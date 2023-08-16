«المالي غير المصرفي» يتصدر تداولات القطاعات بختام جلسة الأربعاء

تصدرت الخدمات المالية غير المصرفية قيمة تداولات القطاعات في السوق الرئيسية بالبورصة المصرية مع ختام جلسة الأربعاء بقيمة 716.2 مليون جنيه بعد التعامل على نحو 205.3 مليون ورقة مالية من خلال 16.7 ألف عملية.

وحصدت البنوك المرتبة الثانية بـ 417.9 مليون جنيه، والعقارات في الثالثة بـ 343.2 مليون جنيه، والموارد الأساسية في الرابعة بـ 265.03 مليون جنيه، والأغذية والمشروبات في الخامسة بـ 236.5 مليون جنيه.

وحلت الرعاية الصحية والادوية في المرتبة السادسة بقيمة تداولات 194.5 مليون جنيه، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السابعة بـ 85.2 مليون جنيه والمنسوجات والسلع المعمرة في الثامنة بـ 77.2 مليون جنيه و خدمات ومنتجات صناعية وسيارات في التاسعة بـ 72.8 مليون جنيه وفي العاشرة مقاولات وإنشاءات هندسية 69.9 مليون جنيه.