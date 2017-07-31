المالية : 85 مليار جنيه انخفاضًا فى الدين العام

مها أبو ودن أظهرت مؤشرات مبدئية أعلنتها وزارة المالية، عبر موقعها الإلكترونى، عقب نهاية الربع الثالث من العام المالى المنصرم 2016/ 2017، بعض الاختلاف فى أرقام الدين المحلي، مقارنة بتلك الأرقام التى أعلنها البنك المركزى، عصر اليوم الاثنين.ورغم أن البيانات المعلنة عبر الموقع الرسمى لو

مها أبو ودن



أظهرت مؤشرات مبدئية أعلنتها وزارة المالية، عبر موقعها الإلكترونى، عقب نهاية الربع الثالث من العام المالى المنصرم 2016/ 2017، بعض الاختلاف فى أرقام الدين المحلي، مقارنة بتلك الأرقام التى أعلنها البنك المركزى، عصر اليوم الاثنين.





ورغم أن البيانات المعلنة عبر الموقع الرسمى لوزارة المالية مذيلة بعبارة “هذا البيان مبدئي وخاضع للمراجعة”، فإن الفارق بين أرقام بيان اليوم الذى أعلنه البنك المركزى وبيان وزارة المالية فيما يخص قيمة الدين العام المحلى، كبير يبلغ 85 مليار جنيه.

ووفقًا للبيان “المبدئى الخاضع للمراجعة”، الذى تم إعلانه عقب اختتام الربع الثالث من العام المالى الماضى 2016/ 2017، أى عقب انتهاء مارس الماضى، فإن حجم الدين العام المحلى بلغ 3.158 تريليون جنيه فى نهاية مارس عام 2017، فيما أظهرت أرقام أعلنها البنك المركزى، اليوم الاثنين، وهى بالطبع الأرقام الرسمية المدققة، أن قيمة الدين العام المحلى بلغت 3.073 تريليون جنيه.

وقال البنك المركزى المصرى، اليوم، إن الدين العام المحلى ارتفع 73 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى 2016- 2017 ليصل إلى 3,073 تريليون جنيه، بنهاية مارس المنقضي، مقارنة بـ3 تريليونات فى ديسمبر 2016.

وأوضح فى تقريره الإحصائى الشهرى، الصادر اليوم الاثنين، أن 86.2% من المديونية مستحقة على الحكومة، و5.9% على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.9% على بنك الاستثمار القومى.

وقال إن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومية بلغ 2.648 تريليون جنيه، فى نهاية مارس الماضى، بزيادة قدرها 363.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2017، بينما بلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية 180.6 مليار جنيه، بارتفاع قدره 76.9 مليار.