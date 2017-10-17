المال تتعرف على تجربة 4G في فودافون إيطاليا

محمود جمالأجرى محرر صحفية المال زيارة ميدانية اليوم الثلاثاء، إلى مقر شركة فودافون إيطاليا للتعرف علي تجربه الشركة في تقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالات. وبدأ محرر "المال" جولته بزيارة مركز خدمة العملاء بالشركة لاستعراض دورالتكنولوجيا في طرح خدمات مميكنه للعملاء في عده مجالات منها عداد

محمود جمال

أجرى محرر صحفية المال زيارة ميدانية اليوم الثلاثاء، إلى مقر شركة فودافون إيطاليا للتعرف علي تجربه الشركة في تقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالات.

وبدأ محرر “المال” جولته بزيارة مركز خدمة العملاء بالشركة لاستعراض دورالتكنولوجيا في طرح خدمات مميكنه للعملاء في عده مجالات منها عدادات المياه الذكية.

وأجرت شركة فودافون إيطاليا اختبارا لسرعات خدمات الجيل الرابع للاتصالات في مقرها بمدينه ميلانو الإيطالية.



وبلغت سرعة الدونلود على أجهزة التابلت 251.54 ميجابايت في الثانية، و ٤٦.٧٨ ميجا للتحميل، فيما بلغت سرعة الدونلود على أجهزة هواتف سامسونج ٤٧٠ ميجابايت.



وقال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية في فودافون مصر، إن فودافون إيطاليا تقدم خدمات 4g على 70 ميجاهرتز ترددات.



فيما تمتلك فودافون مصر حاليا ٤٠ ميجا تخصص منهم ١٠ ميجا للجيل الرابع و٣٠ للجيلين الثاني والثالث.





