فى مصر فى ضوء انطلاق منتدى الحزام والطريق المقرر أن تستضيفه العاصمة الصينية بكين الشهر المقبل.

وشملت الجولة زيارة مقر القطار الخفيف المقرر أن ينقل المواطنين بين مدينة السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة ويمتد الى مدينة العاشر من رمضان.

و كشف بان وانج مسئول المشروع عن انتهاء تنفيذ %90 من الهياكل والواجهات الخارجية للمشروعات هناك، موضحًا أن المنطقة بأكملها تتكون من 20 برج موزعة بين 10 إدارية و5 سكنية و4 فندقية تسمى أبراج هلالية ، بجانب البرج الأيقونى.

ولفت إلى أن هناك كوبرى يصل بين مبنيى 7 و8 بالمنطقة بارتفاع قدره 128 متراً، مشيرًا إلى أنه تم رفع الكوبرى مرة واحدة إذ يصل وزنه إلى 161 طناً ، موضحا أنه يعتبر أول جسر فولاذى يتم عمله وتجميعه على الأرض ثم رفعه مرة واحدة.

وقال إنه عند رفع الكوبرى تم الاستقرار على تجمعيه بالأسفل ثم رفعه مرة واحدة.

وأشار إلى أن عملية الرفع استغرقت 24 ساعة، حيث كان يتم رفع 7 متر كل ساعة .

وأضاف أن تكوين الكوبرى وتجميعه استغرق 46 يوما ، مشيرا إلى أن المشروع سيكون ملحقاً به مجمعاً للمرافق يعمل بالذكاء الاصطناعى لتشغيل كافة المشروعات التابعة للمنطقة.

و توقعت نورا هانى مترجمة بالعلاقات العامة بالمنطقة، انتهاء تنفيذ المشروع ككل أواخر العام المقبل.

وقال من خلى مدير قسم الإنتاج بالبرج الأيقونى إن ارتفاع البرج يبلغ 385.6 متر، مشيرًا إلى بدء المشروع فى عام 2018، وانتهت المرحلة الأولى من أعمال الخرسانة فى 2021 وتابع أنه يجرى حاليًا تنفيذ الكهرباء والميكانيكا والتشطيبات .

وأضاف خان زدشر مدير قسم التشطيبات لدى مشروع البرج الأيقونى -المكون من 74 دوراً- أن أعمال تشطيبات المشروع تنقسم لثلاث مراحل الأول منها فندقى ومطاعم والثاني إدارى ، والثالث سكنى، وتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات به أواخر العام المقبل والتسليم أوائل 2025.

وقالت بيانات صادرة عن الشركة الصينية المنفذة إنه تم إنهاء أعمال الهيكل الإنشائى للمشروع بكمية خرسانة 1.678.500 متر مكعب.

وتابعت البيانات أنه تم تنفيذ أعمال الواجهات بنسبة %92 بمساحة 700 ألف متر مربع، بجانب أعمال شبكات المرافق بإجمالى 45 كم من إجمالى 60 كم بنسبة %75، مشيرة إلى تنفيذ أعمال طرق بمساحة 70 ألف من إجمالى 102 ألف متر مسطح تقريبًا بنسبة %70.

أشارت إلى أن إجمالى استثمارات المشروع تبلغ حوالى 4 مليارات دولار مشيرة إلى أن أطقم الإدارة والإشراف مصريين، وتابعت أن عدد العمالة المصريين يبلغ حوال 12 ألف عامل والصينين حوالى 4 آلاف.

ولفتت إلى أنه يتم تنفيذ الأعمال مع شركات مصرية ومنها أوراسكوم والحاذق وسياك.

ووفقا لبيانات فهناك عشرات الموردين ومقاولى الباطن بالمشروع، كما أن %50 من المواد المستخدمة به مصرية وجارى التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل المشروع.

وكشفت البيانات عن أنه تم توقيع مشروع منطقة الأعمال المركزية الجديدة بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين ، كما أنه يعد أكبر مشروع توقعه مؤسسة صينية فى مصر حتى الآن، وهو أيضًا واحد من المشاريع ذات الأولوية للتعاون بين البلدين.

وخلال الجولة تم زيارة مقر القطار الخفيف ،وقال محمود نصير مدير قسم استقبال الأعطال بشركة أدك الصينية إن مؤسسته هى المسئولة عن أعمال الصيانة للمشروع وإصلاح أعطال القطار حتى لا يؤثر ذلك على التشغيل.

وقال إن هناك تعاوناً مع شركة “ار تى بي» المشغلة للمشروع حتى يتم تشغيله بصورة جيدة، مشيرًا إلى أن هناك شركات مصرية تعمل بالمشروع مثل أوراسكوم.

ومشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT “السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية » يبلغ طوله 105 كم ويتكون من 19 محطة ويربط بين القاهرة الكبرى وعدد 9 مدن عمرانية جديدة

والجدير بالذكر أن الشركة الصينية للهندسة المعمارية أسست مقرها الإدارى فى مصر ديسمبر 1983.

ونفذت الشركة الصينية عدة مشاريع بينها مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، وكل من السفارة والقنصلية الصينيتين ، ومبنى الملحق العسكرى ومبنى الخدمات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الشمالية الغربية لقناة السويس.

كما تنفذ الشركة مشروع أبراج الدوان تاون بمدينة العلمين الجديدة الذى يبلغ قيمة عقده 2.065 مليار دولار فى إطار مبادرة الحزام والطريق .

ومن المقرر أن يعقد منتدى التعاون الدولى الثالث لمبادرة الحزام والطريق فى بكين فى أكتوبر وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية مع حلول الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة هذا العام، وأعلنت بكين حضور 90 دولة المؤتمر.

تنفيذ %90 من الهياكل والواجهات الخارجية للمشروعات

أكبر مشروع تنفذه مؤسسة صينية فى مصر حتى الآن