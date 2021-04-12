اقتصاد وأسواق

المالية: 7.6 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك الإسكندرية مارس الماضي

عن صادرات وواردات شملت سلغ استراتيجية وبضائع عامة
منى عبدالباري 7:54 م, الأثنين, 12 أبريل 21 7:54 م, الأثنين, 12 أبريل 21

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استعرض محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أشار إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي، بلغت نحو 7.6 مليار جنيه.

عن صادرات وواردات شملت سلع استراتيجية وبضائع عامة

وأوضح التقرير أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة، أفرجت عن مشمول 16161 شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر مارس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات، وقطع الغيار، والدخان.

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أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن «شهادات الوارد» بلغت 2.43 مليار جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات 5.599 مليار جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 10665 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، وقد تم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة 3.552 مليون جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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