المالية: 90 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية بموازنة 2022-2023

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، موزعة بين دعم السلع التموينية وتكافل وكرامة وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتأمين الصحي ومبادرات الإسكان الاجتماعي.

تخصيص22 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل و7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى

وأضاف الوزير أن هذه المخصصات تضمنت تخصيص 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو 71 مليون مواطن، و22 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» تتضمن زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لنحو 2.1 مليون وحدة سكنية، و7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و11 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام، و18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مع استمرار دعم مبادرات 100 مليون صحة» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال».

ولفت إلى أن الموازنة الجديدة تضمنت أيضا زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25% بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه.