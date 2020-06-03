المالية: 802 مليار جنيه مستهدف إيرادات ضريبية غير سيادية في 2021

لا تشمل البنك المركز والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات

تستهدف وزارة المالية المصرية تحصيل 802.3 مليار جنيه من الإيرادات الضريبية غير السيادية العام المالي المقبل، بنمو 20.3% مقارنة بحصيلة السنة المالية الحالية.

لا تشمل البنك المركز والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحصيلة لا تشمل جهات (البنك المركزي، ووزارة البترول، وقناة السويس، والضرائب على عوائد الأذون والسندات)، وفقا للبيان المالي لموازنة العام المالي القادم 2020-2021 .

وأكدت الوزارة أن الضريبة على الدخل والقيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، متوقعة نموا بالحصيلة الضريبية الإجمالية للعام المالي القادم 12.6%.

ورجحت الوزارة ارتفاعا في حصيلة الضريبة على كافة السلع والخدمات للعام المالي القادم بـ 13.1% لتصل إلى 469.6 مليار جنيه.