«المال» تجرى جولة بالمتحف اليونانى الروماني بالإسكندرية 

يزخر المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية بالعديد من الآثار العريقة التى ترجع للحقبة التاريخية اليونانية، فبمجرد أن تطأ قدماك أروقة المكان العملاقة ستشعر بأن آلة الزمن تعود بك لتلك الفترة، ومن أبرز الشواهد على ذلك تماثيل التناجرا التى وثقت بدورها شكل سيدات الإسكندرية الأنيقات وأزيائهن الراقية.

التقت «المال» بأمين عام المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية رشا عبد الوهاب، والتى قالت إن تلك التماثيل اكتشفت فى منطقة الإبراهيمية بكميات كبيرة، مشيرة إلى أنها تظهر المستوى المرتفع من الرُقى التى وصلت إليه أزياء وشكل المرأة المصرية آنذاك.

وأضافت أن صناعة تلك التماثيل كانت تستهدف الزينة بالمقام الأول ، وكانت غالبا ما توصى السيدات بصناعتها لتضعها فى منزلها أو مقبرتها عقب وفاتها أو كقربان من الآلهة.

وتابعت أنه تم اكتشاف كمية كبيرة من تلك التماثيل فى الجبانة الشرقية للإسكندرية خاصة فى مقابر الشاطبى، ومصطفى كامل، وتعتبر من أهم المجموعات التى عثر عليها لتنوعها، وجمالها، واحتفاظها بألوانها إلى الأن، وتعطى صورة كاملة عن الحياة اليومية خلال فترة الحكم اليوناني الرومانى بمصر.

و خلال الجولة التى قامت بها «المال» داخل المتحف اليونانى الرومانى، أظهرت مجموعة تماثيل التناجرا الموجودة بالمكان سيدات سكندريات ترتدين عباءات طويلة ذات ثنيات رائعة، وقصات شعر، وقبعات، وأغطية رأس مختلفة، صنعها حرفيين محليين فى تلك الفترة، وما زال البعض منها تحتفظ بألوانها الزاهية، ومن أبرز تلك التحف سيدة تحمل طفلاً وأخرى تعزف على آلة موسيقية.

كما تضمنت الآثار سيدات واقفات، وأخرى جالسات يحملن طفلا أو مروحة وشباب وفتيات، وأخرى لحيوانات يُعتقد أنها لعب أطفال.

واشتهرت الإسكندرية خلال تلك الحقبة الزمنية بصناعة تلك التماثيل التى كانت تصنع بعدة طرق اليدوية، والفخارية، والقوالب، ثم توضع فى الفرن، ويجرى تلوينها بعد خروجها بألوان مختلفة مثل الأحمر والأزرق والأبيض.

ووفقاً للبيانات التى حصلت «المال» عليها من المتحف اليونانى الرومانى، ترجع بداية صنع تماثيل التناجرا إلى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد، ولكنها ازدهرت فى العصر الهلنستى، ويعتقد العلماء أنها تحف نذرية أو ذات طابع دينى لوجودها داخل الجبانات، وبمرور الوقت أصبحت تعبر عن السيدات فى حياتهم اليومية آنذاك.

و سميت تلك التماثيل بهذا الاسم نسبة للمكان الذى صنعت به أول مرة، وهى منطقة تناجرا فى شمال اليونان، وبعد ذلك تم تصنيعها فى أماكن أخرى مثل مدينة الإسكندرية التى شهدت اكتشاف كميات كبيرة منها فى الجبانة الشرقية للمدينة التى تضم الإبراهيمية، الحضرة، كوم الشقافة ، ومصطفى كامل.

وقال الدكتور عزت زكى قادوس أستاذ الآثار اليونانية الرومانية بجامعة الإسكندرية إنه تم تصنيع تماثيل التراكوتا المصرية خلال العصر الهلنستى، مشيرا إلى أن هناك احتمالات تشير إلى أن الثغر كانت الأساس الذى أوحى بهذه الصناعة الى باقى الأقاليم والبلدان.

وبحسب «قادوس» كان اليونانيون والمقدونيون يدفنون فى جبانة خاصة بهم فى شرق مدينة الإسكندرية، مشيرا إلى اكتشاف مجموعة كبيرة من التماثيل الفخارية في الجبانة الشرقية التي احتفظت بزخارفها بفضل مناخ مصر الجاف.

وأضاف أن ألوانها الزاهية التى تلفت الأنظار لم تبق بهذه الصورة فى أى مكان آخر بالعالم عدا مدينة الإسكندرية. ووفقاً لأستاذ الآثار اليونانية كانت ملابس النساء عبارة عن «الخيتون» وهو رداء من الصوف يثبت بدبوس على الكتفين أو من الكتان ويكون له أكمام، و«الهيماتيون» وهو رداء كان يتم ارتداءه فوق الخيتون.