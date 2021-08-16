المالية: 88 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر فى مبادرة الإحلال حتى منتصف أغسطس

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن الخزانة العامة للدولة تحملت منذ بداية أبريل وحتى منتصف أغسطس من العام الحالى ما يقرب من 88 مليون جنيه، والتى تمثل قيمة الحافز الأخضر الذى يحصل عليه مالك السيارة القديمة والتى مر على إنتاجها 20 عامًا فى مقابل الحصول على سيارة جديدة تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين».

وأشار إلى أن الحافز الأخضر الذى تحملته خزانة الدولة جاء مع ارتفاع تسليمات السيارات الجديدة إلى 3800 سيارة.

بي واي دي ولادا فى صدارة تسليمات سيارات مبادرة الإحلال

وكشف د.عوض عن تصدر شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا، تسليمات سيارات الركوب والتاكسي في مبادرة الإحلال.

وبلغت تسليمات سيارات بي واي دي ولادا المجمعة خلال الفترة من أبريل حتى منتصف أغسطس 1500 سيارة، بحصة 39% من إجمالى التسليمات.

وحصدت شركة نيسان إيجيبت المركز الثاني ببيعها 1200 مركبة خلال تلك الفترة، بحصة 32% من إجمالى التسليمات.

وجاءت شركة المنصور للسيارات، وكلاء سيارات شيفروليه، بالمركز الثالث بحصة 22%، بعد أن سلمت 852 مركبة.

أما رابعًا فحصلت عليه شركة غبور أوتو، وكلاء سيارات هيونداي، بتسليمها 250 سيارة بسبب استمرار أزمة نقص المكونات.

4363 إجمالى السيارات القديمة بساحات التخريد

وقال د.عوض إن ساحات التخريد في محافظات المرحلة الأولى استقبلت منذ أبريل حتى منتصف أغسطس 4363 سيارة.

وتمثل تلك المركبات السيارات القديمة التى مر على إنتاجها أكثر من 20 عامًا، والتى تسعى الدولة للتخلص منها.

وتنقسم تلك المركبات إلى 4301 سيارة ملاكي وتاكسى، بالإضافة إلى 62 ميكروباص.

وبدأ الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات تلقي طلبات إحلال الميكروباص فى منتصف يوليو من هذا العام.

وتوقع د.عوض بدء تسليمات الميكروباصات الجديدة خلال الأسبوع المقبل من أغسطس بإجمالى 150 ميكروباص سعة 14 راكب.

وسيعمل الميكروباص الجديد بتقنية الوقود المزدوج فى إشارة إلى الغاز الطبيعى والبنزين.

ومن المتوقع أن تسلم العلامة التجارية كينج لونج 80 ميكروباص كدفعة أولية، فيما ستلم زيمكس 70 وحدة خلال الأيام القليلة المقبلة.