«المال أوتو» تختبر قيادة سيارات شانجان cs35 plus (فيديو)

اختبر برنامج «المال أوتو» سيارات شانجان cs35 plus على مدار أسبوع لتكتشف ابرز نقاط القوة والضعف.

وتعتبر سيارات شانجان cs35 plus احدث الموديلات التى طرحتها غبور اوتو وكيل العلامة الصينية فى مصر لتنافس عدد من الطرازات فى شريحة الكروس اوفر تحت المدمجة.

وتتنافس مع سيارات مثل جيلى كول راى وتيجو 7 pro وهافال جوليان.

كما تزود شانجان cs35 plus بمحرك رباعى الاسطوانات بساحن توربينى 16 صباب ليولد قوة 160 حصان عند 5500 لفة محرك فى الدقيقة 260 نيوتن متر من العزم

ويعزز اداء المحرك ناقل حركة ثنائى التعشيق dct مع منظومة الدفع الامامى.

وطبقاً لتجربة المال فان هناك ثلاثة مميزات قد تدفع cs35 plus للدخول كمنافس قوى داخل السوق وهم اداء المحرك والتصميم والتجهيزات والخامات المنتجة منها السيارة الصينية

شركة شانجان للسيارات ‏هي شركة صينية لصناعة السيارات يقع مقرها الرئيسي في تشونغتشينغ في الصين.

وتعد شركة شانجان مملوكة للدولة ونشاطها الرئيسي هو إنتاج سيارات الركوب والميكروباص، الشاحنات التجارية والشاحنات الخفيفة.

وتقوم شانجان بتصميم وتطوير وتصنيع وبيع سيارات الركاب مع مشاريع مشتركة مع فورد ومجموعة PSA، ومازدا، وسوزوكي .

غبور تستحوذ على وكالة شانجان

وفى أبريل 2021، أخطرت مجموعة «جى بى غبور أوتو» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداى، ومازدا، وشيرى، وجيلى» فى مصر،- شبكة موزعيها المعتمدين- بالاستعداد لتقديم سيارات العلامة الصينية «شانجان» خلال مايو 2021 بعدما استحوذت على وكالتها محليًا.

وأشار إلى أن إعادة تقديمها فى السوق المحلية من خلال «جى بى غبور أوتو» ستضع العلامة الصينية ضمن أكثر الماركات التجارية مبيعًا، وذلك بما يملكه الوكيل الجديد من خبرات وكوادر بشرية بفريق إدارات التسويق والمبيعات، وهو ما يعزز من فرص تنافسيتها محليًا، ويحقق مبيعات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

وتابع الموزع أن اسم الوكيل يعتبر أحد العوامل الرئيسية فى مدى نجاح أى علامة تجارية يتم إطلاقها فى السوق المحلية لأسباب تتعلق بمدى القدرة على تنفيذ الخطط التسويقية وتسجيل معدلات مرتفعة فى مدى رضا العملاء من خدمات ما بعد البيع والصيانة، فضلًا عن توفير قطع الغيار والانتشار فى مختلف المناطق الجغرافية.