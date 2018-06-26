المالية: 8 مليارات جنيه انخفاضًا في الناتج المحلي بموازنة 2016/2017

مها أبوودنأظهر التقرير المالى الشهرى، الصادر عن وزارة المالية، لقياس تطورات الأداء المالى حتى بداية مارس الماضى، انخفاضاً بقيمة 8 مليارات جنيه فى حجم الناتج المحلى الإجمالى الخاص بموازنة العام المالى 2016/2017، عن المقدر فى مشروع موازنة نفس العام.وذكر التقرير -الذى يجرى المراجعة فى إحصاء معل

مها أبوودن



أظهر التقرير المالى الشهرى، الصادر عن وزارة المالية، لقياس تطورات الأداء المالى حتى بداية مارس الماضى، انخفاضاً بقيمة 8 مليارات جنيه فى حجم الناتج المحلى الإجمالى الخاص بموازنة العام المالى 2016/2017، عن المقدر فى مشروع موازنة نفس العام.



وذكر التقرير -الذى يجرى المراجعة فى إحصاء معلن للمرة الأولى- أن أخر مراجعة لموازنة السنة المالية الماضية 2016/2017، أظهرت انخفاضًا فى تقديرات الناتج المحلى إلى 3470 مليار جنيه، مقابل 3478 مليار جنيه فى مشروع موازنة نفس العام.

وفيما يخص قيمة الناتج المحلى الإجمالى الخاص بالعام المالى الجارى 2017/2018، أعاد التقرير نشر نفس القيمة التى قدرت فى مشروع الموازنة، بنحو 4236.5 مليار جنيه، لحين مراجعتها.