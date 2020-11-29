المالية: 676.8 مليار جنيه حصيلة مصلحة الضرائب العام المالي الماضي

قالت وزارة المالية المصرية، إن الحصيلة الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية، بلغت 676.8 مليار جنيه العام المالي الماضي 2019 – 2020، بنمو 2.5% مقارنة بالعام السابق له بواقع 660.2 مليار جنيه.

بنمو 2.5% مقارنة بالعام السابق له

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال العامين الماليين الماضيين تم التصالح في 2808 قضية ضريبية، وبلغ عدد الممولين المسجلين 9.7 مليون ممول، وذلك في إطار جهود توسيع القاعدة الضريبية، وأنه تم إصدار 1.1 مليون بطاقة ضريبية ذكية.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه تم دمج 437.8 ألف شركة ومؤسسة في الاقتصاد الرسمي للدولة خلال العامين الماليين الماضيين، وذلك في إطار التوسع في دمج القطاع غير الرسمي بالاقتصاد الوطني.

ولفتت إلى أنه تم فحص 685 شركة إلكترونيا خلال الفترة المذكورة من يوليو 2018 إلى يونيو 2020، وذلك في تقرير صادر عن مجلس الوزراء حول أداء الحكومة خلال الفترة المذكورة.