«المالية» : 971 مليار جنيه إصدارات أدوات الدين الحكومية في 3 أشهر

سجلت إصدارات أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات) لمصر، خلال الربع الأول من العام الحالي، 971.4 مليار جنيه، اقتنصت الأذون الجزء الأكبر منها بواقع 739 مليار جنيه، فيما كان نصيب السندات 232.3 مليار جنيه.

السندات تقتنص 739 مليار جنيه

وقالت وزارة المالية، في تقرير عن المؤشرات المالية للفترة المذكورة يوليو- سبتمبر 2020، إن صافي الإهلاكات لهذه الإصدارات بلغ 719.4 مليار جنيه، ليصل صافي الإصدار إلى 252 مليار جنيه.

ولفتت “المالية”، في ملحوظة لها بالتقرير، إلى أن قيمة الإصدارات قابلة للتعديل، لافتة إلى أن أسعار الفائدة عن أذون الخزانة تراوحت بين 13.4% و14.7%، فيما تراوحت الآجال بين 91 و364 يومًا.